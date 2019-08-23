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Символическое вбрасывание сделали президент России и президент Международной федерации хоккея на льдуРене Фазель. И прямо сейчас начнется матч-открытие!
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявил Кубок мира открытым. И сразу звучит гимн Российской Федерации.
«Дорогие друзья, приветствую всех. Мы открываем девятый Кубок мира среди юниоров в Сочи. Мы приветствуем всех наших гостей и благодарим за приезд в России, где всегда относятся особенно к хоккею», — сказал Путин.
Также российский лидер привел слова известного тренера Анатолия Тарасова о том, что хоккей — соревнования скорости, ловкости, интеллекта. Российский лидер пожелал командам удачи и успехов.
На льду в полном составе появились команды «Локо» и «Альберты. А вот и гости! На лед выходит Владимир Путин для приветственной речи. Дмитрий Чернышенко и Алексей Морозов также здесь.
Северную Америку впервые с 2014 года представят сразу две команды. Из Канады в Сочи прибудет сборная игроков юниорской хоккейной лиги Альберта, которая является частью Канадской юниорской хоккейной лиги (CJHL). США на Кубке мира представит сборная Северо-Американской хоккейной лиги (NAHL).
Капитаны команд, которые примут участие в этом турнире, выходят на лед. Идет представление команд.
Танцовщиц сменяет юный ударник Андрей Тарануха, лауреат конкурса «Созвездие». Задает он темп всему происходящему на арене.
Появляется и балерины в синих прачках. Исполняют они партию из балета Петра Чайковского, однако танцуют на трибунах, не выходя на лед.
Шоу-открытие в Сочи выходит очень красочным, арена подсвечивается разноцветными прожекторами, а на табло переливается зеленым компьютерная графика.
Еще раз напомним, что на трибунах находится Владимир Путин, который приехал поддержать российскую команду.
«Локо», который побеждал дважды на этом турнире, играет матч открытие с канадской команды из Альберты.
Начало открытия запланировано на 19.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! В Сочи стартует Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд. На церемонию открытия турнира приехал президент России Владимир Путин.