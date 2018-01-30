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Россия отрепетировала Игры на соседях

Сборная России по хоккею победила Белоруссию в контрольном матче

Антон Борисов
Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук РИА Новости
Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук

Сборная России по хоккею в рамках подготовки к Олимпийским играм — 2018 обыграла в контрольном матче команду Белоруссии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Судьи: Роман Гофман, Константин Оленин / Москва, ВТБ Ледовый дворец
Матч окончен
Россия
3 : 0 1:0, 2:0, 0:0
Беларусь
Кирилл Капризов (Никита Нестеров, Илья Ковальчук), 08:31
Кирилл Капризов (Сергей Мозякин, Вадим Шипачёв), 24:21
Павел Дацюк (Вячеслав Войнов), 28:42 - бол
Россия
Беларусь
ВРАТАРИ
31 Илья Сорокин
83 Василий Кошечкин
ЗАЩИТНИКИ
2 Артём Зуб
4 Владислав Гавриков
26 Вячеслав Войнов
28 Андрей Зубарев
44 Егор Яковлев
53 Алексей Марченко
55 Богдан Киселевич
89 Никита Нестеров
НАПАДАЮЩИЕ
7 Иван Телегин
10 Сергей Мозякин
11 Сергей Андронов
13 Павел Дацюк 1
21 Сергей Калинин
25 Михаил Григоренко
52 Сергей Широков
71 Илья Ковальчук
74 Николай Прохоркин
77 Кирилл Капризов 2
87 Вадим Шипачёв
94 Александр Барабанов
97 Никита Гусев
Тренер: Олег Валерьевич Знарок
ВРАТАРИ
1 Дмитрий Мильчаков
69 Михаил Карнаухов
ЗАЩИТНИКИ
8 Илья Шинкевич
9 Роман Дюков
14 Евгений Лисовец
18 Кристиан Хенкель
21 Андрей Коршунов
22 Михаил Хоромандо
68 Павел Казакевич
73 Дмитрий Знахаренко
НАПАДАЮЩИЕ
11 Александр Кулаков
13 Сергей Дрозд
16 Джефф Плэтт
17 Максим Парфеевец
61 Андрей Степанов
70 Шарль Ленгле
71 Александр Павлович
74 Сергей Костицын
77 Александр Китаров
85 Артём Волков
88 Евгений Ковыршин
91 Артур Гаврус
94 Вячеслав Андрющенко
Тренер: Дэйв Льюис
Трансляция
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60
Звучит финальная сирена! Сборная России в товарищеском матче одержала уверенную победу над Беларусью 3:0 и пока команда Олега Знарка показала, что она находится в неплохой форме, но ещё пару контрольных матчей перед Олимпиадой безусловно будет. Сегодня мы поздравим с дублем Кирилла Капризова и Василия Кошечкина с «сухарём».
59
Ничего не получилось опасного создать сборной Беларуси в большинстве. Наша команда спокойно завершает эту товарищескую встречу.
58
Последовал наброс на ворота сборной России, Кошечкин сыграл внимательно и смог довольно быстро забрать шайбу.
57
Удаление в составе сборной России. На скамейку штрафников за игру высоко поднятой клюшкой отправился Николай Прохоркин.
56
Заканчивается наша игра, сборная России отвела игру от своих ворот, хочется Кошечкину сегодня получить «сухарь».
55
Нестеров выполнил опасный бросок по воротам со средней дистанции, шайба пролетела рядом со штангой на этот раз. Под конец большинства Войнов выполнил бросок по воротам от синей линии, Карнаухов был на месте.
54
Капризов выполнил бросок по воротам с передачи Шипачёва, пока сборная Беларуси в меньшинстве вновь уверенно играет в обороне.
53
Удаление в составе сборной Беларуси. За задержку соперника клюшкой на скамейку штрафников отправился Дмитрий Знахаренко.
52
Дацюк выполнил передачу на пятачок от левого борта, защитники сборной Беларуси сыграли внимательно и не дали выполнить бросок по своим воротам.
51
Дацюк выполнил бросок по воротам со средней дистанции, вновь получилось немного неточно.
