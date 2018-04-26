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Хоккей. Россия уступает США. LIVE

Онлайн матча Россия — США на юниорском ЧМ по хоккею

Сборные России и США встречаются на юниорском чемпионате мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
26 апреля 17:30   |  перерыв
Россия U18
Россия U18
0:1
США U18
США U18
0:1
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск | Судьи: Джонатан Алари  (Канада), Кристоффер Хольм  (Швеция)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Кофилд
Айхведе-Уайльд2'
Подробная статистика матча
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'20
Перерыв! 1:0 в пользу сборной США после 20 минут. Американцы активно провели первый период — они лучше контролировали шайбу и создали больше моментов, а единственную шайбу забросил Кофилд. Россиянам нужно прибавлять в атаке.
'20
Ротенберг ушёл за ворота и прострелил на пятак, Завгородний в касание бросил низом — Найт щитком остановил шайбу!
'20
Без моментов прошли эти две минуты. Сборная США в полном составе.
'19
Неудачно складывается большинство для России — даже в зону не удаётся войти. Уверенно обороняются американцы.
'18
Удаление у США, Айхведе-Уайльд получил малый штраф за выброс шайбы.
'16
Американцы выиграли вбрасывание, Фараби с левого края с кистей бросил низом — Мифтахов намертво забрал шайбу.
'15
По броскам в створ преимущество у США — 8:5.
'14
Тюркотт! Сместился на левый край и из-под защитника бросил в дальнюю девятку — Мифтахов плечом зацепил шайбу!
'13
Уайсс красиво убрал двух соперников и бросил с левого края! Мифтахов отразил шайбу перед собой, но американцам не удалось добить.
'12
Хороший контроль шайбы у американцев. «Звёздно-полосатые» выглядят поактивнее и чаще угрожают чужим воротам.
'11
Галенюк совершил проход по флангу и нанёс бросок в дальний угол — Найт без проблем забрал шайбу.
'10
Хьюз на скорости влетел в чужую зону, оставил шайбу себе за спину, но партнёр не дотянулся.
'9
ГОЛ! Американцы совершили перехват в средней зоне и провели атаку два в два! Кофилд прорвался по правому флангу, на паузе убрал защитника и с острого угла послал шайбу между щитков Мифтахову!
'8
Затяжную атаку провели американцы. Миллер от синей линии бросил в дальнюю девятку — Мифтахов ловушкой зацепил шайбу.
'7
Жабреев с левого края прострелил вдоль ворот, но Завгородний из убойной позиции не попал по шайбе.
'6
Динамичная игра, практически нет остановок. Команды обмениваются быстрыми атаками.
'5
Американцы ответили атакой два в два! Груден на дальней штанге замыкал прострел партнёра — Мифтахов переместился и щитком отразил шайбу.
'4
Ответ России! Марченко получил передачу на ход, выкатился один на один и бросил во вратаря!
'3
Пивонька! На пятаке подставил клюшку под наброс партнёра — шайба прошла над перекладиной!
'2
Хьюз на скорости вошёл в зону, собрал на себя трёх соперников, но в последний момент помешали ему бросить.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Амир Мифтахов — Спенсер Найт.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею: Россия U18 — США U18. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.