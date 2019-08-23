онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Бонус
Развернуть

На глазах у Путина: «Локо» бьется с командой из Канады. LIVE

Владимир Путин присутствует на церемонии открытия турнира в Сочи

В Сочи стартует международный турнир среди хоккейных молодежных команд. Российский «Локо» сражается с канадской командой из Альберты. На открытие соревнований приехал российский лидер Владимир Путин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
23 августа 19:18   |  
Стадион «», | Судьи:
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
19:16

Символическое вбрасывание сделали президент России и президент Международной федерации хоккея на льдуРене Фазель. И прямо сейчас начнется матч-открытие!

19:14

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявил Кубок мира открытым. И сразу звучит гимн Российской Федерации.

19:11

«Дорогие друзья, приветствую всех. Мы открываем девятый Кубок мира среди юниоров в Сочи. Мы приветствуем всех наших гостей и благодарим за приезд в России, где всегда относятся особенно к хоккею», — сказал Путин.

Также российский лидер привел слова известного тренера Анатолия Тарасова о том, что хоккей — соревнования скорости, ловкости, интеллекта. Российский лидер пожелал командам удачи и успехов.

19:10

На льду в полном составе появились команды «Локо» и «Альберты. А вот и гости! На лед выходит Владимир Путин для приветственной речи. Дмитрий Чернышенко и Алексей Морозов также здесь.

19:09

Северную Америку впервые с 2014 года представят сразу две команды. Из Канады в Сочи прибудет сборная игроков юниорской хоккейной лиги Альберта, которая является частью Канадской юниорской хоккейной лиги (CJHL). США на Кубке мира представит сборная Северо-Американской хоккейной лиги (NAHL).

19:07

Капитаны команд, которые примут участие в этом турнире, выходят на лед. Идет представление команд.

19:05

Танцовщиц сменяет юный ударник Андрей Тарануха, лауреат конкурса «Созвездие». Задает он темп всему происходящему на арене.

19:05

Появляется и балерины в синих прачках. Исполняют они партию из балета Петра Чайковского, однако танцуют на трибунах, не выходя на лед.

19:02

Шоу-открытие в Сочи выходит очень красочным, арена подсвечивается разноцветными прожекторами, а на табло переливается зеленым компьютерная графика.

19:00

Еще раз напомним, что на трибунах находится Владимир Путин, который приехал поддержать российскую команду.

18:57

«Локо», который побеждал дважды на этом турнире, играет матч открытие с канадской команды из Альберты.

18:55

Начало открытия запланировано на 19.00 по московскому времени.

18:50

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! В Сочи стартует Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд. На церемонию открытия турнира приехал президент России Владимир Путин.