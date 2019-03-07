Опасно могло быть. Перехватили шайбу в центральной зоне и вышли 4 в 2. Квартальной сделал передачу на ход Мисникову, а тот мог сыграть на дальнюю штангу, где партнер готов был замыкать передачу. В итоге взял игру на себя Владислав, но переиграть голкипера не смог.