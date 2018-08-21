Песков ответил на заявление Microsoft об атаке российских хакеров

Данные компании Microsoft о том, что якобы российские хакеры попытались вмешаться в промежуточные выборы в США, не содержат конкретики. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Ранее Microsoft рассказала, что группировка хакеров, «связанная с российским правительством», пыталась атаковать представителей американских политических консервативных движений.

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«Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборах. Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборах не было. О ком именно идет речь, что является доказательствами, и на основании чего делаются выводы вот такой категории, мы не понимаем», — отметил Песков.

По его словам, в Кремле не видят конкретики в этих обвинениях.

«По-прежнему, мы не понимаем, на основании чего, что за Fancy bear, при чем тут военная разведка российская, на чем строятся эти обвинения, достаточно серьезные, они не могут звучать голословно», — заключил он.

Западные СМИ назвали атаку якобы российских хакеров новой попыткой вмешательства России в американские выборы. Тем не менее официальная Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве.