«Душа русского народа вызывает восхищение». Мирей Матье — 80

22 июля французской певице и шансонье Мирей Матье исполнилось 80 лет. Она родилась в Авиньоне на юго-востоке Франции в 1946 году в многодетной семье.

В 13 лет Матье бросила учеба школу и начала работать на бумажной фабрике, чтобы оплачивать уроки вокала. В 1962-м она заняла второе место на авиньонском вокальном конкурсе, а спустя два года одержала победу с песней Эдит Пиаф. Местные власти начали активно содействовать карьере Матье, и она стала участницей телевизионного конкурса молодых певцов «Твой шанс».

В 1965-м с Матье заключил контракт французский импресарио Джонни Старк. В том же году она выступила в парижском концертном зале «Олимпия» на открытии шоу певца Дистеля. Визитной карточкой певицы на десятилетия вперед стали стрижка «паж», а также сильный и чистый голос.

В 1966-м Матье выпустила свой дебютный альбом «En direct de l'Olympia», который сделал ее национальной знаменитостью. В 1978 году певица была увековечена в образе Марианны — символа Франции.

Матье выпустила 75 студийных альбомов, в которые вошли более 1200 песен на 12 языках, включая французский, немецкий, английский, испанский и русский. Ее самыми известными и узнаваемыми песнями считаются «Pardonne-moi ce caprice d'enfant», «Ciao, bambino, sorry» и «Une vie d'amour», «Der Pariser Tango», «La Paloma adieu» и «Mon credo». За период своей карьеры певица продала более 130 млн альбомов и более 55 млн синглов.

Матье обрела широкую популярность в СССР и России. Она регулярно выступала в Москве, а в 2010-м была награждена орденом Дружбы за большой вклад в развитие культурных связей с РФ.

«Ваше искусство, ваши церкви, душа русского народа вызывают у меня восхищение <…> Я очень люблю русский народ. У нас с ним большая история любви», — говорила она в интервью ТАСС.

Певица никогда не была замужем и не имеет детей. Она сознательно посвятила всю себя сцене. «Я рождена, чтобы петь. Для меня это самое главное, я в этом твердо уверена», — признавалась артистка.

Творческий путь Матье — в галерее «Газеты.Ru».