50
Успокоилась немного игра, сейчас Беларусь может под конец матча всё же отметиться голом престижа.
49
А вот сейчас голкиперу сборной России пришлось активно поработать, чтобы спасти свою команду после броска Павловича.
48
Плэтт выполнил бросок по воротам с очень острого угла, вновь Кошечкин спокойно справился с шайбой.
47
С острого угла решил выполнить бросок по воротам Андрющенко, ничего опасного для Кошечкина сейчас не произошло.
46
Павлович выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Кошечкин всё видел и спокойно отбил шайбу.
45
Удаление в составе сборной России. На скамейку штрафников за подножку отправился Артём Зуб.
44
Сам Прохоркин попытался теперь прорваться к владениям Карнаухова, но защитники сборной Беларуси его не пустили.
43
Прохоркин выполнил наброс на ближний угол ворот сборной Беларуси, никого из партнёров там не оказалось на этот раз.
42
Ковальчук в борьбе с Павловичем выполнил бросок в дальний угол ворот, шайба ушла немного в сторону от цели.
41
Начинается третий период!
40
В последней атаке сборной России во втором периоде Широков со средней дистанции выполнил бросок по воротам, Карнаухов спокойно отбил шайбу в сторону. Россия по итогам двух периодов без проблем переигрывает Беларусь 3:0. Пару секунд в начале третьего периода Россия также проведёт в большинстве. Будем надеяться, что Беларусь хотя бы в третьем периоде в атаке себя покажет, хотя и хочется также, чтобы Василий Кошечкин сегодня отыграл на ноль.
40
Ковальчук выполнил хороший бросок в ближний угол ворот, Карнаухов уверенно сыграл ловушкой и шайбу поймал. Вскоре Гусев из-за ворот выполнил передачу на Нестерова, Никита выполнил бросок по воротам, шайба вновь попала в штангу.
39
Удаление в составе сборной Беларуси. На скамейку штрафников за атаку игрока не владеющего шайбой отправился Сергей Дрозд.
38
Капризов выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в штангу, немного повезло Беларуси сейчас.
37
Плотно Беларусь держит оборону у своих ворот при игре в меньшинстве, пропускать третью шайбу за период Карнаухов конечно же не хочет.
36
Удаление в составе сборной Беларуси. На скамейку штрафников за подножку отправился Дмитрий Знахаренко.
35
Пока даже смениться нет возможности и звена сборной Беларуси, но ребята всё же выдержали, правда будет удаление.
34
Вновь сборная России перевела игру к воротам сборной Беларуси, если так пойдёт и дальше, сегодня наша команда может действительно одержать крупную победу.
33
Шипачёв мог убежать на рандеву с Карнауховым, но в борьбе с защитниками сборной Беларуси сделать этого ему не удалось.
32
Постоянно ворота сдвигаются, где сейчас играет Кошечкин, в первом периоде такое было у Карнаухова, сейчас Василий уже дважды их умудрился подвинуть, что-то не так с ними.
31
Кулаков выполнил наброс от левого борта на ворота сборной России, никто из партнёров не успел поддержать наступление.
30
ГОЛ! Практически моментально сборная России реализует своё большинство. Войнов от синей линии выполнил бросок по воротам, Карнаухов шайбу отбил, но первым на добивании оказался Дацюк, который не промахнулся.
30
Удаление в составе сборной Беларуси. На скамейку штрафников за нарушение численного состава отправился Андрей Степанов.
30
Дацюк имел возможность сейчас уже довести счёт до относительного крупного, но бросок Павла смог потащить Карнаухов.
29
Удалось сборной России продержаться при игре в меньшинстве, ничего опасного у ворот Кошечкина так и не произошло за это время.
28
Даже в меньшинстве сборная России умудряется неплохо атаковать, Барабанов выполнил бросок в дальний угол ворот, но немного не попал в створ Александр.
27
Удаление в составе сборной России. На скамейку штрафников за нарушение численного состава отправился Илья Ковальчук.
26
Должна сейчас Беларусь разыграться, всё же пока наш соперник действительно смотрится как-то не очень уверенно.
