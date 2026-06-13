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Капитан Америка и не только. Лучшие роли Криса Эванса

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Актеру Крису Эвансу исполнилось 45 лет. Он родился 13 июня 1981 года в Бостоне: мать Эванса была художественным руководителем в театре, а отец — дантистом. У Эванса есть две сестры и брат Скотт — тоже актер. С самого детства Крис проявлял интерес к театру, особенно музыкальному: играл в мюзикле, вместе с сестрами и братом устраивал представления для родственников, чувствуя себя на сцене «как дома». Профессиональные актерские навыки он освоил на курсах Ли Страсберга — и с юных лет начал сниматься в образовательных программах, телепроектах, подростковых фильмах. И позже откровенно признавался, что многие из его ранних картин были ужасны.

Зрители знают Криса Эванса прежде всего как исполнителя роли Капитана Америки из франшизы «Мстители» по комиксам Marvel. Он воплощал в кино героев разнообразных графических романов. Впрочем, есть в его фильмографии не только нарисованные супергерои.

Лучшие роли Криса Эванса — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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