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Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в трех встречах забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал в этой серии пять очков (2+3). На счету его партнера по команде Евгения Кузнецова семь результативных баллов (3+4).
В последних двух встречах ярко проявил себя российский голкипер «молний» Андрей Василевский. Вратарь отразил по 36 бросков и дважды признавался первой звездой матчей.
После четырех матчей счет равный — 2-2. Интересно, что в серии еще не побеждала команда, принимающая гостей.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Приветствуем вас на пятом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в которой встретятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч начнется в 02:15 мск.