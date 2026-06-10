США ударили по Ирану после потери вертолета Apache. Чем ответил Тегеран?

США нанесли удары по Ирану в ответ на уничтожение своего вертолета Apache

F-15E из той же 494-й истребительной эскадрильи, что и сбитый в Иране самолет

США провели новую серию ударов по Ирану после потери вертолета Apache в районе Ормузского пролива. Вашингтон назвал атаку ответом на действия Тегерана. Иран, в свою очередь, пообещал не оставлять удары без ответа.

США начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее.

Целями ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. В Иране сообщили о взрывах в провинции Хормозган и пообещали ответить на действия США.

О начале ударов по Ирану сообщило Центральное командование ВС США. Операция началась 9 июня в 17:00 по восточному времени США, то есть в полночь по московскому времени. В CENTCOM заявили, что удары стали ответом на уничтожение американского вертолета Apache и были нанесены «в целях самообороны».

Трамп в интервью ABC News заявил, что считает ответ на действия Ирана необходимым.

«Ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он сейчас является», — сказал он.

Издание The Guardian со ссылкой на американского чиновника писало, что вертолет мог столкнуться с иранским дроном. При этом, по словам собеседника издания, на тот момент не было ясно, было ли столкновение намеренным. Газета также отмечала, что операция по спасению экипажа стала первым известным случаем, когда американские военные использовали беспилотный катер для спасения людей на море.

Целями стали радары

По данным Axios, американские силы нанесли удары по нескольким иранским системам ПВО и радиолокационным объектам в районе Ормузского пролива.

По данным издания, удары наносились высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Американский чиновник также рассказал Axios, что расследование установило причастность иранского дрона к крушению Apache, однако остается неясным, было ли это сделано намеренно.

Иранское агентство Fars сообщило о взрывах в провинции Хормозган, расположенной на юге страны у Ормузского пролива. Атакам подверглись остров Кешм, округ Сирик и город Минаб.

Тегеран пригрозил ответом

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи после американских ударов заявил, что иранская армия не оставит без ответа ни одно нападение или угрозу.

«Несмотря на их поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши могучие вооруженные силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности», — написал он в X.

Еще до американских ударов Арагчи комментировал инцидент с Apache. Министр называл присутствие иностранных сил рядом с иранской территорией постоянным риском «несчастных случаев или перекрестного огня». При этом он говорил, что Тегеран предпочитает «язык дипломатии», но способен говорить и «на других языках».