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Трансляция
С конца
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'29
'29
В ответной атаке «Локомотив» уже мог забивать и выходить вперёд, но шайба сошла с крюка у Коршкова и в итоге счёт у нас по-прежнему равный.
'28
Сейчас возник опасный момент у ворот «Локомотива». Рыков выполнил бросок в дальний угол ворот со средней дистанции, шайба попала в штангу.
'27
Хафизуллин со средней дистанции щёлкнул по воротам «Локомотива», но шайба в створ на этот раз не пошла.
'26
Кронвалль выполнил бросок по воротам от синей линии, Коскинен всё видел и спокойно забрал шайбу.
'25
«Локомотив» старается играть от обороны, трудно временами приходится ярославскому клубу, но сейчас уже более-менее хотя бы что-то получаться у гостей на льду стало.
'24
Карпов выполнил неплохой бросок по воротам со средней дистанции, Судницин щитком на этот раз отвёл угрозу от своих ворот.
'23
Второй период у нас начинается довольно интересно, «Локомотив» смог забить, нельзя сказать, что в нашей игре всё уже понятно, а ведь в первом периоде «Локомотив» смотрелся совсем вяло.
'22
'22
Удалось игрокам «Локомотива» провести ответную атаку, Черепанов выполнил бросок по воротам, Коскинен был на месте.
'22
Опаснейший момент возник у ворот «Локомотива». Игроки ярославского клуба вновь потеряли шайбу при выходе из своей зоны, Шипачёв перехватил шайбу и захотел всё сделать сам, но Судницин не дал себя переиграть.
'21
Начинается второй период!
'20
Карпов выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба ушла в сторону от цели. С трудом, но «Локомотив» смог вновь продержаться в меньшинстве. После первого периода СКА на своей площадке переигрывает ярославский «Локомотив» 1:0. Пока для питерского клуба всё складывается очень хорошо, «Локомотиву» же нужно обязательно прибавлять в игре, Судницин вечно всё вытаскивать не может, а забивать и побеждать команде Дмитрия Квартального необходимо, иначе серия для ярославского клуба будет закончена.
'19
Хафизуллин выполнил опаснейший наброс от синей линии, случился очередной рикошет, Судницин вновь спас свою команду от пропущенной шайбы.
'18
'17
Опасный наброс последовал на ворота «Локомотива», Судницин вновь среагировал и спас свою команду от больших неприятностей.
'16
'16
Карпов выполнил неплохой бросок по воротам «Локомотива», Судницин всё видел и уверенно забрал шайбу. Очень тяжело Александру, полевые игроки пока помогают ему совсем немного.
'15
Неприятную шайбу сейчас пропустил Судницин, но СКА вполне заслуженно открыл счёт в матче, питерский клуб пока смотрится на площадке намного лучше.
'14
'13
Кронвалль со средней дистанции выполнил бросок по воротам СКА в ответной атаки, шайба на этот раз не пошла в створ.
'12
Отличный момент для взятия ворот был у Тихонова, но Судиницин успел переместиться и спасти свою команду.
'11
Сегодня для «Локомотива» может всё закончиться, проигрывать ярославскому клубу уже никак нельзя, напомним, что счёт в серии 3:1 в пользу питерского клуба.
'10
Совсем «Локомотив» неуверенно провёл первое большинство в этом матче, пока СКА на своей площадке смотрится очень прилично.
'9
Первую минуту при игре в меньшинстве игроки СКА сыграли очень внимательно, пока ни одного броска по воротам Коскинена нет.
'8
'8
«Локомотив» наконец-то провёл более-менее приличную атаку, которая завершилась хотя бы каким-то тычком в сторону ворот Коскинена, а то Микко у нас на старте матча мог заскучать.
'8
Рыков подкараулил отскок из-за ворот и выполнил бросок в створ владений Судницина, пришлось голкиперу «Локомотива» вновь выручать свою команду.
'7
Елесин сейчас при выводе шайбы из своей зоны «подстрелил» арбитра, была небольшая пауза в игре, арбитру нужно было прийти в себя.
'6
Игроки «Локомотива» ошиблись при выходе из своей зоны, Каблуков шайбу перехватил и выполнил бросок по воротам со средней дистанции, на этот раз Судницин поймал шайбу в ловушку.
'5
Торесен прорвался к воротам «Локомотива» и в борьбе с защитником выполнил очередной бросок по воротам, Судницин намертво поймал шайбу.
'4
Заметалась шайба у ворот «Локомотива», Гусев выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба попала в игрока ярославского клуба, Дацюк и Хафизуллин также старались добить шайбу в ворота, но пока пробить Судницина не получается.
'3
Сейчас уже Ковальчук создал неплохой момент для взятия ворот, шайба после броска Ильи пролетела рядом со штангой.
'2
СКА начинает матч с атак. Кетов выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, шайба полетела слишком высоко и покинула пределы площадки.
'1
Матч стартовал! Ворота питерского СКА сегодня защищает Микко Коскинен, а на страже ворот ярославского «Локомотива» будет играть Александр Судницин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-1 в пользу СКА.