Салават Юлаев

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Трансляция
С конца
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'40
Перерыв! 2:1 в пользу «Трактора» после 40 минут.
'40
Уфимцы вывели на свободное пространство Ларсена, который с ползоны бросил низом — Францоуз щитком среагировал!
'39
'38
'38
'38
Не удалось уфимцам реализовать большинство — вернулся пятый полевой у «Трактора».
'37
Умарк нашёл на пятаке свободного Хартикайнена! Финну не удалось протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'36
'35
Ещё момент у «Трактора»! Кравцов оказался на острие атаки — Виталий с трёх метров не попал в дальний угол.
'34
Черников поборолся за воротами, вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу мимо Скривенса, но голкипер щитком выручил команду.
'33
Опасно! Шайба заметалась перед воротами Скривенса, Виделлю и Щехуре не удалось добить с пятака.
'32
Затяжную атаку провело звено Ткачёва, но не удалось создать остроту у чужих ворот.
'30
Скривенс справился с дальним броском Бэйлена. Вбрасывание будет в зоне хозяев.
'29
Кокуёв вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Скривенс спас свою команду.
'28
Успокоили игру челябинцы. Борьба переместилась в среднюю зону.
'26
Позиционную атаку провели уфимцы. Юрий Петров помешал Ларсену щёлкнуть с правого края.
'25
Момент у «Трактора»! Щехура на пятаке подставил клюшку под наброс Бэйлена — Скривенс щитком отвёл угрозу.
'24
Опасно! Макаров освободился от опеки, сместился к центру и с семи метров бросил в девятку — Францоуз забрал шайбу в ловушку!
'23
Кокуёв сместился на левый край и набросил на воротам — Скривенс намертво забрал шайбу.
'22
Бурдасов! Освободился от опеки и нанёс резкий бросок с кистей — Францоуз ловушкой зацепил шайбу.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после первого периода. Уфимцы владели инициативой, регулярно создавая моменты у ворот Францоуза. На 13-й минуте Умарку удался шикарный проход и бросок в девятку. Но под занавес периода челябинцы подловили соперника на контратаке и отыгрались усилиями Йюнге.
'19
'17
Кемппайнен поборолся за воротами и прострелил в центр, но не дошла шайба до партнёра.
'16
Ткачёв взял инициативу на себя! Владимир вошёл в зону, собрал на себя двух соперников и бросил в грудь Францоузу.
'15
Щехура навязал борьбу Логинову, отобрал шайбу и бросил с острого угла — Скривенс был к этому готов.
'14
Уфа на эмоциях продолжает давить! По броском 10:4 в пользу «Салавата».
'13
'11
Макаров вошёл в зону и сделал передачу в центр, Логинов на паузе убрал защитника и зарядил по воротам — Францоуз среагировал!
'10
Момент у Уфы! Арзамасцев подключился к атаке и на пятаке замыкал прострел Хартикайнена — Францоуз выставил щиток и отразил шайбу в сторону.
'9
Хорошие скорости, игра идёт почти без остановок. Много бросков.
'8
В полных составах команды, вернулись на лёд Щехура и Бурдасов.
'7
Челябинцы провели позиционную атаку. Скривенс справился с дальним щелчком Алексея Петрова, но Черникову не удалось добить с пятака.
'6
'6
'5
Ткачёв рванул в контратаку по правому флангу и бросил из-под защитника — Францоуз всё контролировал.
'4
Хартикайнен ушёл за ворота и доставил шайбу на пятак! Францоуз на мгновение опередил Кемппайнена.
'3
Бурдасов! Из круга вбрасывания зарядил в верхний угол — шайба попала в шлем Францоузу. Пауза в игре.
'2
Кравцов бросил в прорыв по флангу Шарова! Александр с левого края бросил в нижний угол — Скривенс на месте.
'1
Активно вошли в игру уфимцы. Хартикайнен сделал перевод в центр зоны на Умарка, который с кистей бросил в верхний угол — Францоуз блином среагировал.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Матч начнется с минуты молчания в связи с трагическими событиями в Кемерово и пройдёт без шоу-программы.
'0
Стартовые вратари: Бен Скривенс — Павел Францоуз.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-3.