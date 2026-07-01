Булимия, суицид, измены, исчезнувшие драгоценности. 10 секретов принцессы Дианы

Сегодня исполнилось бы 65 лет одной из настоящих легенд, принадлежавших к королевской семье Великобритании, — принцессе Диане. Она прожила очень короткую жизнь. Но очень яркую — настолько, что ее до сих пор вспоминают как «народную принцессу», которая так и не смогла стать своей в британской королевской семье. «Газета.Ru» — о главных секретах леди Ди.

Она родилась 1 июля 1961 года в имении Сандрингем, графство Норфолк, в семье Джона Спенсера, 8-го графа Спенсера и виконта Элторпа, и его жены Фрэнсис Спенсер, урожденной Рош. Аристократические предки леди Дианы были тесно связаны с королевской семьей Великобритании — достаточно сказать, что ее бабушка по материнской линии Рут Рош, баронесса Фермой, была фрейлиной и близкой подругой королевы Елизаветы, матери Ее Величества Елизаветы II.

Благородное происхождение, юный возраст и связи с Виндзорами сделали принцессу Диану идеальной невестой для принца Чарльза. В 20 лет она вышла замуж за наследника престола, который был старше нее на 13 лет, стала матерью двоих сыновей, Уильяма и Гарри, занималась благотворительностью, заслужила репутацию «народной принцессы», умея проявлять искреннее сочувствие к людям, и иконы стиля, благодаря прекрасному вкусу в одежде. А потом оказалось, что в браке принц и принцесса Уэльские глубоко несчастливы. Последовали слухи о романах на стороне, скандальные откровения, расставание принца Чарльза и принцессы Дианы, официальный развод в 1996 году.

Гибель принцессы Дианы 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы в Париже потрясла весь мир. Ей было всего 36 лет. Прошло почти 30 лет — а ее по-прежнему вспоминают с восхищением, любовью и сочувствием. В том числе, и потому, что в ее жизни было слишком много печальных секретов, многие из которых она, кстати, совсем не умела хранить.

В браке с Чарльзом леди Диана пять раз пыталась покончить с собой

В 1991 году принцесса Диана по просьбе биографа Эндрю Мортона тайно записала свои ответы на его вопросы, для его книги «Диана: Ее правдивая история», вышедшей в 1997-м. Она много говорила о том, насколько несчастна была в браке и упоминала, что пыталась покончить с собой — по книге Мортона, пять раз.

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер в Вестминстерском аббатстве, 29 июля 1981 года AP

Один из случаев, когда она пыталась навредить себе, принцесса вспоминала особенно подробно. Будучи беременной первенцем, принцем Уильямом, она намеренно бросилась с лестницы. Первой, кто это увидел, была королева-мать Елизавета: по воспоминаниям леди Дианы, она пришла в такой ужас, что ее «физически трясло».

Страдала от булимии

В книге Эндрю Мортона говорится, что развитие булимии у принцессы Дианы спровоцировало одно замечание принца Чарльза. Положив руку ей на талию, он сказал: «А мы тут немножко пухленькие, да?» По воспоминаниям принцессы, в первую примерку свадебного платья в феврале 1981 года ее талия составляла 73 см, в последнюю, в июле, — 59.

Диана, принцесса Уэльская, гуляет по причалу в Сен-Тропе на Французской Ривьере, 1997 год Lionel Cironneau/AP

По словам принцессы Дианы, от булимии она страдала несколько лет, и это расстройство было «симптомом происходившего в браке». Для нее объедаться — а потом искусственно избавляться от съеденного — было попыткой сбежать от действительности. Но окружающие думали, что у нее просто хороший аппетит.

В шесть лет осталась без матери

В 1967 году Фрэнсис Спенсер решила оставить мужа и уйти к любовнику — австралийскому бизнесмену Питеру Шанду Кидду, с которым она познакомилась на обеде в Лондоне за год до этого. Граф Спенсер согласился на развод, но с одним условием: опека над четверыми детьми оставалась за ним. В суде мать Фрэнсис, Рут Рош, способствовала тому, чтобы внуки жили с отцом — она публично назвала свою дочь «плохой матерью». По мнению биографов, развод родителей глубоко повлиял на принцессу Диану и ее будущее отношение к браку.

Леди Диана Спенсер родилась 1 июля 1961 года в Сандрингеме, графство Норфолк, неподалеку от одной из резиденций королевы Великобритании Елизаветы II в семье Джона Спенсера, виконта Элторпа, и Фрэнсис Спенсер, урожденной Рош. Всего у нее было четверо братьев и сестер, но один из них умер в младенчестве за год до ее рождения. royal.uk

Фрэнсис Шанд Кидд в последний раз разговаривала с дочерью за несколько месяцев до ее гибели. Она жестко раскритиковала ее за роман с мусульманином. После этого леди Диана решила больше не общаться с матерью.

