«Дорогие друзья, приветствую всех. Мы открываем девятый Кубок мира среди юниоров в Сочи. Мы приветствуем всех наших гостей и благодарим за приезд в России, где всегда относятся особенно к хоккею», — сказал Путин.

Также российский лидер привел слова известного тренера Анатолия Тарасова о том, что хоккей — соревнования скорости, ловкости, интеллекта. Российский лидер пожелал командам удачи и успехов.