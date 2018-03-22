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Карпов выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба ушла в сторону от цели. С трудом, но «Локомотив» смог вновь продержаться в меньшинстве. После первого периода СКА на своей площадке переигрывает ярославский «Локомотив» 1:0. Пока для питерского клуба всё складывается очень хорошо, «Локомотиву» же нужно обязательно прибавлять в игре, Судницин вечно всё вытаскивать не может, а забивать и побеждать команде Дмитрия Квартального необходимо, иначе серия для ярославского клуба будет закончена.