- 1462190 просмотров Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
- 340259 просмотров Почему Юлия Самойлова не прошла в финал Евровидения
- 254424 просмотра Почему ЗРК «Панцирь» в Сирии был уничтожен израильской ракетой
- 192000 просмотров Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира
- 122305 просмотров Россияне назвали оптимальный пенсионный возраст в стране
- 120192 просмотра Прогноз погоды в Москве с 11 по 18 мая
- 109962 просмотра Как Россия предлагает изменить маршрут «Шелкового пути» из Китая в ЕС
В параллельной серии «Виннипег Джетс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в первом матче финала Западной конференции.
Хоккеисты вышли на разминку перед игрой.
В составе гостей вторую встречу пропустит Никлас Бэкстрем, получивший повреждение в пятом матче второго раунда плей-офф против «Питтсбург Пингвинз».
В первой встрече в составе «Вашингтона» одну из шайб забросил российский форвард Александр Овечкин. Также на его счету голевая передача. Всего капитан «Кэпиталз» набрал 17 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Первая встреча между командами, которая также прошла в Тампе, завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Сегодня «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.
Поединок начнется в 3.00 по московскому времени.
Добрый день уважаемые читатели! «Газета.Ru» приветствует вас на втором матче полуфинальной серии НХЛ между «Тампой Бэй» и «Вашингтоном».