В Москве пытались взорвать сотрудника научного предприятия. Обвиняемые — подростки

Двух подростков задержали по делу о минировании машины на юго-западе Москвы

Двух подростков задержали в Москве по обвинению в покушении на сотрудника научно-производственного предприятия. По версии следствия, молодые люди заложили взрывное устройство в автомобиль своей цели. Взрыв в машине произошел 9 июня на улице Введенского. В СК заявили, что нашли под авто «подозрительный предмет», который «обезвредили путем детонации».

После взрыва автомобиля на юго-западе Москвы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении, а также о незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ.

Взрыв произошел вечером 9 июня в китайском электромобиле Zeekr, припаркованном на пересечении улиц Введенского и Бутлерова. По данным SHOT, в результате возникло возгорание, его очаг находился под капотом машины. Агентства «Москва» сообщало, что загорелся моторный отсек. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

После инцидента в СК сообщили, что под машиной обнаружили «подозрительный предмет» — его проверили и «обезвредили путем детонации» . Сегодня в ведомстве уточнили: машина принадлежит сотруднику одного из научно-производственных предприятий.

По версии следствия, к произошедшему могут быть причастны двое подростков — их задержали на месте и уже предъявили обвинения.

Как полагают в СК и ФСБ, девушка по указанию кураторов забрала из тайника взрывное устройство и передала его молодому человеку, который установил его вместе с GPS-трекером на автомобиль.

Сейчас следствие проверяет их возможную причастность к другим аналогичным преступлениям и устанавливает всех участников произошедшего.

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что предполагаемой целью атаки мог стать сотрудник НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха, рядом с которым был припаркован автомобиль . Официально это предположение не подтверждали.

Научно-исследовательский институт «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха считается крупнейшим в России научно-производственным центром в области квантовой электроники и лазерных технологий.

Военкор Александр Коц, комментируя попытку подрыва автомобиля ученого, заявил, что Украина ведет целенаправленную охоту на представителей российского военно-промышленного комплекса . Он также призвал к более жесткому подходу к организаторам атак с украинской стороны.

«Может быть, пора уже начать действовать так же? Например, точечно ликвидировать идеологов и ключевых фигур украинского беспилотия. Личности этих людей давно известны — тот же Мадьяр (позывной командующего Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберта Бровди. — «Газета.Ru»). Мало просто выбивать их расчеты дронов на передке. Надо бить по голове — остальное само развалится», — написал военкор в Telegram.

Отдельно Коц обратился к подросткам и молодым людям, которых пытаются вовлечь в подобные преступления через соцсети и мессенджеры.

«Не считайте себя умнее ФСБ. Вас вычислят, найдут, поймают и очень надолго посадят», — подытожил он.

Второй взрыв

Накануне в подмосковной Балашихе произошел еще один взрыв автомобиля. Утром 9 июня во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов подорвали BMW X3. По данным СК, при движении машины сработало взрывное устройство. Водитель получил множественные ранения, спасти его не удалось. Ведомство возбудило уголовное дело.

Очевидцы рассказывали, что после детонации автомобиль загорелся и врезался в стоявшую рядом машину. Прохожие попытались помочь пострадавшему и вытащить его из салона. По данным Telegram-каналов, мощность взрывного устройства могла составлять 300–400 граммов в тротиловом эквиваленте.

При этом микрорайон Авиаторов уже фигурировал в похожем уголовном деле. В апреле 2025 года там же в результате подрыва Volkswagen Golf несовместимые с жизнью травмы получил генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Следствие установило, что в машину заложили СВУ мощностью более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Подозреваемого Игната Кузина задержали на следующий день при попытке скрыться за границей. После задержания он заявил о вербовке украинскими спецслужбами. Впоследствии суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.