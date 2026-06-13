«Атмосфера очень плохая». Талибы стянули военную технику для подавления протестов женщин

«Талибан» стянул военную технику в афганский Герат из-за протестов против ужесточения правил ношения одежды для женщин. За нарушение норм уже были задержаны не менее 30 женщин и девочек, а при подавлении митингов 9 июня силовики открыли огонь на поражение. Теперь в городе усилены патрули и проверки, местные не могут собраться на новую акцию, а власти обсуждают, как не допустить расширение протестов на другие города.

Правящее в Афганистане движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) решило ввести в город Герат военную технику для сдерживания протестов женщин, сообщил телеканал France24.

По данным вещателя, техника размещена по всему городу, а военные и полицейские патрулируют район, в котором активисты собирались провести митинг. Кроме того, в городе развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты.

«Люди отказались от участия в сегодняшней демонстрации, чтобы предотвратить новое кровопролитие. <…> Из-за этих мер безопасности между районами оказалось тяжело перемещаться даже небольшим группам людей. Атмосфера очень плохая»,

— заявил местный житель.

Еще один собеседник телеканала заявил, что на каждой улице припаркованы «подозрительные машины», в которых сидят люди в гражданской одежде и «наблюдают за окружающими». Также, по его словам, улицы заполнены вооруженными людьми . А одна из живущих в Герате женщин сообщила, что правоохранители проверяют телефоны гражданских лиц.

Телеканал Amu со ссылкой на источники передает, что правительство Афганистана под руководством лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады на непубличном заседании обсудило способы предотвращения распространения протестов на другие города страны. В то же время, утверждает вещатель, в городе Мазари-Шарифе в провинции Балх талибы выпустили предупреждение, что полиция нравов начнет активно задерживать женщин, не соблюдающих ужесточенные правила ношения одежды.

Подавление протестов

12 июня портал Afghanistan International (AI) писал, что в городе размещены сотни бойцов, в том числе с тяжелым вооружением. Также сообщается о вводе танков.

«На снимках видно, как автомобили талибов с тяжело вооруженными боевиками патрулируют улицы после наступления темноты», — сказано в материале.

По их информации, силовики отслеживали передвижения жителей и проводили выборочные досмотры. Однако, несмотря на это, нескольким людям все-таки удалось собраться у администрации губернатора. Митингующие выкрикивали лозунги «Женщины, жизнь, свобода» и «Образование, работа, свобода». В ответ на это военные открыли огонь , и протестующие разбежались.

Также источники AI утверждают, что талибы усилили военное присутствие и на западе Кабула. Причиной послужило появление призывов собраться там на митинг в поддержку жителей Герата.

Причина волнений

В начале июня министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока провинции Герат объявило о введении новых правил одежды для женщин, которые ввели дополнительные ограничения их внешнего вида. Жительниц региона обязали носить маски для лица и носки, а также запретили делать макияж. 6, 7 и 8 июня за нарушение этих норм в Герате задержали не менее 30 женщин и девочек.

Представители международной организации «Врачи без границ» (MSF) заявили, что среди задержанных оказалась и их сотрудница. Ее выпустили на свободу спустя два дня заключения, после того, как она и ее родственники подписали обязательства соблюдать установленные нормы одежды.

По данным Amu, губернатор Герата Нур Ахмад Исламджар признал задержания, заявив при этом, что арестованные «страдают психологическими и религиозными проблемами».

Произошедшее привело к появлению в соцсетях призывов выходить на митинги и уже девятого числа в городке десятки человек, в том числе мужчины, собрались на акцию протеста. Талибы ответили огнем на поражение — по данным Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), как минимум два человека, включая подростка, получили ранения, несовместимые с жизнью, еще более 20 пострадали. Полиция страны официально отрицает, что применила оружие для разгона митинга.