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Россия U20 Германия U20

Битва за плей-офф: Россия забросила Германии дважды. LIVE

Молодежный чемпионат мира. Россия — Германия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Германии в своем последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Для выхода в четвертьфинал подопечным Валерия Брагина обязательно нужно побеждать, в противном случае они вылетят с турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
31 декабря 17:00   |  2 период
Россия U20
Россия U20
2:0
Германия U20
Германия U20
2:0, 0:0
Стадион «Остравар-Арена», Острава | Судьи: Ласси Хейккинен  (Финляндия), Ольдржих Гейдук  (Йиглава, Чехия)
1:0Марченко
2:0Марченко
Денисенко2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Петерка2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
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'24

За нарушение численного состава оказывается в меньшинстве сборная Германии.

'23

Еще один кистевой бросок по воротам Германии в хорошей российской атаке. Мисюль бросал после паса Хованова, но подставлена клюшка немецкого игрока, и шайба улетела за пределы площадки.

'22

Опаснейший кистевой бросок Замулы от синей линии. Шайба после рикошета летит выше ворот!

'21

Кистевой бросок Романова на старте второго периода. Хане отражает, а на добивании наши ребята не попадают в створ.

'21

Поеееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Отличный в целом матч для сборной России пока. Первый период можно занести себе в актив. Практически полное преимущество и две безответных шайбы от Кирилла Марченко. Все выглядит закономерным. Однако в последние минут пять Германия слегка подняла голову. Нужно быть внимательными дальше. Но пока отдохнем.

'20

Все, сирена отправляет команды на первый перерыв.

'20

Хорошо сборная Германии провела большинство. Было очень тревожно, но закончилось все неточным броском от синей линии. В полном составе сборная России. Интересно, что Германия забрасывала в большинстве во всех матчах на этом турнире. То есть и США, и Канаде, и Чехии! Но пока не нам.

'18

Хорошо немцы контролируют шайбу, и Зайдер бросает от синей линии — рикошет от клюшки защитника, и диск уходит выше.

'18

Первое удаление сборной России. Капитан команды Григорий Денисенко погорячился на выходе из немецкой зоны, уложив рвавшегося вперед с шайбой Штюцле на лед. Большинстве для Германии.

'16

АСКАРОВ! Сборная Германии провела быструю атаку 3 в 2, стремительно пройдя среднюю зону. На бросок, пусть и с неудобной руки, но уже по пустому створу, вывели Штюцле, однако Аскаров успел в прыжке-падении поймать этот выстрел!

'15

Полностью под контролем сборной России проходит матч пока что.

'14

Не выпуская соперников из зоны, российская сборная смогла поменять все звено и продолжила давить соперников. В итоге Кирилл Марченко делал после паузы от лицевой передачу на Воронкова, но она до того не дошла, потому что от защитника срикошетила между щитков Хане. В итоге у Воронкова и Подколзина передачи. Если бы пас прошел, кстати, был бы гол Воронкова в пустые, так что защитник обязан был играть.

'14

ГОООООООООООООООООООООЛ! Кирилл Марченко — 2:0!

'13

Бросок Романова от синей линии в позиционной атаке принимают на себя защитники. Шайбу подбирают наши, и в итоге Дорофеев, классно убрав защитника стреляет с кистей из опаснейшей позиции. И снова Хане тащит!

'11

Аскаров выходит из ворот к борту и вовремя отбрасывает шайбу, к которой уже несся немецкий хоккеист.

'10

Все. В полном составе Германия. 0 из 14 у сборной России на этом МЧМ в большинстве.

'10

Не выпускают наши хоккеисты соперников из зоны. Заканчивается отрезочек доминирования сейвом Хане, поймавшим в ловушку бросок Морозова в ближний верхний угол из убойного положения. Еще 20 секунд большинства есть у нашей команды.

'9

Мощнейший щелчок Замулы по воротам сборной Германии, очень уж вжавшейся в свою зону — Хане на месте.

