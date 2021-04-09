СМИ: руководство британской армии приведено в повышенную боеготовность из-за России

Руководство британских вооруженных сил приведено «в повышенную степень готовности» из-за Российской Федерации. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на источники в правительстве.

«Стягивание российских войск к границам Украины вызвало озабоченность в министерстве обороны. Ситуация постоянно отслеживается. Я бы охарактеризовал ее как нарастающий кризис», — заявил источник.

В свою очередь в британском правительстве и военном командовании подтвердили, что следят за событиями в этом регионе «с растущим беспокойством».

Ситуация на территории Донбасса обострилась в феврале. Участились обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики и Луганской народной республики со стороны украинских силовиков. В самопровозглашенных республиках уверены, что Киев готовит масштабное наступление.

Ранее ЛНР заявила об обстреле своих территорий со стороны Украины.