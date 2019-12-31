Россия U20

Не выпуская соперников из зоны, российская сборная смогла поменять все звено и продолжила давить соперников. В итоге Кирилл Марченко делал после паузы от лицевой передачу на Воронкова, но она до того не дошла, потому что от защитника срикошетила между щитков Хане. В итоге у Воронкова и Подколзина передачи. Если бы пас прошел, кстати, был бы гол Воронкова в пустые, так что защитник обязан был играть.