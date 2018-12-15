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02:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
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03:00
Нью-Орлеан ПеликансМайами Хит
не начался
03:00
Даллас МавериксСакраменто Кингз
не начался
04:00
Денвер НаггетсТоронто Рэпторс
не начался
Россия Чехия

Взять реванш: Россия обыгрывает Чехию. LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Первого канал Россия — Чехия

Сборная России встречается с командой Чехии в матче Кубка Первого канала в рамках Евротура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15 декабря 15:45   |  2 период
Россия
Россия
3:1
Чехия
Чехия
2:1, 1:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Ласси Хейккинен  (Финляндия), Кристиан Викман  (Финляндия)
1:0Токранов
2:1Прохоркин
Педан2'
3:1Локтионов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
командный штраф2'
1:1Кубалик
Роман2'
Киндл2+10'
Заморски2'
Кундратек2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'25
Отметились чехи в позиционной атаке, но пока без подключения к игре Сорокина.
'24
ГОЛ! Выиграл Григоренко вбрасывание в чужой зоне, прошла скидка шайбы на Локтиноова, Андрей шикарным броском попал в дальнюю «девятку» ворот!
'23
Сборная Чехии долго терпела в обороне, в итоге гости были вынуждены были проброситься.
'22
Затяжную позиционную атаку россияне провели в зоне соперника, но при этом двигая шайбу только по бортам.
'21
Второй период матча покатил!
'20
Прозвучала спасительная для чехов сирена на перерыв! Россияне дважды реализовали большинство, что и обеспечило хозяевам лидерство в счёте после первого периода матча — 2:1 на табло.
'20
Капризов не попал в створ после броска из центра зоны соперника! Нестеров с хорошей позиции бросал — промах!
'20
Фурх успел переместиться к штанге и парировал опасный бросок Гусева из левого круга вбрасывания!
'19
Кундратек нарушил правила, оставив гостей в три полевых игрока на площадке.
'19
Гусев скинул шайбу Токранову, Василий с ходу пальнул по воротам — Фурх справился!
'18
Кузьменко заставил на себе сфолить. Заморски удалён за подножку.
'17
Здорово россияне дважды накрыли соперника в их зоне, но к острому моменту у ворот Фурха это не привело.
'16
Здрагал с строго угла бросал — Сорокин у ближнего угла ворот шайбу поймал.
'15
Кундратек от синей линии в касание пальнул — мимо! В полном составе сборная России.
'14
Пока чехи никак не могут закрепиться в зоне соперника.
'13
Педан удалён за удар клюшкой. Большинство для сборной Чехии.
'13
Немец опасно с шайбой выкатился на пятак, но бросить ему без помех по воротам не дали!
'13
Не получилось у россиян начать атаку за счёт длинной передачи под чужую синюю линию — проброс.
'12
Новотны в атаке с ходу бросал от правого борта, но шайбу блокировал Елесин.
'11
Смогли чехи на этот раз в меньшинстве выстоять.
'10
Не прошла передача Гусева на Плотникова, который открывался на дальней штанге ворот.
'9
Киндл удалён на «2+10» за удар в область головы и шеи. Очередное численное преимущество для россиян.
'8
ГОЛ! Гусев сделал поперечную передачу на правый круг вбрасывания, Прохоркин в касание бросил и попал в ближний угол ворот!
'8
Хорошую смену провели россияне в атаке, удалось из этого выжать хозяевам большинство. Роман на лавке штрафников за подножку на Кузьменко.
'6
ГОЛ! Судья указывает на центр — хороший гол! Немец бросил от синей линии, а Кубалик подправил на пятаке в цель!
'6
Побывала шайба в воротах сборной России! Судейский видеопросмотр на предмет высоко поднятой клюшки. Ждём решения!
'5
ГОЛ! Гусев от лицевого борта сделал передачу на ползоны, а оттуда Токранов мощным броском распечатал чешские ворота!
'4
Василевский от синей линии зарядил по воротам — Фурх на месте!
'3
Нарушение численного состава у сборной Чехии. Здрагал будет отбывать командный штраф.
'3
Сорокин щитком шайбу парировал после броска от правого борта.
'2
Капризов по зоне соперника шайбу повозил, но до обострения у ворот чехов дело не дошло.
'1
Встреча началась!
'0
Илья Сорокин против Доминика Фурха — вратарская дуэль этой игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Первого канала на втором этапе Еврохоккейтура: Россия — Чехия. Начало встречи запланировано на 15:45 по московскому времени.