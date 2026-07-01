«Она не дает мне спокойно спать»: генсек НАТО назвал Россию главной угрозой альянсу

Москва по-прежнему является для НАТО основной угрозой, заявил генсек альянса Марк Рютте в интервью турецкому агентству Anadolu. По его словам, мысли о России не дают ему спокойно спать, при этом поддержка Украины остается для организации североатлантического договора одним из важнейших приоритетов.

Генсек НАТО Марк Рютте признался, что Россия очень тревожит его как руководителя альянса и мешает спокойно спать по ночам. В интервью турецкому агентству Anadolu он заявил, что Москва остается для НАТО долгосрочной основной угрозой — особенно в связи с тем, что она «движется вместе с Северной Кореей, Ираном и Китаем».

«Обычно я стараюсь спокойно спать по ночам, но если что-то и не дает мне уснуть, так это Россия. К сожалению, Россия — главная угроза для нас в долгосрочной перспективе», — сказал Марк Рютте.

К числу других угроз он отнес Китай, Иран и Северную Корею, при этом подчеркнув, что среди противников альянса Россия все равно остается на первом месте.

«Китай также стремительно наращивает свой военный потенциал, и ожидается, что к 2030 году он будет обладать 1000 ядерными боеголовками. Поэтому в отношении Китая мы также не должны проявлять наивность», — сказал Рютте.

На вопрос о приоритетах политики НАТО в обозримой перспективе генсек ответил, что, с его точки зрения, основных пунктов всего три.

Первый — дальнейшее повышение расходов на военные цели и увеличение производственных мощностей оборонной промышленности. На этом поприще, по мнению Рютте, альянс уже достиг значительных успехов.

«Тот факт, что европейцы и Канада всего за два года выделили на оборону дополнительные ресурсы в размере до $250 млрд, действительно впечатляет», — отметил генсек.

Второй приоритет — продолжение поддержки Украины.

Наконец, третий — «построение НАТО 3.0», то есть подготовка к дальнейшему уменьшению присутствия США в Европе и, соответственно, повышению роли самих европейских стран в военных вопросах.

«В дальнейшем мы увидим НАТО, в котором Европа берет на себя больше ответственности», — заявил Рютте.

По его словам, в вопросе финансовой поддержки Украины европейцы также возьмут на себя ведущую роль.

«США продолжат поставлять большое количество критически важной военной техники, однако ее закупки будут обеспечивать европейцы и Канада», — отметил генсек.

«Таблетки против тревожности»

В России слова Марка Рютте о бессоннице не остались незамеченными и встретили ироничную реакцию.

«Я-то думала, что единственное, что отвлекает Рютте от сна — это женщина», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии для «Ленты.Ру» посоветовал Марку Рютте начать прием успокоительных средств.

«Я бы ему вообще пожелал успокаивающих попить, там у них это сейчас модно, снотворного какого-нибудь, какие-то специальные таблетки против тревожности. Если бы это тревожился какой-то рядовой обыватель, это еще полбеды. Но когда это генеральный секретарь НАТО делает, это может привести к не очень хорошим последствиям для стабильности в мире, в том числе повлиять на жизнь людей. Так что он бы угомонился», — сказал Колесник.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил изданию «Подъем», что длительная бессонница «ведет к галлюцинациям и последующей мучительной смерти» и пожелал генсеку НАТО «чаще о нас думать».

«С этой точки зрения, совершенно все равно, положительна ли его оценка или отрицательна. Разрушать Североатлантический альянс будем и таким интересным способом. Хорошо, что генсек сам его подсказал», — сказал Журавлев.

В интервью телеканалу «Краснодар» политолог Дмитрий Владимиров заявил, что «на таком ответственном посту нельзя не спать, это опасно для всего мира».

«Без сна человеческая психика долго не протянет. Всякое может случиться. Вон, в годы холодной войны бывший американский министр обороны Джеймс Форрестол выпрыгнул из окна с криком «русские идут», – напомнил политолог.

Эпизод, о котором идет речь, случился с Форрестолом в 1949 году. «Газета.Ru» как раз недавно вспоминала об этом.