Звезда сериала «Бригада» Александр Высоковский погиб. Что стало причиной смерти актера?

Актер Александр Высоковский, известный по роли Макса Карельского в сериале «Бригада», утонул в реке в районе подмосковного города Пущино. В семье актера сообщили, что утром 30 июня он ушел на рыбалку с сыном, отошел от него вниз по течению и пропал. Тело погибшего найдено, по предварительным данным смерть не носит криминального характера. Его гибель расценивается правоохранительными органами как несчастный случай.

В реке Оке в районе наукограда Пущино водолазы нашли тело актера Александра Высоковского, известного по ролям в сериалах «Бригада», «Бумер» и др. Погибшему было 62 года, днем ранее он ушел с сыном на рыбалку и исчез.

«Тело погибшего найдено. На месте происшествия работают следователи Подмосковного СК»,

— говорится в сообщении Следственного комитета.

В СК отметили, что информация об исчезновении мужчины 1963 года рождения поступила в правоохранительные органы во вторник, 30 июня. Пропавший, находясь на рыбалке в районе Пущинской косы вместе с сыном, отошел вдоль течения и не вернулся. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Baza сообщает, что Высоковский захлебнулся в воде, предварительная причина гибели — механическая асфиксия. Смерть «не носит криминального характера и расценивается следственными органами как несчастный случай».

Mash пишет, что на рыбалку актер отправился со своим 17-летним сыном. Придя к реке, они разошлись в стороны, чтобы найти место с хорошим клевом, и договорились встретиться на опушке. Когда Александр не явился, сын стал искать его, но не нашел и прибежал домой, откуда они вместе с мамой вызвали полицию и обратились за помощью к волонтерам.

«Прошу о помощи всех, у кого есть моторные лодки и хорошие структурные эхолоты (с боковым сканированием/SideScan). Нужно пройти русло и береговую линию вниз по течению от переката, мимо лодочной станции и дальше ниже по течению. Расходы на бензин и время полностью оплачу. Если вы на реке, планируете выезд или можете помочь — пожалуйста, свяжитесь со мной в любое время суток по телефону», — писала в соцсетях супруга актера Лилия.

Mash отмечает, что Высоковский часто ходил на рыбалку и хорошо знал местность. При этом Пущинская коса известна своим мелководьем, которое местами резко уходит в глубину.

Сотрудники МЧС и полиция при участии родственников искали пропавшего до глубокой ночи. На берегу не удалось найти ни самого Александра, ни его вещей, ни каких-либо следов.

В интервью kp.ru жена Высоковского Лилия пояснила, что с одной стороны Пущинской косы в Оке сильное течение, с другой — спокойное, но дальше есть опасные перекаты, где русло подвержено заиливанию и глубина увеличивается. Человек, идущий, казалось бы, по мелководью, может провалиться и уйти под воду с головой.

В разговоре с журналистами ИА Регнум товарищи артиста, с которыми он часто рыбачил вместе, рассказали, что Высоковский был профессиональным рыбаком и всегда соблюдал технику безопасности на воде. Однако от несчастного случая никто не застрахован.

Чем известен Александр Высоковский

Александр Высоковский родился в 1963 году в Казахстане, в поселке недалеко от космодрома Байконур. Отец был военным, мама работала экономистом. Позже семья переехала в Москву.

По окончании школы Александр поступил в авиационный техникум, а затем отправился служить в военно-морском флоте. Отслужив положенные три года, он решил резко сменить направление жизненного пути и поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. По окончании играл во МХАТе и театре им. Станиславского, параллельно снимаясь в кино.

Настоящая слава пришла к Александру Высоковскому после съемок в сериале «Бригада», где он исполнил одну из самых заметных ролей — Макса Карельского, телохранителя бандита Саши Белого. По сценарию, он предает своих друзей и подло убивает их.

Столь ярко отрицательная роль повлияла на творческую карьеру актера. «В моей копилке всего две роли, где я сыграл положительных персонажей», — впоследствии отмечал он. Тем не менее, после «Бригады» Александр снимался во многих российских фильмах и сериалах: «Бумер», «Каменская: Игра на чужом поле», «Марш Турецкого», «Седьмое небо», «Путевой обходчик», «Берлинская жара», «Враг у ворот», «Операция «Неман»», «Горячая точка 3», «Банда Зиг Заг» и др.

В 2010 году он дебютировал в режиссуре, сняв мини-сериал «Без права на ошибку» о Великой Отечественной войне. За ним последовал полнометражный фильм «Сердца врага», повествующий о жизни военных летчиков.