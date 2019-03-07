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Опасно могло быть. Перехватили шайбу в центральной зоне и вышли 4 в 2. Квартальной сделал передачу на ход Мисникову, а тот мог сыграть на дальнюю штангу, где партнер готов был замыкать передачу. В итоге взял игру на себя Владислав, но переиграть голкипера не смог.
Сорокин мощно бросил от красной линии! Точно в уголочек летела шайба, но вовремя Гадачик выставил щиток и спас свою команду.
В равных составах играют команды.
А в итоге будто не Венгрия, а мы играем в большинстве. Атака за атакой следует от российской команды. Крылов дважды выходил на чужие ворота, но в створ не попал.
Тихонов у синей линии сначала убрал защитника на замахе, а затем бросил. Чуть выше ворот пролетела шайба.
Держат россияне шайбу в средней зоне. Плотно обороняются венгры, свободных зон и пространства почти не оставляют.
Шмал вышел на ворота и сразу же бросил. Богданов начеку, шайбу поймал.
Кудако что-то непонятное сотворил у своих ворот. Сыграл зачем-то от борта, но шайба отскочила точно к венгерскому нападающему. Правда, сразу же исправился Вадим, вступив в отбор.
Балинт хотел пройти по левому борту, но наткнулся на болевой прием от Тихонова. Грубо, жестко, но в рамках правил.
Много потерь у венгров, не получается у них выйти из своей зоны. Руденков подхватил шайбу и сместился справа в центр. Не попал по воротам.
Опасно могло быть! Квартальнов выкатил шайбу на пятак под бросок Чуркину. Тот немного не успел.
С первых минут российская команда взяла игру под свой контроль. Венгры обороняются глубоко в своей зоне.
Вышли хоккеисты на лед. Прозвучали государственные гимны России и Венгрии.
Лидирует в группе А команда Словакии, которая сыграла на один матч больше.
В активе мужской сборной России на Универсиаде три победы в трех матчах: над Словакией (2:1 ОТ), над командой США (3:2) и Японии (10:1).
Вашему вниманию состав сборной России:
Вратари: Богданов (Серебряков);
Кудако – Камалов, Морозов - Якимов - Руденков (К); Чуркин - Тихонов (А), Джиошвили - Квартальнов - Ларичев; Медведев - Сорокин (А), Колготин - Шаров - Орлович-Грудков; Воронков - Крылов, Мисников - Мальцев - Шевченко.
Начало матча запланировано на 12.00 мск.
Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча группового этапа Универсиады Венгрия — Россия.