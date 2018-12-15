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Трансляция
С конца
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'25
Отметились чехи в позиционной атаке, но пока без подключения к игре Сорокина.
'24
'23
Сборная Чехии долго терпела в обороне, в итоге гости были вынуждены были проброситься.
'22
Затяжную позиционную атаку россияне провели в зоне соперника, но при этом двигая шайбу только по бортам.
'21
Второй период матча покатил!
'20
Прозвучала спасительная для чехов сирена на перерыв! Россияне дважды реализовали большинство, что и обеспечило хозяевам лидерство в счёте после первого периода матча — 2:1 на табло.
'20
Капризов не попал в створ после броска из центра зоны соперника! Нестеров с хорошей позиции бросал — промах!
'20
Фурх успел переместиться к штанге и парировал опасный бросок Гусева из левого круга вбрасывания!
'19
'19
Гусев скинул шайбу Токранову, Василий с ходу пальнул по воротам — Фурх справился!
'18
'17
Здорово россияне дважды накрыли соперника в их зоне, но к острому моменту у ворот Фурха это не привело.
'16
Здрагал с строго угла бросал — Сорокин у ближнего угла ворот шайбу поймал.
'15
Кундратек от синей линии в касание пальнул — мимо! В полном составе сборная России.
'14
Пока чехи никак не могут закрепиться в зоне соперника.
'13
'13
Немец опасно с шайбой выкатился на пятак, но бросить ему без помех по воротам не дали!
'13
Не получилось у россиян начать атаку за счёт длинной передачи под чужую синюю линию — проброс.
'12
Новотны в атаке с ходу бросал от правого борта, но шайбу блокировал Елесин.
'11
Смогли чехи на этот раз в меньшинстве выстоять.
'10
Не прошла передача Гусева на Плотникова, который открывался на дальней штанге ворот.
'9
'8
'8
'6
'6
Побывала шайба в воротах сборной России! Судейский видеопросмотр на предмет высоко поднятой клюшки. Ждём решения!
'5
'4
Василевский от синей линии зарядил по воротам — Фурх на месте!
'3
'3
Сорокин щитком шайбу парировал после броска от правого борта.
'2
Капризов по зоне соперника шайбу повозил, но до обострения у ворот чехов дело не дошло.
'1
Встреча началась!
'0
Илья Сорокин против Доминика Фурха — вратарская дуэль этой игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Первого канала на втором этапе Еврохоккейтура: Россия — Чехия. Начало встречи запланировано на 15:45 по московскому времени.