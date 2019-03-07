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Венгрия Россия

Разобраться как с США: Россия обыгрывает Венгрию. LIVE

Онлайн-трансляция хоккейного матча Венгрия — Россия на Универсиаде

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Сборная России по хоккею встречается с командой Венгрии в матче группы А на Универсиаде. В предыдущей игре российские хоккеисты одолели США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
07 марта 12:31   |  
Венгрия
Венгрия
Россия
Россия
Стадион «», | Судьи:
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'20

Сорокин прорвался по левому краю, сместился в центр и попытался бросить. Мимо ворот шайба пролетела. И звучит сирена, сигнализирующая об окончании первого периода.

'19

Опасно могло быть. Перехватили шайбу в центральной зоне и вышли 4 в 2. Квартальной сделал передачу на ход Мисникову, а тот мог сыграть на дальнюю штангу, где партнер готов был замыкать передачу. В итоге взял игру на себя Владислав, но переиграть голкипера не смог.

'18

Сорокин мощно бросил от красной линии! Точно в уголочек летела шайба, но вовремя Гадачик выставил щиток и спас свою команду.

'18

В равных составах играют команды.

'17

А в итоге будто не Венгрия, а мы играем в большинстве. Атака за атакой следует от российской команды. Крылов дважды выходил на чужие ворота, но в створ не попал.

'16

Удаление у сборной России. Мальцев за задержку игрока клюшкой наказан малым штрафом.

'15

Опасно! Расслабились российские хоккеисты, стали слишком вольно играть у своих ворот. В итоге шайба досталась Тубушу, который бросил с пятака. Чудом шайба пролетела рядом со штангой.

'14

Тихонов у синей линии сначала убрал защитника на замахе, а затем бросил. Чуть выше ворот пролетела шайба.

'13

Держат россияне шайбу в средней зоне. Плотно обороняются венгры, свободных зон и пространства почти не оставляют.

'12

Шмал вышел на ворота и сразу же бросил. Богданов начеку, шайбу поймал.

'11

Кудако что-то непонятное сотворил у своих ворот. Сыграл зачем-то от борта, но шайба отскочила точно к венгерскому нападающему. Правда, сразу же исправился Вадим, вступив в отбор.

'10

Опасно! Снова Колготин оказался один на пятаке. И вновь он тратит много времени на обработку шайбы. Не дал бросить российскому форварду Гадачик.

'9

Балинт хотел пройти по левому борту, но наткнулся на болевой прием от Тихонова. Грубо, жестко, но в рамках правил.

'8

Много потерь у венгров, не получается у них выйти из своей зоны. Руденков подхватил шайбу и сместился справа в центр. Не попал по воротам.

'6

ГОЛ! Сразу же удваивают счет россияне! После броска издали шайба попала в конек Медведеву и от него отскочила в ворота. 2:0!

'5

ГОЛ! Ларичев вышел из своей зоны по левому краю, никто ему не мешал вообще. Сблизился к пятаку и бросил в дальний угол. Гадачик не спас. 1:0!

'4

Опасно! Колготин оказался один на пятаке, немного подождал и бросил по воротам. Спасает свою команду голкипер сборной Венгрии.

'2

Опасно могло быть! Квартальнов выкатил шайбу на пятак под бросок Чуркину. Тот немного не успел.

'2

С первых минут российская команда взяла игру под свой контроль. Венгры обороняются глубоко в своей зоне.

'1

Начался матч!

11:58

Вышли хоккеисты на лед. Прозвучали государственные гимны России и Венгрии.

11:50

Лидирует в группе А команда Словакии, которая сыграла на один матч больше.

11:45

В активе мужской сборной России на Универсиаде три победы в трех матчах: над Словакией (2:1 ОТ), над командой США (3:2) и Японии (10:1).

11:40

Вашему вниманию состав сборной России:

Вратари: Богданов (Серебряков);

Кудако – Камалов, Морозов - Якимов - Руденков (К); Чуркин - Тихонов (А), Джиошвили - Квартальнов - Ларичев; Медведев - Сорокин (А), Колготин - Шаров - Орлович-Грудков; Воронков - Крылов, Мисников - Мальцев - Шевченко.

11:35

Начало матча запланировано на 12.00 мск.

11:30

Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча группового этапа Универсиады Венгрия — Россия.