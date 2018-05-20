Тампа-Бэй Лайтнинг

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03:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
3:2
закончен
Евролига
19:00
Фенербахче Жальгирис
76:67
закончен
22:00
ЦСКА Реал Мадрид
83:92
закончен
Теннис / Турнир WTA в Риме. 1/4 финала
15:49
Мария Шарапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия)
6:7, 6:4, 7:5
закончен
Испания / Примера
14:00
СельтаЛеванте
4:2
закончен
17:15
ЛеганесБетис
3:2
закончен
19:30
СевильяАлавес
1:0
закончен
19:30
МалагаХетафе
0:1
закончен
19:30
Лас-ПальмасЖирона
1:2
закончен
21:45
ВильярреалРеал Мадрид
2:2
закончен
Италия / Серия А
16:00
ЮвентусВерона
2:1
закончен
Украина / Премьер-лига
17:00
ЧерноморецЗирка
1:0
закончен
17:00
КарпатыСталь К
3:0
закончен
17:00
АлександрияОлимпик Д
2:0
закончен
19:30
Динамо КШахтёр Д
2:1
закончен
Кубок Англии
19:15
ЧелсиМанчестер Юнайтед
1:0
закончен
Кубок Германии
21:00
БаварияАйнтрахт Ф
1:3
закончен
Франция / Лига 1
22:00
КанПСЖ
0:0
закончен
22:00
ДижонАнже
2:1
закончен
22:00
ЛионНицца
3:2
закончен
22:00
МарсельАмьен
2:1
закончен
22:00
МетцБордо
0:4
закончен
22:00
НантСтрасбург
1:0
закончен
22:00
РеннМонпелье
1:1
закончен
22:00
Сент-ЭтьенЛилль
5:0
закончен
22:00
ТулузаГенгам
2:1
закончен
22:00
ТруаМонако
0:3
закончен
ЧМ / 2018
16:15
ШвецияСША
6:0
закончен
20:15
КанадаШвейцария
2:3
закончен
НХЛ / плей-офф
02:15
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
02:15
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
Теннис / Турнир WTA в Риме. Полуфинал
18:00
Мария Шарапова (Россия) — Симона Халеп (Румыния)
6:4, 1:6, 4:6
закончен
Испания / Примера
13:00
ВаленсияДепортиво
не начался
17:15
Атлетик БЭспаньол
не начался
19:30
Атлетико МЭйбар
не начался
21:45
БарселонаРеал Сосьедад
не начался
Италия / Серия А
16:00
ДженоаТорино
не начался
19:00
КальяриАталанта
не начался
19:00
КьевоБеневенто
не начался
19:00
УдинезеБолонья
не начался
19:00
НаполиКротоне
не начался
19:00
МиланФиорентина
не начался
19:00
СПАЛСампдория
не начался
21:45
ЛациоИнтер М
не начался
21:45
СассуолоРома
не начался
Россия / Переходные матчи
18:00
ТамбовАмкар
не начался
21:00
АнжиЕнисей
не начался
Украина / Премьер-лига
17:00
ВересМариуполь
не начался
17:00
ВорсклаЗаря
не начался
ЧМ / 2018
16:45
СШАКанада
не начался
21:15
ШвецияШвейцария
не начался
16:45
СШАКанада
не начался
21:15
ШвецияШвейцария
не начался
НХЛ / плей-офф
22:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
18:00
ЦСКА Жальгирис
не начался
21:00
Реал Мадрид Фенербахче
не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
Нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов Reuters
Нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов

Кубок Стэнли. «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». LIVE

Онлайн-трансляция пятого матча серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20 мая 02:15   |  Матч не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Стадион «Амали-Арена», Тампа | Судьи: Марк Жоанетт  (Вердун, Канада), Вес Макколи  (Джорджтаун, Канада)
Подробная статистика матча
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02:05

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в трех встречах забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

02:00

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал в этой серии пять очков (2+3). На счету его партнера по команде Евгения Кузнецова семь результативных баллов (3+4).

01:55

В последних двух встречах ярко проявил себя российский голкипер «молний» Андрей Василевский. Вратарь отразил по 36 бросков и дважды признавался первой звездой матчей.

01:50

После четырех матчей счет равный — 2-2. Интересно, что в серии еще не побеждала команда, принимающая гостей.

01:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! Приветствуем вас на пятом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в которой встретятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч начнется в 02:15 мск.