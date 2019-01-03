Россия U20

Просто праздник какой-то! Тут же забрасываем вторую! Опять пошло от защитника, только теперь с правого борта. Александр Романов сыграл в лицевую Николаю Коваленко, который покатил на скорости за ворота, резко развернулся за ними и отдал на ближнюю штангу на пятак накатившему Старкову. Бросок был не совсем точным, но из такой зоны все очень опасно. Вот и тут шайба попала в конец защитнику и срикошетила между щитков отыгранному Главаю!