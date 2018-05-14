Тампа-Бэй Лайтнинг

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раздела Спорт
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Германия / Бундеслига
16:30
БаварияШтутгарт
1:4
закончен
16:30
ХоффенхаймБоруссия Д
3:1
закончен
16:30
ГертаРБ Лейпциг
2:6
закончен
16:30
ФрайбургАугсбург
2:0
закончен
16:30
Шальке-04Айнтрахт Ф
1:0
закончен
16:30
БайерГанновер-96
3:2
закончен
16:30
ГамбургБоруссия М
2:1
закончен
16:30
МайнцВердер
1:2
закончен
16:30
ВольфсбургКёльн
4:1
закончен
Испания / Примера
17:15
Реал СосьедадЛеганес
3:2
закончен
19:30
АлавесАтлетик Б
3:1
закончен
19:30
ДепортивоВильярреал
2:4
закончен
19:30
БетисСевилья
2:2
закончен
19:30
ЭйбарЛас-Пальмас
1:0
закончен
19:30
ЖиронаВаленсия
0:1
закончен
19:30
ХетафеАтлетико М
0:1
закончен
21:45
Реал МадридСельта
6:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
14:00
ТамбовОренбург
1:1
закончен
14:00
Спартак-2Сибирь
2:1
закончен
14:00
БалтикаТюмень
3:1
закончен
14:00
ЕнисейДинамо СПб
2:1
закончен
14:00
Зенит-2Шинник
1:0
закончен
14:00
ФакелВолгарь
2:1
закончен
14:00
Ротор-ВолгоградХимки
3:1
закончен
14:00
КубаньТомь
3:3
закончен
14:00
Луч-ЭнергияКрылья Советов
2:0
закончен
14:00
Авангард КОлимпиец
2:3
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаКарпаты
1:1
закончен
17:00
Сталь КАлександрия
1:2
закончен
17:00
Олимпик ДЧерноморец
1:0
закончен
Италия / Серия А
19:00
БеневентоДженоа
1:0
закончен
21:45
Интер МСассуоло
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:00
АмьенМетц
2:0
закончен
22:00
АнжеНант
0:2
закончен
22:00
БордоТулуза
4:2
закончен
22:00
ЛилльДижон
2:1
закончен
22:00
МонакоСент-Этьен
1:0
закончен
22:00
МонпельеТруа
1:1
закончен
22:00
НиццаКан
4:1
закончен
22:00
ПСЖРенн
0:2
закончен
22:00
СтрасбургЛион
3:2
закончен
ЧМ / 2018
13:15
СловакияШвеция
3:4 (ОТ)
закончен
13:15
ЛатвияГермания
3:1
закончен
17:15
АвстрияБеларусь
4:0
закончен
17:15
ДанияЮжная Корея
3:1
закончен
21:15
РоссияШвейцария
4:3
закончен
21:15
КанадаФинляндия
1:5
закончен
НХЛ / плей-офф
02:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
4:2
закончен
02:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
4:2
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Автодор
75:92
закончен
12:00
Енисей Химки
84:89
закончен
15:30
Парма ЦСКА
76:111
закончен
18:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
92:86
закончен
18:00
Зенит Цмоки-Минск
83:76
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона мира в легком весе
03:30
Василий Ломаченко (Украина) — Хорхе Линарес (Венесуэла)
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Спартак МДинамо М
0:1
закончен
14:00
ЦСКААнжи
2:1
закончен
14:00
АрсеналЛокомотив М
2:0
закончен
14:00
ЗенитСКА-Хабаровск
6:0
закончен
14:00
КраснодарРубин
1:1
закончен
14:00
УфаТосно
5:0
закончен
14:00
РостовУрал
1:0
закончен
14:00
АмкарАхмат
0:0
закончен
Италия / Серия А
16:00
ФиорентинаКальяри
0:1
закончен
16:00
БолоньяКьево
1:2
закончен
16:00
КротонеЛацио
2:2
закончен
16:00
ТориноСПАЛ
2:1
закончен
16:00
ВеронаУдинезе
0:1
закончен
19:00
АталантаМилан
1:1
закончен
21:45
РомаЮвентус
0:0
закончен
21:45
СампдорияНаполи
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
17:00
БёрнлиБорнмут
1:2
закончен
17:00
Кристал ПэласВест Бромвич Альбион
2:0
закончен
17:00
Хаддерсфилд ТаунАрсенал
0:1
закончен
17:00
ЛиверпульБрайтон энд Хоув Альбион
4:0
закончен
17:00
Манчестер ЮнайтедУотфорд
1:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедЧелси
3:0
закончен
17:00
СаутгемптонМанчестер Сити
0:1
закончен
17:00
Суонси СитиСток Сити
1:2
закончен
17:00
Вест Хэм ЮнайтедЭвертон
3:1
закончен
17:00
ЛиверпульБрайтон энд Хоув Альбион
4:0
закончен
17:02
Тоттенхэм ХотспурЛестер Сити
5:4
закончен
Испания / Примера
17:15
ЭспаньолМалага
4:1
закончен
21:45
ЛевантеБарселона
5:4
закончен
Украина / Премьер-лига
19:30
МариупольВорскла
1:1
закончен
19:30
ЗаряДинамо К
0:1
закончен
19:30
Шахтёр ДВерес
1:0
закончен
ЧМ / 2018
17:15
ФранцияЧехия
0:6
закончен
17:15
НорвегияСША
3:9
закончен
21:15
ШвейцарияШвеция
3:5
закончен
21:15
ГерманияФинляндия
3:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / плей-офф
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
0:0
1 период
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
0:0
1 период
Автоспорт / Гран-при Испании
16:10
Основная гонка
1
Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
1:46:34.5
2
Валттери Боттас («Мерседес»)
+20,593
3
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
+26,873
закончен
ЧМ / 2018
17:15
РоссияСловакия
не начался
17:15
Южная КореяНорвегия
не начался
21:15
ЧехияАвстрия
не начался
21:15
КанадаЛатвия
не начался
НХЛ / плей-офф
03:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
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Хоккеисты «Вашингтона» празднуют один из голов в ворота «Питтсбурга»

Кубок Стэнли. «Тампа» — «Вашингтон». LIVE

Онлайн-трансляция матча НХЛ «Тампа» — «Вашингтон»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
14 мая 03:00   |  1 период
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг
0:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Стадион «Амали-Арена», Тампа | Судьи: Брэд Майер  (Дэйтон, США), Дэн О'Хэллоран  (Эссекс, Канада)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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03:12

В параллельной серии «Виннипег Джетс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в первом матче финала Западной конференции.

03:04

Хоккеисты вышли на разминку перед игрой.

02:56

В составе гостей вторую встречу пропустит Никлас Бэкстрем, получивший повреждение в пятом матче второго раунда плей-офф против «Питтсбург Пингвинз».

02:48

В первой встрече в составе «Вашингтона» одну из шайб забросил российский форвард Александр Овечкин. Также на его счету голевая передача. Всего капитан «Кэпиталз» набрал 17 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

02:40

Первая встреча между командами, которая также прошла в Тампе, завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба.

02:35

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Сегодня «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

0:35

Поединок начнется в 3.00 по московскому времени.

0:30

Добрый день уважаемые читатели! «Газета.Ru» приветствует вас на втором матче полуфинальной серии НХЛ между «Тампой Бэй» и «Вашингтоном».