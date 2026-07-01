2 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

2 июля в мире праздник у любителей собак и внеземных цивилизаций. Также есть повод поздравить спортивных журналистов. В России сегодня — День реки Лены, одной из крупнейших в Сибири. У иудеев — траурный день, в который принято соблюдать строгий пост и нельзя стричься. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 2 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 2 июля

* Международный день собак

Неофициальный, но очень душевный праздник, который с 2012 года отмечают собаководы и любители животных во многих странах. Он появился по инициативе зоозащитников, чтобы напомнить: собака — не игрушка, а полноценный член семьи. В этот день проходят благотворительные акции и дни открытых дверей в приютах. Главный посыл: заводить собаку нужно по любви, а не по моде, учитывая породу, характер и свои возможности.

* Всемирный день НЛО

Праздник уфологов и всех, кто верит в существование внеземной жизни. Дата приурочена к Розуэллскому инциденту 1947 года, когда в американском штате Нью-Мексико упал загадочный объект. Власти объявили его метеозондом, но конспирологи до сих пор считают его инопланетным кораблем. В этот день фанаты «Секретных материалов» и «Звездных войн» собираются на фестивали, конференции и флешмобы.

* Международный день спортивного журналиста

Профессиональный праздник тех, кто делает спорт зрелищным и доступным для миллионов. Дата связана с конгрессом в Париже 2 июля 1924 года, на котором было принято решение о создании Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Сам праздник отмечается с 1995 года по инициативе AIPS. Работа спортивного репортера — это не только голы и секунды, но и скорость, аналитика и глубокое знание игры.

* День реки Лены

Региональный праздник Республики Саха (Якутия), учрежденный в 2013 году в честь одной из крупнейших рек Евразии (протяженность — около 4 400 км). Дата приурочена ко включению природного парка «Ленские столбы» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (2 июля 2012 года). Праздник призван подчеркнуть значение Лены для экологии, культуры и экономики Якутии и всего Востока России. В этот день проходят экологические акции, субботники, просветительские мероприятия и фольклорные праздники у берегов реки.

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Необычные праздники 2 июля • День сюрпризов. Праздник пришел из Европы, где было принято дарить подарки и устраивать сюрпризы без повода. Сегодня можно порадовать близких неожиданным подарком или приглашением. • Национальный день «Я забыл» в США. Неофициальный праздник для тех, кто часто забывает о днях рождения, юбилеях и важных встречах. В этот день можно извиниться за все случаи забывчивости и наверстать упущенное. • Праздник трезвенников и язвенников. Неофициальный праздник возник в России в 2000-х годах и объединил людей, которые не пьют алкоголь. Название происходит от крылатой фразы Лёлика из фильма «Бриллиантовая рука»: «За чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники».

Что отмечают в разных странах 2 июля

День дипломатической службы — Казахстан. Дата привязана к 2 июля 1992 года, когда была принята первая Концепция внешней политики независимого Казахстана. Сам праздник учрежден указом президента от 1 июля 2009 года. Сегодня страна поддерживает дипломатические отношения со 186 государствами.

День работников полиции — Азербайджан. Профессиональный праздник, учрежденный в 1998 году. 2 июля 1918 года был подписан циркуляр о кадровых назначениях в полиции — так началась история национальной полиции. В этот день чествуют сотрудников и ветеранов, вспоминают погибших при исполнении.

Сиенское Палио — Италия. Традиционные скачки в Сиене, которые проходят дважды в год: 2 июля и 16 августа. Это театрализованное шоу с костюмами, флагами и ритуалами XIII века. Гонка длится всего 90 секунд, но собирает тысячи зрителей и вызывает бурю эмоций.

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Религиозные праздники 2 июля

* День памяти апостола Иуды Иаковлева, брата Господня

Православная церковь вспоминает апостола Иуду Иаковлева, которого также называют Фаддеем, — одного из двенадцати учеников Христа. Его часто путают с Иудой Искариотом, но это другой человек: он не предавал, а проповедовал христианство. В Евангелии его называют братом Господним — скорее всего, двоюродным братом Иисуса. После вознесения Христа он проповедовал в Месопотамии, Сирии и Аравии, нередко подвергаясь гонениям. Считается, что он принял мученическую смерть за веру.

