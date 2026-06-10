Над Россией сбили 326 украинских дронов. Военная операция, день 1568-й

Минобороны: с с 20.00 мск 9 июня до 7.00 мск 10 июня над Россией перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотников самолетного типа.
Чебоксары подверглись ракетной атаке.
«На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах», — написал глава Чувашии Олег Николаев.
Во Владимирской области в результате атаки дронов загорелись два объекта инфраструктуры, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Восемь округов Херсонской области полностью обесточены в результате ночной атаки украинских дронов, добавил Сальдо.
ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Движение временно перекрыто.
В Севастополе ВСУ атаковали здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», начался пожар.
«Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — заявил губернатор Михаил Развожаев.
На подлете к Москве за ночь сбили 12 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.
В Ростовской области обломков БПЛА упали на территорию гражданского объекта, загорелась емкость с топливом, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Сегодня 1568-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.