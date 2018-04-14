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Трансляция
С конца
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'9
'8
Хозяева продолжают атаковать. Бурмистров от борта доставил шайбу на пятак — казанцам не удалось добить!
'7
Отбились «армейцы». Вернулся пятый полевой у ЦСКА.
'6
Юханссон забрал шайбу после наброса Зарипова. И тут же возникла стычка на пятаке между Ткачёвым и Пашниным.
'5
Азеведу сделал перевод на Секача, который в касание бросил по воротам! Юханссон переместился и отразил шайбу.
'5
'4
Сергеев выиграл борьбу у борта у Бурмистрова. Не прошла быстрая атака у казанцев.
'3
Шумаков под углом вылез на ворота, но Марков накрыл его бросок. Но шайба отскочила к Пашнину, который бросил в щитки Гарипову.
'2
Много борьбы на первых минутах. Казанцы пытаются наладить контроль над шайбой.
'1
Момент у ЦСКА! Телегин промчался по левому флангу и с кистей бросил под перекладину — Гарипов плечом зацепил шайбу.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Дмитрий Чернышенко произнёс торжественную речь, произошло символическое вбрасывание! Совсем скоро начнётся игра.
'0
Стартовые вратари: Эмиль Гарипов — Ларс Юханссон.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина: «Ак Барс» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.