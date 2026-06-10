10 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

10 июня праздник у тех, кто разбирается в геральдических символах и в архитектуре. Сладкоежки могут без зазрения совести наесться мороженого, а любители советской мультипликации — устроить вечер с любимыми персонажами. Какие праздники и памятные даты приходятся на 10 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 июня

* Всемирный день модерна

В конце XIX века в Европе родился причудливый стиль архитектуры — модерн(фр. moderne — современный). Его фирменные черты — плавные, текучие линии, асимметрия и природные мотивы. Один из ярких представителей стиля — испанский архитектор Антонио Гауди. Среди примеров русского модерна в Москве — особняк Рябушинского по проекту Федора Шехтеля и гостиница «Метрополь», в Санкт-Петербурге — здание компании «Зингер». Черты модерна ярко проявились в живописи, декоративно-прикладном искусстве и других сферах.

* Международный день диалога между цивилизациями

Этот юный праздник появился по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 2024 году. Его задача — напомнить людям о том, что разногласия можно и нужно решать с помощью диалога, а не вооруженных конфликтов.

* Международный день геральдики

Этот праздник появился в 2013 году по инициативе Международной ассоциации геральдистов-любителей. Его цель — заинтересовать как можно больше людей древней наукой о гербах. Считается, что геральдический язык родился в эпоху Средневековья. По цветным эмблемам можно было проследить историю отдельных людей, родов или сообществ.

* Всемирный день мороженого

Неофициальный праздник одного из самых популярных десертов в мире. Его история насчитывает не одно столетие: прообразы современного мороженого существовали еще в Древнем Китае, Персии и Риме, где крошку льда смешивали с фруктами. Сегодня существует огромное разнообразие вкусов и рецептов мороженого, но неизменным остается одно — оно ассоциируется с летом, отдыхом и хорошим настроением.

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* Всемирный день ремесленничества

Этот праздник появился в 2002 году стараниями Всемирного совета по ремеслам. Цель даты — привлечь внимание к старинным ремеслам и помочь сохранить их. Вязание, плетение, вышивка, гончарное искусство, резьба по дереву и кости, художественная ковка — существует множество видов ремесел, каждое из которых дарит людям прекрасные предметы искусства. Сегодня в России стараниями энтузиастов возрождаются берестяное плетение, чернь по серебру, ручное ковроделие, ткачество.

* День рождения «Союзмультфильма»

Свое 90-летие отмечает легендарная киностудия «Союзмультфильм». С 1936 года она выпустила более полутора тысяч мультфильмов, снятых в разных жанрах и художественных техниках. Многие из них стали классикой и вошли в золотой фонд отечественной анимации: «Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Ежик в тумане» и другие. В честь юбилея киностудии 15 июня в Москве на ВДНХ откроется интерактивная выставка «Фабрика чудес». Посетители смогут прогуляться по творческим цехам киностудии и увидеть, как рождается мультфильм.

* День пресс-служб в системе МВД РФ

Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации. Дата приурочена к историческому событию: 10 июня 1983 года в структуре центрального аппарата МВД СССР появилось пресс-бюро. 20 лет спустя этот день был объявлен профильным праздником.

Необычные праздники 10 июня • День разрисованных ладоней. Этот веселый праздник предлагает вспомнить детство и порисовать на своих ладонях. Для творчества можно использовать специальные, легко смывающиеся краски.

• День рождения шариковой ручки. В этот день в 1943 году в США запатентовали первую шариковую ручку. Сегодня — хороший повод обновить свои письменные принадлежности!

Какие праздники и памятные даты отмечаются 10 июня в других странах

Дeнь Камоэнса — Португалия. Сегодня в Португалии вспоминают главного национального поэта Луиса Камоэнса — автора эпической поэмы «Лузиады», воспевающей героические деяния португальских мореплавателей и историю страны. 10 июня по всей стране пройдут концерты и театральные представления.

День чая со льдом — США. Этот напиток — один из символов американской гастрономической культуры. Первый взлет популярности он пережил в 1904 году во время Всемирной выставки в Сент-Луисе. Гости спасались от невероятной жары прохладительным напитком в высоких стаканах. Сегодня чай со льдом готовят во множестве вариаций: черный, зеленый, фруктовый и травяной, с сиропами, ягодами и специями. Неизменным остается только один компонент — лед.

День детей — Гаити. В 1792 году на Гаити официально отменили рабство. Однако на неофициальном уровне оно не искоренено до сих пор. Жизнь местного населения тяжелая, и, чтобы хоть немного повысить благосостояние семьи, часто родители вместо школы отправляют детей заниматься тяжелой физической работой. Праздник призван напомнить, что все дети имеют право на полноценное детство и образование.

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Религиозные праздники 10 июня

* День памяти Преподобного Никиты Халкидонского

Преподобный Никита жил в VIII–IX веках и был епископом Халкидона (город в Малой Азии, на территории современной Турции). Он прославился благочестием, милосердием и защитой почитания икон в период иконоборческих споров. За верность православному учению святой подвергся гонениям и был отправлен в ссылку. После его кончины верующие сообщали о чудесах, происходивших у его мощей.

* День памяти святителя Игнатия

Святитель Игнатий был епископом Ростовским в XIII веке. Он известен как мудрый архипастырь, укреплявший христианскую веру на Ростовской земле и боровшийся с язычеством. Церковное предание связывает его имя с многочисленными чудесами: одно из преданий гласит, что ему удалось остановить разрушительный пожар в Ростове. Сегодня его мощи почитаются верующими в Успенском соборе Ростова Великого.

