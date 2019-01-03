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Россия U20 Словакия U20

Битва за полуфинал МЧМ: Россия играет со Cловакией. LIVE

Онлайн-трансляция четвертьфинала МЧМ по хоккею Россия — Словакия

Сборная России встречается с командой Словакии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
03 января 06:30   |  перерыв
Россия U20
Россия U20
4:0
Словакия U20
Словакия U20
4:0
Стадион «Роджерс-Арена», Ванкувер | Судьи: Джефф Ингрэм  (Канада), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
1:0Денисенко
2:0Старков
3:0Алексеев
4:0Шашков
1 период
2 период
3 период
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Россия, конечно, была явным фаворитом, но первый период сложился все равно слишком идеально! Непростые первые минуты, а затем полное доминирование и четыре шайбы подряд! Ощущение, что игра сделана, но не будем забегать вперед. Отдохнем и вернемся на второй период.

'20

Все, завершился второй период. Сирена. 10-11 по броскам, между прочим. Но что толку, если на табло 4:0 в нашу пользу?!

'19

Еще один бросок по нашим воротам, впрочем этим выстрелом от левого борта Кочеткова напугать было нереально.

'19

В воротах Словакии побывал рвавшийся к ним Подколзин. Сбили его в момент, когда Василий уже резал в центр. Однако арбитры простили наших соперников.

'18

Слепец! Наш сверхзвуковой форвард врывается в чужую зону по правому краю, бросает по воротам над плечом Скленару, но попадает в перекладину!

'17

Наши контролируют шайбу, легко разбивая активный словацкий прессинг. Кстати, еще ни одного удаления не было.

'16

Иван Морозов забирается в положение вне игры. Ощущение, что наши доигрывают первый период, но это можно понять...

'15

Момент! Очень легко словаки выбрались из собственной зоны, еще легче вкатили вдвоем в нашу, оставшись против одного защитника. Пас подкидкой на дальнюю штангу, и Адам Ружичка атаковал в упор. Однако Кочетков и тут успел переместиться и отразить!

'14

Еще один бросок по нашим воротам и еще одно вбрасывание после сейва Кочеткова. От синей линии атаковал ведущий словацкий защитник Мартин Фегервары.

'14

Кочетков легко вылавливает непростой бросок по своим воротам.

'13

В эти минуты наши хоккеисты решили поделиться контролем с соперником, но мы можем это себе позволить, да и ничего особо опасного у наших ворот не происходит.

'12

Неплохая передача словаков в нашей зоне мимо пятака, но не нашлось никого, кто мог бы подставить клюшечку.

'11

Не позавидуешь словакам — нам еще и везет. Василий Подколзин притащил шайбу в чужую зону, после разворота у борта отпасовал Александру Романову, который заряжал от синей на ворота. Шайба попала в защитника, изменила направление и прикатила на пятак к одинокому Шашкову, который «с мясом» воткнул ее в ближний угол!

'11

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Никита Шашков — 4:0!

'11

Огрызнулись словаки очень опасным моментом! Мартин Поспишил прокинул себе на ход шайбу мимо защитника по левому борту, а уже из-за ворот передачей за спину вывел на бросок накатившего на пятак Адама Ружичку. Выстрел в упор, но Кочетков уже сложился, и шайба попала ему в край щитка, срикошетив прямо в подставленную ловушку.

'10

И по-прежнему вся игра проходит в словацкой зоне.

'8

'8

Блицкриг в деле! Давление продолжилось, а к нему добавился настоящий кураж. Защитник Александр Алексеев получил на синей линии у правого борта передачу после комбинации Шэна со Старковым, полез в глубину зоны по борту, обыграл на смене направления движения соперника, сместился в центр, на паузе убрал еще одного и выстрелил с кистей в девятку!

'8

ГОООООООООООООООООООООЛ! Александр Алексеев — 3:0!

'8

3-1 вели словаки по броскам, когда наша сборная выдала отрезок: 4 броска в створ, причем два результативных, и попадание в штангу. И продолжает Россия давить.

'7

Наши на кураже летят вперед, пока соперники полностью обескуражены. В штангу попадает в ближнем бою с Главаем Кирилл Слепец!

'7

Просто праздник какой-то! Тут же забрасываем вторую! Опять пошло от защитника, только теперь с правого борта. Александр Романов сыграл в лицевую Николаю Коваленко, который покатил на скорости за ворота, резко развернулся за ними и отдал на ближнюю штангу на пятак накатившему Старкову. Бросок был не совсем точным, но из такой зоны все очень опасно. Вот и тут шайба попала в конец защитнику и срикошетила между щитков отыгранному Главаю!

