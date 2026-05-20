Битва за трофей и путевку в ЛЧ: «Фрайбург» и «Астон Вилла» сражаются в финале Лиги Европы. LIVE

Филипп Трой схватил на фланге в центре поля руками и не отпустил Макгинна. Фол и первая в матче желтая карточка!
Не сказать, что очень высок темп у игры, «Фрайбург» довольно высоко прессингует.
Олли Уоткинс зацепился за мяч в штрафной «Фрайбурга» после заброса, развернулся и ковырнул к воротам. Но в любом случае был офсайд.
Морган Роджерс правым полуфлангом дошел с мячом почти до штрафной и пробил в дальний угол — Атуболу потащил!
Сразу подача из глубины от «Фрайбурга» и удар головой от Матановича — неточно.
Поееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает французская бригада арбитров с Франсуа Летексье во главе.
А вот стартовый состав от главного тренера английской «Астон Виллы» Унаи Эмери:
Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Линделеф, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Буэндия, Уоткинс.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер немецкого «Фрайбурга» Юлиан Шустер:
Атуболу, Кюблер, Гинтер, Линхарт, Трой, Эггештайн, Манзамби, Бесте, Грифо, Хефлер, Матанович.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финальном матче Лиги Европы на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле сойдутся немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.