* День памяти Иконы Богородицы Никейской

Праздник установлен в честь Никейской иконы Божией Матери, с которой связано древнее церковное предание. Согласно ему, в IV веке житель города Никеи оскорбил святой образ, бросив в него камень. Ночью ему явилась Богородица и предсказала наказание за святотатство. На следующий день мужчина погиб в бою. Эта история считается одним из ранних свидетельств почитания икон в христианстве.

Православная церковь 10 июня также чтит память: • преподобной Елены Дивеевской (Мантуровой);

• святителя Геронтия, митрополита Московского и всея Руси;

• священномученика Евтихия, епископа Мелитинского;

• мученицы Еликониды Солунской (Фессалоникийской);

• святителя Германа, епископа Парижского;

• священномученика Елладия, епископа Восточного;

• преподобномучеников Макария (Моржова), иеромонаха, Дионисия (Петушкова), схимонаха; священномученика Николая Аристова, диакона, мучеников Игнатия Маркова и Петра Юдина; преподобного Ираклия (Мотяха) исповедника, схимонаха, преподобномученицы Гермогены (Кадомцевой), монахини;

• Иконы Божией Матери Галичская (Чухломская).

Народные праздники и приметы 10 июня

* Никита Гусятник

В этот день наши предки вспоминали преподобного Никиту Халкидонского, исповедника. В народе часто обращались к святому с просьбами о защите домашней птицы от хищников. Считалось, что Никита Гусятник особенно покровительствует маленьким гусятам.

Второе название этого дня — Полудницы. Его корни уходят в славянскую мифологию. Считалось, что в это время в полях летают духи, внешне напоминающие земных женщин. Хранительницы урожая представали в образе красавиц в белоснежной одежде. А злые полудницы, напротив, могли высушить урожай. Их крестьяне описывали как старух с клюкой. Верили, что в этот день по полю нужно ходить аккуратно, чтобы не примять посевы.

Именины 10 июня

* Денис,

* Дмитрий,

* Елена,

* Захар,

* Игнатий,

* Макар,

* Никита,

* Николай,

* Павел,

* Петр,

* Софрон.

Приметы: что можно и что нельзя делать 10 июня

Приметы о погоде

Безветренная погода — к хорошему урожаю.

Муравьи высыпали на землю — к теплому и сухому лету.

Ящерицы резвятся на солнце — скоро пойдет дождь.

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Утром в воздухе витает яркий аромат травы — к сильному ливню.

Птицы расщебетались — к ясному дню.

В воздухе осы летают — весь день будет солнечно.

Что можно делать 10 июня

* Заботиться о домашней птице и ухаживать за гусятами.

* Убирать в доме — к достатку.

* Выходить на утреннюю прогулку и греться на солнышке — поможет укрепить здоровье.

* Готовить пироги с разными начинками.

Что нельзя делать 10 июня

* Работать на земле — считалось, что в этот день можно растерять силы.

* Свататься или играть свадьбы — считалось, что отношения долго не продлятся.

* Собираться в дальний путь — приметы гласили, что в поездке могут возникнуть трудности.

* Грустить — иначе уныние навалится как снежный ком.

* Ссориться и скандалить.

Лунный календарь 10 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 25-й лунный день.

До 01:06 Луна в знаке зодиака Рыбы, после переходит в знак Овна.

По мнению астрологов, этот день лучше посвятить отдыху. Из-за недостатка энергии, которую дает луна, они советуют свести к минимуму решение важных вопросов. Запуск новых проектов, проведение важных совещаний и переговоров лучше отложить. День хорошо подходит для решения небольших, рутинных задач. Если вы собрались менять работу, важный разговор с начальством тоже лучше перенести.

День отлично подходит для неспешной работы по дому, приготовления блюд, занятий спортом и хобби. Если есть возможность, можно отправиться на прогулку, побыть в тишине, одиночестве, перезагрузиться. В плане питания хорошо устроить разгрузочный день.

10 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. Отличаются блестящим умом, педантичностью и талантом к зарабатыванию денег.

Какие исторические события произошли 10 июня

* 1610 год — на остров Манхэттен в Северной Америке прибыли первые голландские поселенцы.

* 1692 год — в Салеме охота на «ведьм» повлекла за собой первые жертвы.

* 1846 год — шотландец Роберт Уильям Томсон запатентовал в Лондоне пневматические шины.

* 1921 год — в Тульской области основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна».

Дом писателя Льва Толстого в музее-усадьбе «Ясная Поляна» в Тульской области Виталий Белоусов/РИА Новости

* 1935 год — в США основано сообщество «Анонимные алкоголики».

Дни рождения и юбилеи 10 июня

* В 1832 году родился Николаус Отто — немецкий инженер, изобретатель 4-тактного двигателя внутреннего сгорания.

* В 1870 году родился Сергей Спасокукоцкий — русский ученый, хирург, создатель советской клинической школы.

* В 1895 году родилась Хэтти Макдэниел — американская киноактриса, которая первой из темнокожих актеров удостоилась «Оскара».

* В 1921 году родился принц Филипп — герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II.

* В 1922 году родился Борис Брунов — руководитель Московского театра эстрады.

* В 1922 году родилась Джуди Гарленд — американская актриса, мать Лайзы Миннелли.

* В 1929 году родилась Людмила Зыкина — певица, народная артистка СССР.

* В 1930 году родился Илья Глазунов — народный художник СССР.

Кто скончался 10 июня • В 323 году до н. э. умер Александр Македонский — царь Древней Македонии, выдающийся полководец.

• В 1926 году умер Антонио Гауди — испанский архитектор.

• В 1959 году умер Виталий Бианки — советский детский писатель.

• В 2004 году умер Рэй Чарльз — американский блюзмен, джазмен и пианист.

Кто отмечает дни рождения