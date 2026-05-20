Умер «самый разыскиваемый убийца России». Где он скрывался и чем занимался все эти годы?

Объявленный в России в розыск преступник Семен Ермолинский скончался в Белоруссии от коронавируса. Он был членом банды Василия Федоровича, убившей 16 человек. Последнее время Ермолинский жил в Минске по поддельным документам. Более того, он стал писателем, публикуясь под псевдонимом Андрей Миллер.

Единственный сбежавший от следствия участник так называемой банды Василия Федоровича, члены которой с 2006 по 2012 год в Екатеринбурге убили 16 человек, Семен Ермолинский, скончался в Белоруссии от коронавируса. О судьбе преступника его мать рассказала kp.ru.

Женщина сообщила, что ее сын скрывал свою личность и из-за этого не обратился к врачам, опасаясь разоблачения.

«Сын жил один. Никто не вызвал ему скорую. Причиной смерти стали последствия ковида. Легкие у него «сгорели». Официальная причина смерти — сердечная недостаточность. Но патологоанатом установил, что у Семена уже легких почти не осталось», — рассказала женщина.

О смерти мужчины стало известно после того, как хозяйка снимаемой им квартиры обнаружила труп. Хотя Ермолинский жил в Белоруссии по поддельным документам, прибывшие сотрудники милиции обнаружили в шкафу его настоящий паспорт . Позже российская полиция провела экспертизу ДНК, подтвердившую личность погибшего.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга подтвердила, что уголовное преследование Ермолинского прекращено в связи с его смертью.

Жестокие убийства и жизнь в бегах

В начале 2000-х юрист Василий Федорович создал банду, которая по ночам грабила и с особой жестокостью убивала жителей Екатеринбурга. При этом ее участники в соцсетях активно делились подробностями своих преступлений.

«Все действо, от первого удара до последнего, едва ли заняло больше 10 секунд. Первый колющий, падение, удар, серия прыжков на голове, почти одновременно с ней — серия «уколов», двое бросаются прочь, третий наносит еще один удар и отправляется следом», — писал Ермолинский об одном из убийств.

По данным «Ленты.ру», банда занималась нападениями на мигрантов, сутенеров и наркоманов. В 2011 году они убили в том числе предпринимателя из Кургана, а в 2012 году — американца сирийского происхождения Карра Якубяна.

В 2012 году полиции удалось задержать нескольких участников банды, в том числе и самого Федоровича. Из всех членов группировки они не смогли найти только Ермолинского. Его объявили в федеральный розыск, а в 2017 году за информацию о его местонахождении пообещали награду в миллион рублей. Kp.ru назвало его « самым разыскиваемым убийцей России ».

К поискам Ермолинского подключился даже Интерпол. В ведомстве заявили, что из России преступник сбежал в Алжир, где год жил на сбережения, после чего покинул Африку и исчез. Однако позже выяснилось, что на самом деле Ермолинский, который занимался продажей холодного оружия, обманом получил от своих покупателей 2 млн рублей в качестве «предоплаты» за уникальную партию боевых ножей, после чего сбежал в Белоруссию. Там он сделал поддельные документы и стал жить на окраине Минска.

Из убийц — в писатели

В Белоруссии Ермолинский под псевдонимом Андрей Миллер начал активно писать фантастические рассказы и с 2019 года публиковался в журнале DARKER.

«Творческая карьера Андрея Миллера началась осенью 2016 года — с конкурса «К западу от октября», где никому толком не известному историку-любителю с небольшим рассказом «Светильник Иакова» удалось занять второе место. Сенсация, не иначе», — писали о нем в издании.

Всего за несколько лет его работы появились на страницах 39 сборников и журналов. Ермолинский не раскрывал фанатам и интернет-знакомым не только свою настоящую личность, но и даже внешность — он нигде не публиковал фото, а о себе рассказывал, будто живет в Прибалтике и занимается разработкой компьютерных игр. Он также нередко проводил для фанатов стримы, на которых прятал лицо.

«В 2020 году Андрей признался, что устал от малых форм и хочет постепенно переключиться на романы. К сожалению, темному фэнтези «Ужасный век», задуманному как трилогия, суждено было остаться недописанным — свет увидел только первый том. Похожая судьба постигла и другую масштабную задумку: фантастический детектив «Красная королева» насчитывает лишь четыре главы из заявленных семнадцати», — добавляют в DARKER.

Мать Ермолинского также заявила, что ему удалось стать «довольно известным писателем». Она раскрыла, что после смерти автора его фанаты даже собрали деньги на установку памятника на его могиле в Санкт-Петербурге. Надгробный камень подписан именем Андрей Миллер, и лишь в самом низу монумента в скобках указано настоящее имя мужчины.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в разговоре с kp.ru невысоко оценил произведения убийцы:

«Я не назвал бы эти тексты талантливыми. Это похоже именно на тексты убийцы или человека с психопатическими отклонениями — со смакованием насилия, жестокости, смерти, физиологическим реализмом. Ну что поделать — тяга что-то «свое» рассказать есть у всех, в том числе и у преступников».

Даты рождения и смерти убийцы на надгробии не указаны. Однако, по информации «Ленты.ру», он мог умереть в мае 2025 года. Спустя месяц МВД России исключило его имя из перечня самых разыскиваемых преступников страны.

По словам матери Ермолинского, все эти годы она не общалась с сыном, чтобы не подвергать его риску разоблачения. На вопрос о том, раскаялся ли он в убийствах, она ответила:

«Ну, как сказать, раскаялся. Конечно, если бы можно было все вернуть, он бы так больше не поступил».