'7

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Степан Старков — 2:0!

'6

Отвечаем как надо! Выиграли в чужой зоне борьбу у борта. Кравцов откинул шайбу накатывавшему из глубины на синюю линию Дмитрию Саморукову. Могучий щелчок защитника в касание, Денисенко сначала подправил выстрел на пятаке, а затем сам же дослал в сетку отраженную словацким голкипером шайбу, выиграв позиционную борьбу у защитника!

'6

ГОООООООООООООООООООЛ! Григорий Денисенко — 1:0!

'5

Ох, КОЧЕТКОВ! Подарили мы на своем пятаке шайбу Андрею Кукуче, который сначала атаковал в щиток Кочеткову, а затем добивал в борьбе с двумя защитниками — наш вратарь выручил!

'4

Россия забрала шайбу под тотальный контроль, но он по-прежнему в большей степени происходит за собственными воротам. Как только начинаем раскат, вязнем в средней зоне.

'3

Насыщенная средняя зона словаков не дает нам пока проводить фирменные лихие атаки с ходу.

'2

Первый бросок в створ словацких ворот случился уже после двух выстрелов самих словаков по нашим. Но реальных трудностей пока не было создано ни Кочеткову, ни Главаю.

'2

Действительно очень активны словаки — за первую минуту до чужой зоны мы так и не добрались, в то время как в нашей было пару вбрасываний.

'1

Словаки сразу же стараются включить максимальные скорости и продемонстрировать заряженность на ворота — Патрик Грегорчак бросает со входа в зону. Кочетков ловит без проблем.

'1

Поеееехали! Матч начался.

06:35

Ворота наших соперников, между прочим, самой возрастной команды турнира, защищает Самуэль Главай.

06:23

Сборная США одолела чехов — 3:1. Победителя нашего матча ждет сложнейший полуфинал с американцами.

06:30

Что касается нашего состава, то первым делом стоит отметить, что первым вратарем на плей-офф, видимо, выбрали Петра Кочеткова. На групповом этапе они чередовались с Даниилом Тарасовым, причем сейчас была бы очередь оставшегося в запасе вратаря. Оба играли хорошо, но, похоже, суперперфоманс Кочеткова против Канады решил вопрос в его пользу.

У полевых игроков обращает на себя внимание возвращение окончательно поправившегося Коваленко с позиции 13-го нападающего в третье звено, а дозаявленный перед третьим туром Никита Шашков перебирается из третьей в четвертую тройку. Таким образом, 13-м нападающим становится Кирилл Марченко. У защиты пары неизменны со второго матча, как неизменна и роль седьмого защитника для Марка Рубинчика.

06:25

Сборная России остается единственной командой, одержавшей на турнире все победы в основное время. А после фиаско Швеции — единственной командой, одержавшей победы во всех матчах. Другое дело, что вышедшая в плей-офф с четвертого места в групппе В Словакия — не подарок. Это команда с яркими исполнителями в линии атаки и при этом очень дисциплинированная. Если наши ребята вдруг позволят себе недонастрой, это может быть чревато серьезными проблемами. Сегодняшние игры тому подтверждение.

06:20

Вот какой состав молодежной сборной России на сегодняшний матч против словаков выставил Валерий Брагин со своим тренерским штабом:

Кочетков (Тарасов). Ил.Морозов — Журавлёв, Муранов — Галимов — Слепец. Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин. Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков. Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко.

06:15

Ну и прямо сейчас в середине третьего периода матча пары, на которую выходит победитель нашей встречи, сборная Чехии смогла реализовать большинство и вернуться в игру с США. Там «звездно-полосатые» ведут со счетом 2:1.

06:10

Наш матч четвертый в игровой программе дня. Уже определились два полуфиналиста и вот-вот определится третий — наш потенциальный соперник. Что ж, уже грянули две настоящих сенсации! Сначала швейцарцы выдали образцовый поединок против шведов, закрыв свои ворота на замок и выбив из турнира победителя группы В — 2:0. После этого Канада должна была проходить финнов, но смогла забросить в основное время только одну шайбу. Этого хватало до 59-й минуте, пока Суоми не сравняла счет, заменив вратаря шестым полевым игроком. В овертайме финские хоккеисты провели победный гол, оставив хозяев не у дел — 2:1.

06:05

Сама встреча начнется в 06:30 по московскому времени. О некоторых раскладах противостояния можно почитать в нашем превью.

06:00

Доброе утро, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции четвертьфинала молодежного чемпионата мира, в котором сборная России встречается с командой Словакии.