'8

Первое удаление в матче. Джон Петерка пытался провести силовой прием на Грошеве, но тот успел убрать шайбу и корпус, и получился удар коленом в колено. Две минуты большинства для сборной России!

'8

Интересная информация, пока небольшая пауза в игре: Никита Александров, сделавший голевой пас Марченко, набрал свое пятое очко на турнире (1+5). Он — лучший бомбардир нашей сборной и единственный, кто набирал очки во всех матчах. Но самое забавное, что родился Александров как раз в Германии.

'7

Продолжает сборная России душить соперника. Подколзин закладывает классный вираж в чужой зоне и выкатывает на дальний бросок тому же Марченко. Кирилл стреляет в касание, но не прошивает успевшего занять правильну. позицию Хане.

'7

Из своей зоны начали быструю атаку россияне, перехватив немецкий пас на пятак из-за ворот. Бросили в прорыв Марченко, который докатил до правого круга вбрасывания и из него со своей третьей попытки не оставил Хане шансов. Никита Александров записан в ассистенты.

'7

ГООООООООООООООООООЛ! Кирилл Марченко — 1:0!

'6

Максим Соркин с близкого расстояния бросает с неудобной руки в ближний угол — Хане снова спасает Германию, отражая шайбу плечом.

'5

В ближнюю девятку бросает все тот же Марченко из левого круга вбрасывания — блином Хане отражает!

'4

Суперспасение от Хендрика Хане! Василий Подколзин внесся с шайбой по правой стороне в глубину немецкой зоны, дотащил шайбу до лицевой и выложил мимо опаздывавшего защитника на пятак накатившему Кириллу Марченко, чей бросок в упор в касание потащил успевший переместиться Хане!

'2

Соколов обнаруживает себя в отличной позиции, подбирая выкатившуюся к нему шайбу и мощно заряжает с кистей, но над дальней девяткой.

'2

Сборная России пока лучше контролирует шайбу, которая у Германии просто не держится. Волнуются все — для команд плей-офф, по сути начался.

'1

Сразу же сборная России начинает мощно и едва не доводит дело до броска по пустому углу ворот. Однако не успевает к «слепой» передаче через пятак наш форвард.

'1

Поеееехали! Матч стартовал.

16:55

В плей-офф сборная России может выйти, заняв место со второго по четвертое. Но все-таки наиболее вероятен расклад, при котором подопечные Брагина выйдут с третьей позиции и сыграют в четвертьфинале с финнами. Но для начала надо выиграть самим. Повторим, легко не будет сегодня. Не должно быть, по крайней мере.

16:50

Важный момент: сегодня в воротах сборной России Ярослав Аскаров! Немецкий последний рубеж защищает Хендрик Хане.

16:45

Понятно одно: российской молодежке побеждать сегодня необходимо в любом случае. Иначе команда Брагина отправится играть стыковую серию за выживание в элитном дивизионе с аутсайдером группы А. Это будет, конечно, полный провал. Но мы верим в победу. Другое дело, что Германия — очень приличная сборная. Недооценки соперника тут быть не должно.

16:40

Для российской молодежки сегодня решающий матч. На данный момент подопечные Валерия Брагина занимают четвертое место в группе с тремя очками, немцы идут пятыми с таким же количеством баллов. США уже завершили групповой этап, набрав восемь очков, у Канады — шесть, у Чехии — четыре. Канадцы и хозяева турнира сегодня играют позже между собой. В данный момент матч Россия — Германия определяет неудачника групповой стадии, но существует расклад, при котором в плей-офф выйдут обе сборные: для этого нашим ребятам нужно выиграть, но в овертайме или по буллитам. И тогда немцы, если дождутся поражения Чехии от Канады в основное время (что вероятно), выйдут в плей-офф, так как при равенстве очков будут выше хозяев турнира по личной встрече.

16:35

Начало встречи запланировано на 17.00 мск.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция заключительного матча группового этапа молодежного чемпионата мира между сборными России и Германии.