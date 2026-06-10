«Таких обстрелов будет больше». Три человека пострадали при ракетной атаке ВСУ на Чебоксары

В Чебоксарах устраняют последствия ракетной атаки ВСУ, произошедшей ранним утром 10 июня. Предположительно, город был обстрелян украинскими ракетами «Фламинго». В результате пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, административные и социальные объекты. Для обследования поврежденного имущества в городе сформировали 16 комиссий. Военкор Александр Коц выразил мнение, что «таких обстрелов будет все больше».

Город оценивает ущерб

В Чебоксарах продолжают устранять последствия ракетной атаки, произошедшей утром 10 июня. Как сообщил глава города Станислав Трофимов, специалисты уже приступили к обходу квартир и коммерческих объектов, пострадавших во время удара.

«Мы продолжаем работу после утренней атаки. 16 комиссий приступили к обходу по итогам звонков жителей, чье имущество пострадало во время атаки, для фиксации повреждений. Специалисты оконных компаний уже приступили к снятию замеров поврежденных оконных конструкций», — написал он.

Жители могут оставить заявку на осмотр имущества по телефону горячей линии 23-50-76. Власти призвали обращаться как собственников жилья, так и предпринимателей, чье имущество оказалось повреждено.

По уточненным данным главы Чувашии Олега Николаева, в результате атаки пострадали три человека . Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один получил легкие травмы, его уже отпустили домой. По словам руководителя региона, угрозы жизни пострадавших нет, а ситуация с первых минут находится на его личном контроле.

Николаев позже сообщил, что в результате двух прилетов повреждены жилые дома, административные и социальные объекты .

«Угроз здоровью населения в районе происшествия нет. Я поручил обеспечить круглосуточный мониторинг ситуации до полного завершения восстановительных работ», — написал он в «Максе».

Для жителей, которым требуется помощь, в школе №57 Чебоксар организовали пункт временной поддержки, где дежурят врачи и психологи.

Прокуратура Чувашии взяла на контроль соблюдение прав жителей, пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ. В соцсетях начали распространяться недостоверные сообщения о якобы погибших сотрудниках полиции. В пресс-службе регионального ведомства Daily Storm заявили, что поводом для слухов стала публикация одного из блогеров, предположившего, что в результате удара могли пострадать полицейские.

«Это фейки. Один чудо-блогер написал о том, что, возможно, пострадали [сотрудники МВД]. Но ничего такого не было. Нет подтверждения, что в полицейский патруль что-то прилетело», — рассказали изданию в МВД по Чувашии.

Какие ракеты применили ВСУ

Военкор Александр Коц, комментируя атаку на Чебоксары, заявил, что ВСУ могли использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго».

« Таких обстрелов будет все больше. Британцы активно поставляют Украине компоненты ракет для узловой сборки (а FP-5 — это именно британская разработка) <…> Судя по всему, Киеву дали «зеленый свет» на применение любых видов оружия по любым объектам на российской территории. Надо четко осознать, что тыловых районов больше нет», — написал Коц.

Он напомнил, что заявленная дальность «Фламинго» составляет три тысячи километров, и теоретически они могут доставать даже до Сибири. Боевой части этой ракеты хватит для нанесения серьезного урона, считает военкор. По его словам, сначала у ВСУ не клеилось с боевым применением FP-5, однако с западными кураторами их запуск доводят до ума.

О возможном применении «Фламинго» также заявил ведущий «Первого канала» Руслан Осташко. По его словам, на такую версию указывает публикация Дениса Штилермана — сооснователя компании, производящей эти ракеты. Кроме того, журналист опубликовал кадр с силуэтом летящего над Чебоксарами объекта, который, как он отметил, напоминает крылатую ракету.

Откуда дует ветер

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru допустил, что ракеты могли запускать с различных направлений.

«Беспилотники могли пройти на Поволжье, Южный Урал со стороны третьих стран. Не исключено, что диверсанты под видом каких-то специалистов прибывают и запускают БПЛА. «Фламинго» могли лететь через Каспий, по Волге », — предположил он.

Генерал также не исключил запуск ракет с территории Украины.

«Не исключено, что могло быть использовано херсонско-николаевское направление. Как правило, они выходят на перешеек в районе Геническа, дальше по косе вдоль южного побережья Азовского моря и летят на юг и дальше таким образом могут долететь до Поволжья», — пояснил Попов.

По его словам, ракеты могут двигаться на малых высотах, а беспилотники использоваться для создания дополнительной нагрузки на российскую систему ПВО.

«А потом под шумок они пытаются запускать эти БПЛА дальнего действия, в том числе «Фламинго»», — подытожил генерал.

Крылатые ракеты «Фламинго» способны преодолевать расстояние свыше тысячи километров и нести мощный боезаряд, заявил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

« Дальность у нее где-то за тысячу километров. Это такая импортная разработка в украинской обертке . Она несет достаточно мощный боезаряд. Ракета дозвуковая и запускается, видимо, все-таки с мобильной установки, поэтому вполне вероятно, что где-то с приграничных территорий все это происходило. Или из Сумской, или из Харьковской области, может быть, Днепропетровская», — предположил Дандыкин.

Он добавил, что подобные ракеты не относятся к числу самых сложных целей для российских систем противовоздушной обороны .

«Так или иначе, это еще один вызов, но это уже работа комплекса противовоздушной обороны непосредственно», — отметил Дандыкин.

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки российские средства ПВО сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» , а также уничтожили 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиационных бомб.

СК сообщил, что установит все обстоятельства атак ВСУ на Чебоксары и Севастополь, а также обстрелов в Самарской области.