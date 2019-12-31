Россия U20

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Еще один кистевой бросок по воротам Германии в хорошей российской атаке. Мисюль бросал после паса Хованова, но подставлена клюшка немецкого игрока, и шайба улетела за пределы площадки.
Поеееехали! Второй период стартовал.
Отличный в целом матч для сборной России пока. Первый период можно занести себе в актив. Практически полное преимущество и две безответных шайбы от Кирилла Марченко. Все выглядит закономерным. Однако в последние минут пять Германия слегка подняла голову. Нужно быть внимательными дальше. Но пока отдохнем.
Хорошо сборная Германии провела большинство. Было очень тревожно, но закончилось все неточным броском от синей линии. В полном составе сборная России. Интересно, что Германия забрасывала в большинстве во всех матчах на этом турнире. То есть и США, и Канаде, и Чехии! Но пока не нам.
Полностью под контролем сборной России проходит матч пока что.
Не выпуская соперников из зоны, российская сборная смогла поменять все звено и продолжила давить соперников. В итоге Кирилл Марченко делал после паузы от лицевой передачу на Воронкова, но она до того не дошла, потому что от защитника срикошетила между щитков Хане. В итоге у Воронкова и Подколзина передачи. Если бы пас прошел, кстати, был бы гол Воронкова в пустые, так что защитник обязан был играть.
Аскаров выходит из ворот к борту и вовремя отбрасывает шайбу, к которой уже несся немецкий хоккеист.
Все. В полном составе Германия. 0 из 14 у сборной России на этом МЧМ в большинстве.
Интересная информация, пока небольшая пауза в игре: Никита Александров, сделавший голевой пас Марченко, набрал свое пятое очко на турнире (1+5). Он — лучший бомбардир нашей сборной и единственный, кто набирал очки во всех матчах. Но самое забавное, что родился Александров как раз в Германии.
Из своей зоны начали быструю атаку россияне, перехватив немецкий пас на пятак из-за ворот. Бросили в прорыв Марченко, который докатил до правого круга вбрасывания и из него со своей третьей попытки не оставил Хане шансов. Никита Александров записан в ассистенты.
Сборная России пока лучше контролирует шайбу, которая у Германии просто не держится. Волнуются все — для команд плей-офф, по сути начался.
Поеееехали! Матч стартовал.
В плей-офф сборная России может выйти, заняв место со второго по четвертое. Но все-таки наиболее вероятен расклад, при котором подопечные Брагина выйдут с третьей позиции и сыграют в четвертьфинале с финнами. Но для начала надо выиграть самим. Повторим, легко не будет сегодня. Не должно быть, по крайней мере.
Важный момент: сегодня в воротах сборной России Ярослав Аскаров! Немецкий последний рубеж защищает Хендрик Хане.
Понятно одно: российской молодежке побеждать сегодня необходимо в любом случае. Иначе команда Брагина отправится играть стыковую серию за выживание в элитном дивизионе с аутсайдером группы А. Это будет, конечно, полный провал. Но мы верим в победу. Другое дело, что Германия — очень приличная сборная. Недооценки соперника тут быть не должно.
Для российской молодежки сегодня решающий матч. На данный момент подопечные Валерия Брагина занимают четвертое место в группе с тремя очками, немцы идут пятыми с таким же количеством баллов. США уже завершили групповой этап, набрав восемь очков, у Канады — шесть, у Чехии — четыре. Канадцы и хозяева турнира сегодня играют позже между собой. В данный момент матч Россия — Германия определяет неудачника групповой стадии, но существует расклад, при котором в плей-офф выйдут обе сборные: для этого нашим ребятам нужно выиграть, но в овертайме или по буллитам. И тогда немцы, если дождутся поражения Чехии от Канады в основное время (что вероятно), выйдут в плей-офф, так как при равенстве очков будут выше хозяев турнира по личной встрече.
Начало встречи запланировано на 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция заключительного матча группового этапа молодежного чемпионата мира между сборными России и Германии.