«Мне не льстят сравнения с Мэрилин Монро»: ушла из жизни народная артистка Людмила Чурсина

На 85-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. «Газета.Ru» рассказывает о карьере и судьбе одной из самых красивых актрис в истории отечественного кино, которую сравнивали с Мэрилин Монро.

10 июня ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина. Ей было 84 года — через месяц актриса должна была отпраздновать юбилей. Об этом сообщили в Театре Российской Армии, где служила Чурсина.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в послании.

По информации Mash, причиной стала внезапная сердечная смерть на фоне длительной болезни. Известно, что осенью прошлого года актриса находилась в кардиологической реанимации, где ей диагностировали гипертонию, стенокардию и атеросклероз.

Прощание с народной артисткой состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, похороны пройдут на Сестрорецком кладбище.

Биография и роли Людмилы Чурсиной

Людмила Чурсина родилась в самом начале Великой Отечественной войны — 20 июля 1941 года. Будущая актриса появилась на свет под деревней Груздово Псковской области, вскоре она вместе с матерью, медицинской работницей, была эвакуирована в Сталинабад (ныне — Душанбе). После победы советских войск над нацистами семья Чурсиных воссоединилась — отец, кадровый военный, вернулся с фронта и перевез жену с дочерью в Тбилиси, где Людмила Алексеевна пошла в школу.

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В детстве Чурсина мечтала стать балериной, однако в столицу поехала поступать на техническую специальность, в МАИ. Связать судьбу с авиацией помешала случайность: перед экзаменами девушка решила за компанию с приятельницей попробовать себя на экзаменах в театральные вузы. И в итоге стала студенткой ВТУ имени Щукина.

В кино Чурсина начала сниматься еще до выпуска: когда Людмила Алексеевна получала красный диплом, на ее счету уже были три фильма, в том числе лента «Когда деревья были большими» (дебютная также и для Юрия Никулина — в драматическом амплуа). Роль принесла молодой актрисе не только широкую известность, но и неприятный опыт работы с пьяным гримером.

«Ассистенты пришли к нам в институт и увидели меня — девицу с длинной русой косой. [На студии] было еще несколько молодых актрис. Помню, как мы посматривали друг на друга — как на соперниц. А зря — нас пригласили на разные роли. Мне досталась Зойка, — рассказывала Чурсина в интервью изданию «7 Дней». — Режиссер Лев Александрович Кулиджанов самое важное о ней мне сразу объяснил: «Людмила, твоя Зойка должна быть королевой местного значения. Давай чуть-чуть подсветлим тебе волосы». <...> [Потом] гример говорит: «Будет щипать, будет неприятно, но терпи». Был он немного выпивший. Намазал меня пергидролью: «Сиди жди, я скоро приду». И ушел куда-то, как потом выяснилось — играть в домино. Я сижу, слезами обливаюсь, на голове все шипит, все скрипит. <...> Гример вспомнил обо мне через час. Прибежал, схватил меня и давай в раковине отмывать. В ней половина волос и осталась».

В общей сложности актриса сыграла в более 100 фильмах и сериалах , причем всегда была востребована у продюсеров (за исключением разве что 90-х, когда отечественное кино в целом переживало не самые лучшие времена). Среди наиболее ярких ее работ — проекты «Донская повесть», «Виринея», «Угрюм-река», «Журавушка», «Олеся», «Русь изначальная», «Щенок», «Интерны». Последней лентой с участием Людмилы Алексеевны стал сериал 2022 года «Мокьюментари».

Артистка также много играла на театральной сцене — она, в частности, выступала перед зрителями Театра Российской Армии, Александринского театра и Театра имени Вахтангова.

Актриса Людмила Чурсина в роли императрицы Марии Федоровны в сцене из спектакля по пьесе Дмитрия Мережковского «Павел I», 1989 год Александр Макаров/РИА Новости

Зрителей она покорила не только своим драматическим талантом, но и ослепительной природной красотой. Чурсину в свое время называли «самой высокой народной артисткой Союза» (ее рост составлял 1,77 м), а также сравнивали с Мэрилин Монро. Сама актриса, впрочем, к этому относилась спокойно.

»[Льстят ли мне сравнения с Монро?] Абсолютно нет. <...> Было много смешных, нелепых случаев в жизни, когда меня и за Мордюкову принимали, и за Хитяеву, и за кого угодно. <...> И потом, что есть красота? Если в человеке есть внутренний свет, добрый позыв, для меня он красив. А если может унизить и оскорбить себе подобного, нахамить, тогда никакие внешние данные не спасут. Красота для меня — это доброжелательность», — говорила она в интервью aif.ru.

Личная жизнь Людмилы Чурсиной

Людмила Чурсина трижды была замужем. Первым супругом актрисы стал режиссер Владимир Фетин, их роман разгорелся на съемках фильма «Донская повесть». В браке с кинематографистом, который был значительно старше, Чурсина прожила 17 лет. Расстались они из-за пристрастия Фетина к алкоголю, которое Людмила Алексеевна так и не смогла в нем побороть. При этом бывшие супруги сумели остаться друзьями — Чурсина помогала режиссеру, когда у него начались проблемы со здоровьем, а тот продолжал звать ее в свои фильмы.

Второй брак актрисы — с ученым-океанологом Владимиром Залитисом — продлился всего два года. По словам актрисы, их союз распался из-за отсутствия общих интересов и частых разъездов-расставаний.

В третий раз артистка вышла замуж уже во взрослом возрасте — за дипломата Игоря Андропова, сына генсека ЦК КПСС.

«О том, что он сын Андропова, я узнала далеко не сразу. Игорь был очень скромным человеком. Его, вопреки слухам, я не уводила из семьи. Я была одинокой, и он уже разведенный. В этом и во многом другом мы совпали. Игорь был очень интересным человеком: обладал энциклопедическими знаниями, у него была гениальная память, потрясающая интуиция и поэтический дар — Игорь писал удивительные стихи», — вспоминала она.

Аргентинский журналист и режиссер Альберто Джудичи и актриса Людмила Чурсина на VII Ташкентском международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки, 1983 год Галина Кмит/РИА Новости

Однако и эти отношения закончились крахом. Чурсина признавалась, что мужчина изводил ее ревностью и тоже любил выпить. После развода женщина решила, что больше не будет связывать себя узами брака. Детей у нее не было.