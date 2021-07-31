Специалист рассказала, как распознать фальшивые деньги при помощи телефона

Проверить подлинность денежных купюр можно через специальные мобильные приложения. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

«Так, в России успешно используется приложение Центробанка «Банкноты Банка России». Оно не определяет подлинность купюры автоматически с помощью камеры, но дает список признаков и указывает на то, что нужно проверить», — сказала эксперт, добавив, что пользователю предоставляется возможность самостоятельно проверить банкноту на подлинность при помощи интерфейса программы.

Похожий функционал предлагает приложение «Сканер фальшивых денег», которое может проверить не только рубли, на также доллары и евро.

Для проверки необходимо навести камеру смартфона на купюру и дождаться ответа программы, которая проанализирует и выдаст результат о подлинности денег.

Проверить купюры можно также при помощи приложения «Помощник проверки долларов». Данный софт «пробивает» каждую банкноту по базе данных, что, однако, потребует от пользователя определенной сноровки.

«Но ответ о подлинности программа дает однозначно, что гарантирует: у вас на руках настоящая валюта, а не подделка», — заключила Ильичева.

Ранее эксперты объяснили, почему в России так мало поддельных банкнот.