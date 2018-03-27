Салават Юлаев

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БолгарияКазахстан
2:1
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21:30
ПортугалияНидерланды
0:3
закончен
21:30
ПортугалияНидерланды
0:3
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02:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
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02:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
0:3
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02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
2:3
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02:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
2:4
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02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
1:4
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02:30
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
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Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
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Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
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Химки УНИКС
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Шарлотт ХорнетсНью-Йорк Никс
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Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
112:106
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02:00
Филадельфия СиксерсДенвер Наггетс
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Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
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05:00
Финикс СанзБостон Селтикс
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ЯпонияУкраина
1:2
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18:50
РоссияФранция
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21:00
ЕгипетГреция
не начался
21:30
РумынияШвеция
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Салават ЮлаевТрактор
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02:00
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02:30
Детройт Ред УингзПиттсбург Пингвинз
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02:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Айлендерс
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03:00
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Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСан-Антонио Спёрс
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02:30
Торонто РэпторсДенвер Наггетс
не начался
03:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
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Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
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Шахматы / Турнир претендентов
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Торонто Мэйпл ЛифсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФиладельфия Флайерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзАтланта Хоукс
не начался
04:30
Юта ДжазБостон Селтикс
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
Салават Юлаев Трактор
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин КХЛ
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» — «Трактор». LIVE

Онлайн-трансляция седьмого матча серии «Салават Юлаев» — «Трактор»

Уфимский «Салават Юлаев» принимает на своем льду челябинский «Трактор» в седьмом матче полуфинала Востока в хоккейном Кубке Гагарина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
27 марта 17:00   |  перерыв
Салават Юлаев
Салават Юлаев
1:2
Трактор
Трактор
1:1, 0:1
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Роман Гофман  (Москва, Россия), Константин Оленин  (Москва, Россия)
Бурдасов2'
1:0Умарк
Панин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Щехура2'
1:1Йюнге
Кравцов2'
1:2Виделль
Вишневский2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'40
Перерыв! 2:1 в пользу «Трактора» после 40 минут.
'40
Уфимцы вывели на свободное пространство Ларсена, который с ползоны бросил низом — Францоуз щитком среагировал!
'39
Удаление у «Трактора». Вишневский заплёл ноги Юнькову.
'38
ГОЛ! Челябинцы закрепились в чужой зоне. Йюнге прострелил вдоль ворот на Виделля, который в касание вогнал шайбу в сетку ворот!
'38
Удаление у «Салавата». Панин сбил Кравцова, который едва не выкатился один на один.
'38
Не удалось уфимцам реализовать большинство — вернулся пятый полевой у «Трактора».
'37
Умарк нашёл на пятаке свободного Хартикайнена! Финну не удалось протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'36
Удаление у «Трактора». Кравцов за выброс шайбы получил малый штраф.
'35
Ещё момент у «Трактора»! Кравцов оказался на острие атаки — Виталий с трёх метров не попал в дальний угол.
'34
Черников поборолся за воротами, вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу мимо Скривенса, но голкипер щитком выручил команду.
'33
Опасно! Шайба заметалась перед воротами Скривенса, Виделлю и Щехуре не удалось добить с пятака.
'32
Затяжную атаку провело звено Ткачёва, но не удалось создать остроту у чужих ворот.
'30
Скривенс справился с дальним броском Бэйлена. Вбрасывание будет в зоне хозяев.
'29
Кокуёв вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Скривенс спас свою команду.
'28
Успокоили игру челябинцы. Борьба переместилась в среднюю зону.
'26
Позиционную атаку провели уфимцы. Юрий Петров помешал Ларсену щёлкнуть с правого края.
'25
Момент у «Трактора»! Щехура на пятаке подставил клюшку под наброс Бэйлена — Скривенс щитком отвёл угрозу.
'24
Опасно! Макаров освободился от опеки, сместился к центру и с семи метров бросил в девятку — Францоуз забрал шайбу в ловушку!
'23
Кокуёв сместился на левый край и набросил на воротам — Скривенс намертво забрал шайбу.
'22
Бурдасов! Освободился от опеки и нанёс резкий бросок с кистей — Францоуз ловушкой зацепил шайбу.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после первого периода. Уфимцы владели инициативой, регулярно создавая моменты у ворот Францоуза. На 13-й минуте Умарку удался шикарный проход и бросок в девятку. Но под занавес периода челябинцы подловили соперника на контратаке и отыгрались усилиями Йюнге.
'19
ГОЛ! Бэйлен из своей зоны сделал длинную передачу вперёд, Йюнге на скорости вошёл в зону и бросил низом — шайба прошла под щитком Скривенса!
'17
Кемппайнен поборолся за воротами и прострелил в центр, но не дошла шайба до партнёра.
'16
Ткачёв взял инициативу на себя! Владимир вошёл в зону, собрал на себя двух соперников и бросил в грудь Францоузу.
'15
Щехура навязал борьбу Логинову, отобрал шайбу и бросил с острого угла — Скривенс был к этому готов.
'14
Уфа на эмоциях продолжает давить! По броском 10:4 в пользу «Салавата».
'13
ГОЛ! Уфимцы совершили перехват и организовали контратаку. Умарк подхватил шайбу на своей синей линии, ушёл от двух соперников, влетел в чужую зону и нанёс бросок в дальнюю девятку! Мастер!
'11
Макаров вошёл в зону и сделал передачу в центр, Логинов на паузе убрал защитника и зарядил по воротам — Францоуз среагировал!
'10
Момент у Уфы! Арзамасцев подключился к атаке и на пятаке замыкал прострел Хартикайнена — Францоуз выставил щиток и отразил шайбу в сторону.
'9
Хорошие скорости, игра идёт почти без остановок. Много бросков.
'8
В полных составах команды, вернулись на лёд Щехура и Бурдасов.
'7
Челябинцы провели позиционную атаку. Скривенс справился с дальним щелчком Алексея Петрова, но Черникову не удалось добить с пятака.
'6
Оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.
'6
Стычка на пятаке у ворот «Трактора». Бурдасов сцепился с Щехурой.
'5
Ткачёв рванул в контратаку по правому флангу и бросил из-под защитника — Францоуз всё контролировал.
'4
Хартикайнен ушёл за ворота и доставил шайбу на пятак! Францоуз на мгновение опередил Кемппайнена.
'3
Бурдасов! Из круга вбрасывания зарядил в верхний угол — шайба попала в шлем Францоузу. Пауза в игре.
'2
Кравцов бросил в прорыв по флангу Шарова! Александр с левого края бросил в нижний угол — Скривенс на месте.
'1
Активно вошли в игру уфимцы. Хартикайнен сделал перевод в центр зоны на Умарка, который с кистей бросил в верхний угол — Францоуз блином среагировал.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Матч начнется с минуты молчания в связи с трагическими событиями в Кемерово и пройдёт без шоу-программы.
'0
Стартовые вратари: Бен Скривенс — Павел Францоуз.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-3.