Подросток-убийца, Падме Амидала, первая леди. Лучшие роли Натали Портман

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Актрисе Натали Портман исполнилось 45 лет. Урожденная Натали Хершлаг, она появилась на свет 9 июня 1981 года в Иерусалиме в семье художницы из американского Огайо и гинеколога из Иерусалима, в три года переехала с семьей в США, ходила в еврейскую школу, занималась балетом и современным танцем, посещала культурный центр на Лонг-Айленде и была, по собственным воспоминаниям, очень серьезным ребенком.

Когда будущей актрисе было 10 лет, в пиццерии на нее обратил внимание модельный скаут. Она отказалась от карьеры модели, но обзавелась агентом, который помог начать путь актрисы. Уже через три года она прославилась на весь мир, сыграв в своем дебютном фильме — триллере Люка Бессона «Леон». Тогда Натали Гершлаг и взяла псевдоним Портман — это фамилия ее бабушки.

Образование Натали Портман получила в Гарварде. Уже будучи известной актрисой, она поступила в бакалавриат на психолога, изучала нейробиологию и древнееврейскую литературу. Поэтому в Голливуде она считается одной из самых интеллектуальных актрис.

Лучшие роли Натали Портман — в материале «Газеты».

 
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