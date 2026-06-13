Убил за запрет пить. Муж жестоко расправился с главой кол-центра Домодедовской больницы

В городе Домодедово Московской области пьяный мужчина во время ссоры зарезал жену. Она была начальницей кол-центра местной больницы. По словам сына погибшей, все произошло на глазах его маленьких сестер. Выяснилось, что мужчина страдал алкоголизмом, а также имел любовницу, из-за чего пара собиралась разводиться.

В подмосковном городе Домодедово мужчина зарезал свою жену, занимавшую должность главы информационно-справочного отдела горбольницы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Между 38-летней Дарьей и ее 46-летним мужем вспыхнула ссора накануне утром в их квартире в микрорайоне Западный в Домодедово. В порыве гнева Михаил схватился за нож и ударил жену дважды в грудь. Женщина скончалась на месте до приезда скорой»,

— пишет издание.

По данным канала, в момент убийства мужчина был пьян. Он задержан и дает показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По данным следствия, 12 июня текущего года обвиняемый, находясь в квартире в микрорайоне Западный в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с супругой нанес ей несколько ударов ножом в область груди. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте», — рассказали в ведомстве.

Следователи добавили, что планируется назначение судебно-медицинской, психолого-психиатрической, молекулярно-генетической экспертиз. Домодедовская городская прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

Пресс-служба Домодедовской больницы подтвердила смерть коллеги и опубликовала некролог: «Наша Даша. Прекрасный специалист, человек с искрящейся чистой душой. Многодетная мама. Замечательный друг. Красивая молодая женщина. Она была словно солнечный лучик и для коллег, и для пациентов. Всегда корректна, улыбчива. Всегда готова к решению задач любой сложности. Всегда готова помочь. Мягкая и сдержанная, добрая и искренняя».

Алкоголизм, измены и скандалы

18-летний сын погибшей женщины заявил SHOT, что в последнее время его мать и отчим много ругались. По его словам, Михаил злоупотреблял алкоголем, а недавно признался, что у него есть любовница.

Пара собиралась развестись. Погибшая была многодетной матерью: помимо сына, у нее были еще две дочери.

Telegram-канал Baza пишет, на убийство мужчину толкнул тот факт, что жена «запрещала ему выпивать». Также, по информации издания, в прошлом Михаил был судим за кражу и за распространение наркотиков.

В разговоре с РЕН ТВ сын убитой раскрыл, что мужчина расправился с женой прямо на глазах у дочерей, девочкам — 8 и 12 лет . По словам собеседника телеканала, роковой конфликт начался из-за того, что погибшая попыталась помешать мужу сесть пьяным за руль , а тот «хотел кататься». О самом отчиме он рассказал, что тот работал на стройке, но при этом вел себя как преступник:

«Бандита строил из себя, чисто такой деревенский бандит».

В комментарии порталу MSK1.RU он добавил, что мужчина находился в полностью неадекватном состоянии. По его словам, он никогда не видел отчима таким. Сестер молодой человек взял под свою опеку.

Соседи семьи заявили РЕН ТВ, что мужчина уже какое-то время переводил деньги своей любовнице, а также собирался уйти из семьи. Тем не менее подать на развод хотела сама убитая.