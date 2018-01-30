Сборная России по хоккею победила Белоруссию в контрольном матче

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В последней атаке сборной России во втором периоде Широков со средней дистанции выполнил бросок по воротам, Карнаухов спокойно отбил шайбу в сторону. Россия по итогам двух периодов без проблем переигрывает Беларусь 3:0. Пару секунд в начале третьего периода Россия также проведёт в большинстве. Будем надеяться, что Беларусь хотя бы в третьем периоде в атаке себя покажет, хотя и хочется также, чтобы Василий Кошечкин сегодня отыграл на ноль.