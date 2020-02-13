Twitter оштрафовали на 4 млн рублей за отказ переносить серверы в Россию

За отказ переносить серверы в Россию Twitter заплатит штраф в 4 млн рублей по решению Мирового суда в Москве, передает РИА «Новости».

«Признать иностранное юридическое лицо Twitter Inc. виновным в совершении административного преступления и назначить штраф в размере 4 млн», — огласила решение судья Александра Михалева.

В конце января Роскомнадзор завел административное дело на Twitter и Facebook, поскольку социальные сети не стали локализовать данные россиян.