В браке с Чарльзом несколько раз заводила романы на стороне

Несчастные в семейной жизни принц Чарльз и принцесса Диана не хранили верность друг другу. История принца Уэльского и Камиллы Паркер Боулз была широко известна (в том числе, и его супруге). Романы принцессы Уэльской оставались на уровне слухов, которые муссируются до сих пор. В 1985-м она была влюблена в офицера своей охраны Барри Маннаки. С 1986 по 1991 год встречалась с офицером Королевской кавалерии Джеймсом Хьюиттом — из-за рыжих волос его считают настоящим отцом принца Гарри, но эта теория не выдерживает критики. С 1989 по 1990 год она встречалась также с другом детства Джеймсом Гилби. А в начале 90-х, как считается, — с арт-дилером Оливером Хором, хотя этот факт достоверно не подтвержден.

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После гибели многие ее драгоценности исчезли

После гибели принцессы Дианы многие из ее драгоценностей больше никто не видел. По крайней мере, на публике.

Среди таинственно исчезнувших украшений — жемчужный чокер с крупным сапфиром, который принцесса Диана надела 29 июня 1994 года со своим знаменитым «платьем мести» — на мероприятие, состоявшееся вскоре после того, как принц Чарльз публично признался в неверности. Кроме того, бесследно исчез набор украшений «Полумесяц», подаренный принцессе султаном Омана, — ожерелье, серьги и браслет с алмазами и сапфирами.

Любовью всей ее жизни был пакистанский хирург Хаснат Хан

Роман с кардиохирургом пакистанского происхождения Хаснатом Ханом, начался в 1995 году, когда принцесса Диана уже рассталась, но еще не развелась с мужем. И продолжался до июня 1997-го: друзья принцессы даже считали, что с Доди Аль-Файедом леди Ди начала встречаться, чтобы вызвать ревность Хана.

Хаснат Хан и принцесса Диана AP/Reuters

По всем признакам, для нее это были серьезные отношения: принцесса Диана начала интересоваться пакистанской культурой, несколько раз посещала Пакистан, в ходе визита познакомившись с семьей Хана, жившей в Лахоре. Почему влюбленные расстались, неизвестно до сих пор. Сам Хаснат Хан всегда был очень сдержан, говоря о принцессе Диане и, как писала The Telegraph, «не стал продавать свою историю за миллионы фунтов».

Ненавидела свою мачеху и однажды столкнула ее с лестницы

После развода с матерью своих детей граф Джон Спенсер женился во второй раз — в 1976 году. Его избранницей стала Рейн Маккоркодейл, дочь романистки Барбары Картленд. Дети графа возненавидели мачеху и прозвали ее «Кислотным дождем» (от английского «rain» — «дождь»). В документальном фильме «Злая мачеха принцессы Дианы» даже рассказывается о случае, когда в 1989 году на какой-то вечеринке в родовом поместье Элторп 28-летняя Диана в гневе так толкнула свою мачеху, что та упала с лестницы, получив несколько синяков и ушибов.

Giovanni Deffidenti/AP

После того, как в 1992 году граф Джон Спенсер скончался, две женщины примирились. В последние годы жизни Дианы Рейн Спенсер стала для нее близким человеком.

Имела привычку переодеваться и сбегать из Кенсингтонского дворца

Желание принцессы Дианы вести нормальную жизнь известно — многие знают, что она любила кормить сыновей в «Макдональдсе». Но этим она не ограничивалась. В 80-е годы принцесса Диана научилась покидать Кенсингтонский дворец инкогнито, используя плащи, парики и солнцезащитные очки, чтобы провести время в кино или с друзьями.

Например, в 80-е она однажды переоделась мужчиной — в камуфляжную армейскую куртку, кожаную кепку и очки-авиаторы, — чтобы посидеть в лондонском кабаре Royal Vauxhall Tavern с Фредди Меркьюри. Так же тайно она умудрялась сбегать в кино или — уже позже — на встречи с Хаснатом Ханом.

Тайком читала желтую прессу

Как члену королевской семьи принцессе Диане не давали читать таблоиды, но она очень интересовалась тем, что пишет он ней желтая пресса. Газеты тайно приносил леди Ди ее парикмахер Ричард Далтон. Позже он вспоминал, что принцесса пролистывала их во время укладки, тяжело вздыхала и с отвращением отбрасывала прочь. Больше всего ее ранили слухи о том, что принц Чарльз — не настоящий отец принца Гарри.

Принцесса Диана в ярко-оранжевом бикини и солнцезащитных очках во время отдыха на острове Невис в Карибском море, 1993 год Thierry Orban/Sygma/Getty Images

В юности подрабатывала на низкооплачиваемых должностях

В ранней юности будущая принцесса Диана перепробовала несколько профессий. Оставив школу в 16 лет, она не проявляла способностей к наукам, зато прекрасно плавала, занималась танцами, играла на фортепиано. В середине 70-х Диана Спенсер несколько месяцев была волонтером в психиатрической лечебнице. В 1978-м немного поработала няней в семье Уайтекеров в Гемпшире.

Продержавшись в том же 1978-м один семестр в женской школе в Швейцарии, она приехала в Лондон, где с друзьями поселилась в квартире своей матери. В столице будущая принцесса подрабатывала учительницей танцев, пока ее не выбила из колеи травма, полученная во время катания на лыжах. Также она работала в начальной школе, занималась уборкой у сестры Сары и нескольких друзей, хостес на вечеринках.