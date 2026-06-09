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Звезды на вручении премии «ТЭФИ-2026»

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Церемония вручения премии «ТЭФИ-2026» прошла в Москве в течение двух дней — 8 и 9 июня. Ее участниками и гостями стали медиаменеджеры, ведущие шоу и популярные артисты.

Церемонию посетили гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки и продюсер Иосиф Пригожин.

Кроме того, участниками «ТЭФИ-2026» стали телеведущие Леонид Каневский, Валдис Пельш, Арина Шарапова, Регина Тодоренко, Павел Воля, Павел Зарубин, Яна Чурикова, Светлана Зейналова, Анастасия Чернобровина, певцы Филип Киркоров, Сергей Лазарев, Валерия, фигуристы Илья Авербух, Оксана Домнина и Роман Костомаров, актеры Алексей Гуськов, Юлия Высоцкая, Алексей Нилов, Ангелина Стречина, Людмила Артемьева и многие другие.

Обладателей «Бронзового Орфея» определяли не заранее, а в режиме реального времени. Статуэтки распределили в 52 номинациях по трем ключевым категориям: информационное и общественно-политическое вещание, развлекательное вещание и сериалы.

Как прошла церемония вручения «ТЭФИ-2026» — в галерее «Газеты.Ru».

 
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