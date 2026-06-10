Взрывы, пожар и эвакуация. Что известно о ЧП на газопроводе в Дагестане

Около 140 человек эвакуировали из-за взрыва на газопроводе в Дагестане

На магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед в Кизилюртовском районе Дагестана произошли взрывы и начался пожар. Из-за происшествия эвакуировали жителей близлежащих населенных пунктов, часть районов временно осталась без газа.

В Кизилюртовском районе Дагестана на магистральном газопроводе произошли взрывы и начался пожар, из-за чего часть жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов.

«Эвакуированы жильцы близлежащих частных домов. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают бригады скорой помощи и МЧС»,

— рассказал чиновник.

Он уточнил, что взрыв раздался на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед, неподалеку от поселка Бавтугай. На месте происшествия поднялся столб пламени высотой до 15 метров.

По информации портала Life.ru, пожар произошел в непосредственной близи от автозаправочной станции. Сотрудники экстренных служб прибыли на место быстро. В МЧС сначала сообщили о пожаре на АЗС «Метан» в Новом Сулаке, однако затем уточнили, что горит магистральный газопровод вблизи Бавтугая.

К месту прибыли и бригады скорой помощи, рассказали в министерстве здравоохранения Дагестана:

«Бригады скорой медицинской помощи Дагестанского центра медицины катастроф дежурят у места возгорания в Кизилюртовском районе. На данный момент информации о пострадавших нет. Медицинские работники в состоянии готовности экстренному оказанию помощи».

Очевидцы рассказали Telegram-каналу Mash Gor, что столб дыма от пожара «был виден аж в Хасавюрте» .

Газ перекрыли после взрывов

После того как подачу газа перекрыли, факельное горение прекратилось само. На площади около 20 кв. м продолжала гореть трава, ее тушили пожарные. Эвакуированные жители уже возвращаются домой.

Предварительно, взрыв произошел из-за разгерметизации участка трубопровода, написал Исрафилов.

«Без газа временно останутся не только жители Кизилюрта, но и население населенных пунктов Кизилюртовского и Кумторкалинского районов. В администрации подчеркнули, что все службы, несмотря на ночное время, полностью мобилизованы и работают в усиленном режиме»,

— добавил руководитель ЦУР.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин в Telegram-канале сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал . Ситуацию на месте он взял под свой контроль. Прокуратура республики запустила горячую линию для жителей Кизилюртовского района, а также взяла под контроль выяснение причин взрыва на газопроводе.

В республиканском главном управлении МЧС России уточнили, что информация о трех взрывах на газопроводе поступила в 19:45. К тушению привлекли 25 человек и семь единиц техники. Перекрыт оказался участок газопровода с 661-го по 718-й км.

Глава Кизилюрта Саид Маматханов уточнил ТАСС, что эвакуация потребовалась почти 140 людям, все они остановились у родственников. При этом администрация Кизилюрта сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости» об эвакуации 60 домохозяйств из села Гельбах, 250 — из села Нижний Чирюрт и неназванного числа из Бавтугай.