* Память преподобного Паисия Великого

В этот день также вспоминают египетского подвижника IV века, одного из основателей монашеской традиции. С юности он стремился к отшельничеству, стал учеником святого Памва, а позже прославился строгим аскетизмом — жил в пещере, много молился и соблюдал молчание. Паисий был наделен даром прозорливости и чудотворения: исцелял больных, предсказывал события и, по преданию, удостоился видения Бога.

Илья Наймушин/РИА Новости

* Пост 17 Таммуза — у иудеев

Траурный день в иудейском календаре (в 2026 году выпадает на 2 июля), когда еврейский народ постится в память о пяти бедствиях. Считается, что в этот день Моисей разбил скрижали с заповедями при виде золотого тельца, а позже были пробиты стены Иерусалима перед разрушением Храма.

Это начало трехнедельного траурного периода Бейн а-Мецарим «между теснин», который завершается строгим постом 9 Ава. В эти дни не устраивают свадеб, не слушают музыку и не стригутся.

Народные праздники 2 июля

* Зосима и Иов

В народном календаре 2 июля — день мученика Зосимы-пчельника и патриарха Иова. В старину верили, что в этот день пчелы особенно активны, а с этого дня они начинают заносить мед в ульи и заливать соты, а мед, собранный в это время, обладает целебной силой. Бортники осматривали ульи, ставили ловушки для роев, а хозяйки готовили медовые настои и угощения. 2 июля считался самым жарким днем в году — в этот день начинали косить сено и заготавливать его на зиму. Существовала примета: если в этот день идет дождь — зима будет снежной.

Именины 2 июля

* Иван;

* Фаддей;

* Мария;

* Ян.

Приметы: что можно и что нельзя делать 2 июля

Приметы о погоде

Если на Зосиму ясно и сухо — к богатому урожаю хлеба.

Утренний туман над рекой — к солнечным дням.

Если пчелы «сидят на летке» и не летают — возможен дождь.

Начал линять скот — к скорому похолоданию.

Что можно делать 2 июля

* Начинать новые дела — они принесут успех.

* Раздавать долги — к финансовому благополучию.

* Заботиться о пчелах, но не тревожить их.

* Раздавать милостыню и кормить животных — к удаче.

Что нельзя делать 2 июля

* Вредить пчелам и пересчитывать их — к болезням.

* Хвастаться медом и успехами — к потерям.

* Ссориться, ругаться и сплетничать — к вражде.

* Брать или давать деньги в долг — к проблемам.

* Переезжать — к неудачам на новом месте.

Лунный календарь 2 июля

Фаза Луны: убывающая Луна, 17-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке Водолей.

Если верить астрологам, день подходит для умственной и творческой работы, самообразования и новых технологий. Госорганы и начальство лучше не беспокоить — зато удачны собрания, конференции и дела с недвижимостью.

Звезды говорят: это время радости и внутренней свободы, благоприятное для брака и творчества. Убывающая Луна помогает завершать начатое и избавляться от старого. В отношениях — время сближения. День недели — четверг под покровительством Юпитера.

2 июля родились люди под знаком Рака, представители водной стихии, находящиеся под покровительством Луны.

Какие исторические события произошли 2 июля

* 1499 год — Америго Веспуччи достиг северного побережья Южной Америки и открыл дельту Амазонки. Это стало важной вехой в освоении Нового Света.

* 1668 год — началась восьмилетняя осада царскими войсками Соловецкого монастыря, монахи которого отказались принимать реформы патриарха Никона — веха в истории раскола в Русской церкви.

* 1776 год — второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении Америки от Великобритании. Так началась история независимых США.

* 1798 год — Наполеон высадился в Александрии с Египетской экспедицией. Это стало началом масштабного военного и научного похода Франции в Африку.

* 1800 год — принят акт об унии Великобритании и Ирландии. Образовано Соединенное королевство Великобритании и Ирландии.

* 1860 год — основан город Владивосток. Сегодня — крупнейший российский порт на Тихом океане и стратегическая точка Дальнего Востока.

* 1900 год — первый полет дирижабля «Цеппелин» LZ-1. Началась новая эпоха в авиации — воздушных кораблей и жестких аэростатов.

* 1910 год — в ресторане «Эрмитаж» (Москва) состоялось учредительное собрание Московской футбольной лиги. Начало организованного футбола в столице.

* 1924 год — создана Международная ассоциация спортивной прессы — организация, объединяющая журналистов из более чем 160 стран.

