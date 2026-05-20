Битва за трофей и путевку в ЛЧ: «Фрайбург» и «Астон Вилла» сражаются в финале Лиги Европы. LIVE

Лига Европы. Финал. «Фрайбург» (Германия) — «Астон Вилла» (Англия)
Mustafa Alkac/dpa/Global Look Press

В финальном матче Лиги Европы в турецком Стамбуле встречаются немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

20 мая 2026, 22:00
1-й тайм
0 : 0
Стадион «Тюпраш», Стамбул, Турция
Главный судья: Франсуа Летексье (, Франция)
7'

Филипп Трой схватил на фланге в центре поля руками и не отпустил Макгинна. Фол и первая в матче желтая карточка!

6'

Не сказать, что очень высок темп у игры, «Фрайбург» довольно высоко прессингует.

4'

Олли Уоткинс зацепился за мяч в штрафной «Фрайбурга» после заброса, развернулся и ковырнул к воротам. Но в любом случае был офсайд.

3'

Морган Роджерс правым полуфлангом дошел с мячом почти до штрафной и пробил в дальний угол — Атуболу потащил!

2'

Сразу подача из глубины от «Фрайбурга» и удар головой от Матановича — неточно.

1'

Поееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает французская бригада арбитров с Франсуа Летексье во главе.

21:55

А вот стартовый состав от главного тренера английской «Астон Виллы» Унаи Эмери:

Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Линделеф, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Буэндия, Уоткинс.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер немецкого «Фрайбурга» Юлиан Шустер:

Атуболу, Кюблер, Гинтер, Линхарт, Трой, Эггештайн, Манзамби, Бесте, Грифо, Хефлер, Матанович.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финальном матче Лиги Европы на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле сойдутся немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

