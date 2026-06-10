«Говорили оскорбительные вещи»: что ответила Россия на запрос «евротройки» о встрече

Послы Великобритании, Франции и Германии запросили встречу с заместителем министра иностранных дел России. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова их выслушать, несмотря на недавние резкие заявления лидеров европейских стран в адрес РФ. О чем хотят поговорить европейские дипломаты и что предложила «евротройка» для урегулирования конфликта на Украине — в материале «Газеты.Ru».

«Мы встретимся с ними»

Послы Великобритании, Франции и Германии запросили встречу с заместителем министра иностранных дел России. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, Москва готова выслушать представителей европейских стран.

«Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на какие-то конструктивные мысли, после того как лидеры, руководители этих послов, говорили оскорбительные вещи про Россию, переходили на личности многократно», — объяснил министр журналистам, его процитировало РИА Новости.

По словам Лаврова, пока Россия не увидит готовности европейских стран к серьезному диалогу, а не к очередным попыткам поддержать киевские власти, подобные инициативы не будут иметь практического значения . В то же время Москва не отказывается от контактов, если они действительно направлены на поиск путей урегулирования, подчеркнул глава МИД.

Разговоры о переговорах

В последние месяцы европейские политики все чаще говорят о необходимости возобновления диалога с Москвой. Председатель Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с другими членами ЕС, а президент Франции Эммануэль Макрон даже направлял в Россию своего дипломатического советника.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее выступал за восстановление контактов на фоне мирового энергетического кризиса. О неизбежности переговоров с Россией также заявлял президент Финляндии Александр Стубб. Владимир Путин, в свою очередь, называл бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера предпочтительной кандидатурой на роль посредника. При этом российский лидер подчеркивал, что сами европейцы должны определить политика, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Украина пока не готова к началу переговоров с Россией.

« Мы считаем, что время для этого еще не пришло . Нам действительно нужно проявить стратегическое терпение, чтобы подтолкнуть Россию к ситуации, когда она действительно будет готова вести переговоры», — сказала она на пресс-конференции на Кипре.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц при этом утверждает, что Европа якобы готова участвовать в переговорном процессе.

«Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы. <...> Чего не хватает, так это готовности президента России вступить в переговоры», — заявил он.

В минувшую пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин принял Шрёдера в Кремле.

«Беседа была дружеская. <...> Подробности я, честно говоря, не знаю», — отметил он.

План Европы и реакция Москвы

8 июня после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Лондоне лидеры Великобритании, Франции и Германии призвали к немедленному и полному прекращению огня, предложив использовать нынешнюю линию боевого соприкосновения в качестве отправной точки для переговоров .

Отдельное внимание Макрон, Стармер и Мерц уделили гарантиям безопасности для Киева. По мнению европейских лидеров, они должны носить юридически обязательный характер и опираться на договоренности, достигнутые в Берлине в декабре 2025-го и Париже в январе 2026 года. Кроме того, Лондон, Париж и Берлин «оставили за собой право» разместить на территории Украины военный контингент .

В Кремле заявили, что позицию России по вопросу урегулирования уже озвучивал Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что заявления о стремлении к миру звучат одновременно с обещаниями наращивать военную поддержку Киева и содействовать производству новых вооружений. Такой подход он назвал противоречивым.