* 1937 год — Политбюро дало старт массовым репрессиям, одобрив телеграмму об учете и расстрелах вернувшихся «кулаков» и «уголовников». Начался Большой террор.

* 1941 год — открыта первая очередь московского аэропорта Внуково. Сегодня это один из главных воздушных хабов страны.

* 1947 год — произошло знаменитое крушение воздушного объекта в Розуэлле. Инцидент до сих пор окружен легендами и теориями заговора.

* 1947 год — в СССР вышла музыкальная комедия «Весна» с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым — легендарная лента советского кинематографа.

* 1964 год — президент США Линдон Джонсон подписал Акт о гражданских правах. Закон положил конец расовой сегрегации в стране на официальном уровне.

* 1976 год — произошло официальное воссоединение Северного и Южного Вьетнама, образована Социалистическая Республика Вьетнам, столица — Ханой.

* 1983 год — опубликовано резонансное открытое письмо академиков против Андрея Сахарова. Один из символов давления на инакомыслящих в позднем СССР.

* 1990 год — начал работу XXVIII съезд КПСС. Последний в истории партии — спустя год СССР прекратит свое существование.

* 2008 год — после шести лет плена в джунглях отрядов ФАРК освобождена Ингрид Бетанкур — кандидат в президенты Колумбии. Спецоперация стала международной новостью №1.

«Вскрытие пришельца» — инсталляция в Розуэлльском музее НЛО Alex Milan Tracy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кто родился 2 июля

* В 1714 году родился Кристоф Виллибальд Глюк — немецкий композитор, реформатор оперы и автор шедевра «Орфей и Эвридика».

* В 1775 году родилась Надежда Пушкина (урожденная Ганнибал) — мать русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

* В 1839 году родился Константин Маковский — один из самых известных русских художников-передвижников. Автор парадных исторических полотен и жанровых сцен.

* В 1877 году родился Герман Гессе — немецкий писатель, автор «Степного волка» и «Игры в бисер», лауреат Нобелевской премии по литературе (1946).

* В 1903 году родился Улаф V — король Норвегии, символ национального единства, правивший страной с 1957 по 1991 год.

* В 1904 году родился Рене Лакост — французский теннисист и основатель бренда Lacoste. Его фирменный крокодил стал символом спортивного шика.

* В 1925 году родился Патрис Лумумба — первый премьер-министр независимого Конго и герой антиколониальной борьбы, имя которого носил Университет дружбы народов.

Кто скончался 2 июля • В 1566 году умер Мишель Нострадамус — французский врач, астролог и предсказатель.

• В 1778 году умер Жан-Жак Руссо — французский философ эпохи Просвещения.

• В 1961 году умер Эрнест Хемингуэй — американский писатель, лауреат Нобелевской премии.

• В 1977 году умер Владимир Набоков — русский и американский писатель, автор «Лолиты».

Кто отмечает день рождения 2 июля

* 98 лет исполняется Татьяне Пилецкой — актрисе театра и кино, звезде фильмов «Укрощение строптивой» и «Капитанская дочка».

* 79 лет исполняется Алексею Граббе — российскому актеру, известному по ролям в кино и на сцене Театра Маяковского, заслуженному артисту России.

* 70 лет исполняется Джерри Холл — американской модели и актрисе, долгое время — музe и спутнице Мика Джаггера, позже — супруге медиамагната Руперта Мердока.

* 65 лет исполняется Александру Роднянскому (признан в РФ иностранным агентом) — продюсеру фильмов «Нелюбовь», «Вторжение» и сериалов «Домашний арест», «Слуга народа».

* 48 лет исполняется Диане Гурцкая — незрячей певице, заслуженной артистке России и общественному деятелю.

* 44 года исполняется Елке (Елизавете Иванцив) — украинской и российской певице с узнаваемым голосом и хитом «Прованс». Ее песни — на стыке поп- и инди-музыки.

* 44 года исполняется Алене Водонаевой — телеведущей, блогеру и писательнице, прославившейся в реалити «Дом-2» и позже ставшей автором резонансных постов о политике и обществе.

* 36 лет исполняется Марго Робби — австралийской актрисе, звезде фильмов «Волк с Уолл-стрит», «Я, Тоня» и «Барби». Обладательнице номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус».

* 22 года исполняется Кейтлин Кармайкл — американской актрисе, которая снимается с раннего детства и уже засветилась в проектах HBO и Netflix.