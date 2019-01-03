Россия U20

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Россия, конечно, была явным фаворитом, но первый период сложился все равно слишком идеально! Непростые первые минуты, а затем полное доминирование и четыре шайбы подряд! Ощущение, что игра сделана, но не будем забегать вперед. Отдохнем и вернемся на второй период.
Еще один бросок по нашим воротам, впрочем этим выстрелом от левого борта Кочеткова напугать было нереально.
В воротах Словакии побывал рвавшийся к ним Подколзин. Сбили его в момент, когда Василий уже резал в центр. Однако арбитры простили наших соперников.
Наши контролируют шайбу, легко разбивая активный словацкий прессинг. Кстати, еще ни одного удаления не было.
Иван Морозов забирается в положение вне игры. Ощущение, что наши доигрывают первый период, но это можно понять...
Еще один бросок по нашим воротам и еще одно вбрасывание после сейва Кочеткова. От синей линии атаковал ведущий словацкий защитник Мартин Фегервары.
Кочетков легко вылавливает непростой бросок по своим воротам.
В эти минуты наши хоккеисты решили поделиться контролем с соперником, но мы можем это себе позволить, да и ничего особо опасного у наших ворот не происходит.
Не позавидуешь словакам — нам еще и везет. Василий Подколзин притащил шайбу в чужую зону, после разворота у борта отпасовал Александру Романову, который заряжал от синей на ворота. Шайба попала в защитника, изменила направление и прикатила на пятак к одинокому Шашкову, который «с мясом» воткнул ее в ближний угол!
И по-прежнему вся игра проходит в словацкой зоне.
Блицкриг в деле! Давление продолжилось, а к нему добавился настоящий кураж. Защитник Александр Алексеев получил на синей линии у правого борта передачу после комбинации Шэна со Старковым, полез в глубину зоны по борту, обыграл на смене направления движения соперника, сместился в центр, на паузе убрал еще одного и выстрелил с кистей в девятку!
3-1 вели словаки по броскам, когда наша сборная выдала отрезок: 4 броска в створ, причем два результативных, и попадание в штангу. И продолжает Россия давить.
Просто праздник какой-то! Тут же забрасываем вторую! Опять пошло от защитника, только теперь с правого борта. Александр Романов сыграл в лицевую Николаю Коваленко, который покатил на скорости за ворота, резко развернулся за ними и отдал на ближнюю штангу на пятак накатившему Старкову. Бросок был не совсем точным, но из такой зоны все очень опасно. Вот и тут шайба попала в конец защитнику и срикошетила между щитков отыгранному Главаю!
Отвечаем как надо! Выиграли в чужой зоне борьбу у борта. Кравцов откинул шайбу накатывавшему из глубины на синюю линию Дмитрию Саморукову. Могучий щелчок защитника в касание, Денисенко сначала подправил выстрел на пятаке, а затем сам же дослал в сетку отраженную словацким голкипером шайбу, выиграв позиционную борьбу у защитника!
Россия забрала шайбу под тотальный контроль, но он по-прежнему в большей степени происходит за собственными воротам. Как только начинаем раскат, вязнем в средней зоне.
Насыщенная средняя зона словаков не дает нам пока проводить фирменные лихие атаки с ходу.
Первый бросок в створ словацких ворот случился уже после двух выстрелов самих словаков по нашим. Но реальных трудностей пока не было создано ни Кочеткову, ни Главаю.
Действительно очень активны словаки — за первую минуту до чужой зоны мы так и не добрались, в то время как в нашей было пару вбрасываний.
Словаки сразу же стараются включить максимальные скорости и продемонстрировать заряженность на ворота — Патрик Грегорчак бросает со входа в зону. Кочетков ловит без проблем.
Поеееехали! Матч начался.
Ворота наших соперников, между прочим, самой возрастной команды турнира, защищает Самуэль Главай.
Сборная США одолела чехов — 3:1. Победителя нашего матча ждет сложнейший полуфинал с американцами.
Что касается нашего состава, то первым делом стоит отметить, что первым вратарем на плей-офф, видимо, выбрали Петра Кочеткова. На групповом этапе они чередовались с Даниилом Тарасовым, причем сейчас была бы очередь оставшегося в запасе вратаря. Оба играли хорошо, но, похоже, суперперфоманс Кочеткова против Канады решил вопрос в его пользу.
У полевых игроков обращает на себя внимание возвращение окончательно поправившегося Коваленко с позиции 13-го нападающего в третье звено, а дозаявленный перед третьим туром Никита Шашков перебирается из третьей в четвертую тройку. Таким образом, 13-м нападающим становится Кирилл Марченко. У защиты пары неизменны со второго матча, как неизменна и роль седьмого защитника для Марка Рубинчика.
Сборная России остается единственной командой, одержавшей на турнире все победы в основное время. А после фиаско Швеции — единственной командой, одержавшей победы во всех матчах. Другое дело, что вышедшая в плей-офф с четвертого места в групппе В Словакия — не подарок. Это команда с яркими исполнителями в линии атаки и при этом очень дисциплинированная. Если наши ребята вдруг позволят себе недонастрой, это может быть чревато серьезными проблемами. Сегодняшние игры тому подтверждение.
Вот какой состав молодежной сборной России на сегодняшний матч против словаков выставил Валерий Брагин со своим тренерским штабом:
Кочетков (Тарасов). Ил.Морозов — Журавлёв, Муранов — Галимов — Слепец. Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин. Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков. Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко.
Ну и прямо сейчас в середине третьего периода матча пары, на которую выходит победитель нашей встречи, сборная Чехии смогла реализовать большинство и вернуться в игру с США. Там «звездно-полосатые» ведут со счетом 2:1.
Наш матч четвертый в игровой программе дня. Уже определились два полуфиналиста и вот-вот определится третий — наш потенциальный соперник. Что ж, уже грянули две настоящих сенсации! Сначала швейцарцы выдали образцовый поединок против шведов, закрыв свои ворота на замок и выбив из турнира победителя группы В — 2:0. После этого Канада должна была проходить финнов, но смогла забросить в основное время только одну шайбу. Этого хватало до 59-й минуте, пока Суоми не сравняла счет, заменив вратаря шестым полевым игроком. В овертайме финские хоккеисты провели победный гол, оставив хозяев не у дел — 2:1.
Сама встреча начнется в 06:30 по московскому времени. О некоторых раскладах противостояния можно почитать в нашем превью.
Доброе утро, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции четвертьфинала молодежного чемпионата мира, в котором сборная России встречается с командой Словакии.