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Трансляция
С конца
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'30
Саллинен выполнил бросок по воротам сборной России со средней дистанции, здесь уже Кошечкин без особых проблем смог забрать шайбу.
'29
'29
'28
Пошли сразу довольно опасные набросы на ворота сборной России, пока Кошечкин вместе с защитниками продолжают уверенно держать оборону.
'27
'26
Несколько не самых приятных бросков по воротам сборной России всё же состоялось, но пока пробить Василия Кошечкина финские хоккеисты не могут.
'25
Достаточно опасные комбинации стараются придумывать игроки сборной Финляндии, но пока их атаки до опасных бросков по воротам не доходят.
'24
'23
Бывальцев выполнил бросок по воротам от синей линии, Сятери всё видел и спокойно забрал шайбу в ловушку.
'22
Даже в меньшинстве Маннинен смог выполнить бросок по воротам со входа в зону, Кошечкин был на месте. В целом же в этом большинстве у сборной России практически ничего не получилось в атаке и в итоге Финляндия без проблем смогла продержаться.
'21
Начинается второй период!
'20
Береглазов выполнил бросок по воротам, Сятери был на месте. Игроки сборной России после не самого весёлого первого периода в Хельсинки обыгрывают сборную Финляндии 1:0. Второй период наша команда также начнёт в большинстве, будем надеяться, что Россия сможет прибавить и увеличить своё преимущество в этом непростом матче.
'20
'19
Опасный момент возник у ворот сборной России, но Йормакка не смог переиграть Кошечкина.
'18
Ткачёв попытался протолкнуть шайбу в ближний угол ворот, но Сятери сыграл надёжно и шайбу уверенно прижал ко льду.
'17
Григоренко выполнил передачу на дальнюю штангу, но Сошников не успел к шайбе для броска по воротам.
'16
Ткачёв перехватил шайбу в зоне сборной Финляндии, но затем довести атаку до броска по воротам у сборной России не получилось.
'15
Достаточно плотно сборная России играет в обороне, пока никак игроки сборной Финляндии не могут найти момент для броска по воротам.
'14
Можно сказать, что сегодня команды играют от обороны, так что сегодня ошибаться в своей зоне будет совершенно нежелательно.
'13
Някювя выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Кошечкин всё видел и спокойно отбил шайбу в сторону.
'12
Заброшенная шайба пока никак не повлияла на ход встречи, темп матча по-прежнему довольно низкий и бросков по воротам достаточно мало.
'11
Бучневич с передачи Ткачёва выполнил бросок по воротам, на этот раз Сятери был внимателен и шайбу голкипер сборной Финляндии смог поймать.
'10
Не самый опасный бросок последовал по воротам сборной России вновь, Кошечкин спокойно справился с шайбой.
'9
И вот здесь уже как раз сказалось то, что сборная России практически не выполняла бросков по воротам сборной Финляндии, Харри Сятери нужно как можно скорее теперь собраться.
'8
'7
Сборная Финляндии при этом больше времени проводит с шайбой, но толку от этого также не очень много.
'6
Не самое весёлое начало матча у нас получается, будем надеяться, что игра более-менее раскачается и хоккей станет веселее.
'5
Очень непростое начало матча получается у сборной России, пока наша команда не может провести ни одной толковой атаки.
'4
Болельщиков в Хельсинки сегодня не очень много, но тем не менее они стараются поддерживать сборную Финляндии как можно активнее, правда также не всегда.
'3
Со средней дистанции последовал бросок по воротам сборной России, не самый приятный он получился для Василия Кошечкина, но наш голкипер справился.
'2
Спокойно начинается наша игра, команды не спешат форсировать события и пока просто присматриваются друг к другу.
'1
Матч стартовал! Ворота сборной Финляндии сегодня защищает Харри Сятери, а на страже ворот сборной России играет Василий Кошечкин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Шведских игр на этапе Еврохоккейтура: Финляндия — Россия. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.