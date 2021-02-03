Антонов ответил на слова американского адмирала о ядерной войне с Россией

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление американского адмирала Чарльза Ричарда, призвавшего США готовиться к ядерной войне с Россией. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 24».

По его словам, здравомыслящие представители руководства военных подразделений США не рассматривают вариант ядерной войны с российской стороной.

Посол подчеркнул, что такая идея может «блуждать» в головах «нездоровых политиков».

Ранее Ричард выразил мнение, что ядерная война США с Россией и Китаем является «очень реальной перспективой». Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров также высказался после слов американского адмирала.