В работе сайтов авиакомпаний и банков произошел сбой

В работе интернет-ресурсов авиакомпаний и финансовых учреждений в нескольких странах мира был зафиксирован сбой, сообщает сервис Downdetector, телеканал 9News и агентство Bloomberg.

На неполадки в работе сайтов авиакомпаний Southwest Airlines, Delta Airlines, American Airlines, United Airlines пожаловались жители США, о чем свидетельствует Downdetector.

По данным 9News, в Австралии о сбое заявила авиакомпания Virgin Australia. Помимо этого, были отмечены проблемы в работе сайтов и мобильных приложений австралийских банков Westpac, St George Bank, ANZ, а также Австралийского банка Содружества.

Кроме того, стало известно о сбое в работе Гонконгской фондовой биржи. По информации Bloomberg, позже он был устранен.

8 июня глобальный сбой произошел в работе десяти крупнейших соцсетей и сайтов международных СМИ.