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Финал Кубка Гагарина. «Ак Барс» обыгрывает ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА

«Ак Барс» принимает ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
14 апреля 17:00   |  1 период
Ак Барс
Ак Барс
1:0
ЦСКА
ЦСКА
1:0
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи: Мартин Франё  (Чехия), Эдуард Одиньш  (Рига, Латвия)
1:0Галиев
1 период
2 период
3 период
Овертайм
командный штраф2'
Подробная статистика матча
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'9
ГОЛ! Казанцы разыграли комбинацию на правом фланге. Ткачёв сделал скидку на Галиева, который из круга вбрасывания послал шайбу точно в угол!
'8
Хозяева продолжают атаковать. Бурмистров от борта доставил шайбу на пятак — казанцам не удалось добить!
'7
Отбились «армейцы». Вернулся пятый полевой у ЦСКА.
'6
Юханссон забрал шайбу после наброса Зарипова. И тут же возникла стычка на пятаке между Ткачёвым и Пашниным.
'5
Азеведу сделал перевод на Секача, который в касание бросил по воротам! Юханссон переместился и отразил шайбу.
'5
Большинство будет у хозяев — арбитр усмотрел нарушение численного состава у ЦСКА.
'4
Сергеев выиграл борьбу у борта у Бурмистрова. Не прошла быстрая атака у казанцев.
'3
Шумаков под углом вылез на ворота, но Марков накрыл его бросок. Но шайба отскочила к Пашнину, который бросил в щитки Гарипову.
'2
Много борьбы на первых минутах. Казанцы пытаются наладить контроль над шайбой.
'1
Момент у ЦСКА! Телегин промчался по левому флангу и с кистей бросил под перекладину — Гарипов плечом зацепил шайбу.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Дмитрий Чернышенко произнёс торжественную речь, произошло символическое вбрасывание! Совсем скоро начнётся игра.
'0
Стартовые вратари: Эмиль Гарипов — Ларс Юханссон.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина: «Ак Барс» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.