25
ГОЛ! Россия увеличивает своё преимущество! Шипачёв из-за ворот выполнил передачу на Мозякина, Сергей перевёл шайбу на пятачок, а оттуда Капризов точным броском оформил дубль.
25
Последовал наброс на пятачок сборной Беларуси, Карнаухов сразу шайбу зафиксировать не смог, в итоге в результате борьбы хоккеисты обеих команд немного потолкались.
24
Ковальчук ворвался в зону сборной Беларуси и выполнил бросок по воротам, Карнаухов выручил свою команду.
23
Игра пока проходит по большей части в зоне сборной Беларуси, но бросков по воротам Карнаухова практически нет.
22
Второй период у нас также начинается достаточно спокойно, Беларусь пока никак не может в атаке показать себя с лучшей стороны.
21
Начинается второй период!
20
Гусев не смог обработать передачу из средней зоны, а ведь мог Никита при удачных обстоятельствах выйти на рандеву с Карнауховым. Звучит по итогу сирена об окончании первого периода. Сборная России пока обыгрывает Беларусь 1:0. Игра смотрится неплохо для товарищеской. Посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.
19
Да и Россия никуда не торопится, видимо решили команды отложить выяснение отношений до следующих периодов.
18
Доигрывает сборная Беларуси первый период, никуда уже нас соперник не торопится и просто контролирует шайбу в своей зоне.
17
Шипачёв выполнил передачу на Гусева, Никита выполнил бросок по воротам, но тут под шайбу подставился Шинкевич.
16
Вновь Войнов от синей линии хороший бросок выполнил, но Карнаухов здорово сыграл ловушкой. Вскоре Нестеров выполнил наброс на пятачок сборной Беларуси, но никто из партнёров клюшку подставить не смог.
15
Войнов с передачи Дацюка выполнил неплохой бросок от синей линии, но Карнаухов всё видел и смог поймать шайбу.
14
Удаление в составе сборной Беларуси. За подножку на скамейку штрафников отправился Дмитрий Знахаренко.
13
Беларусь же с большим трудом пока взламывает оборонительные редуты соперника, но сегодня эти ребята ещё наверняка заставят Кошечкина поработать.
12
Немного успокоилась у нас игра в последние минуты, сборная России пока больше стала играть от обороны.
11
Зуб выполнил хороший бросок в ближний угол ворот сборной Беларуси, сейчас Карнаухов был на месте.
10
Продолжает сборная России на кураже пока идти вперёд. Сегодня команда Олега Знарка должна побеждать, даже если это просто товарищеский матч.
9
ГОЛ! Россия открывает счёт в матче! Шипачёв выполнил передачу на Ковальчука, Илья от левого борта выполнил передачу на Капризова, а Кирилл выполнил точный бросок и на этот раз Карнаухов не спас.
9
Гавриков со средней дистанции выполнил неплохой бросок по воротам сборной Беларуси, Карнаухов уверенно сыграл щитками и отбил шайбу в угол площадки.
8
Вновь по воротам сборной России последовал бросок со средней дистанции, Кошечкин всё видел и без проблем забрал шайбу в ловушку.
7
Зуб смог выполнить точный бросок по воротам, пока в игре опасных моментов по сути нет, так что и точные броски в створ уже хорошо.
6
Знахаренко выполнил наброс на пятачок ворот сборной России, удалось нашим защитникам сыграть надёжно и отвести игру в среднюю зону.
5
И вот сборная Беларуси смогла провести хорошую ответную атаку, которая завершилась броском по воротам в исполнении Кулакова, Кошечкин выручил.
4
Шипачёв выполнил передачу на Гусева, который выполнил бросок по воротам, пришлось уже Карнаухову вступать в игру.
3
Ковальчук выполнил бросок по воротам со средней дистанции шайба ушла немного в сторону от цели.
2
Спокойно начинают игру обе команды, это товарищеская встреча, каждая команда будет играть на победу, но конечно же без особого фанатизма.
1
Матч стартовал! Ворота сборной России сегодня защищает Василий Кошечкин, а на страже ворот сборной Беларуси играет Михаил Карнаухов.
0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Беларусь. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.