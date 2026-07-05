«Они критически необходимы»: Зеленский признал нехватку ракет для ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают критическую нехватку ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot. По его словам, необходимые боеприпасы есть у союзников Киева, однако для их передачи требуется политическое решение, прежде всего со стороны США. Подробнее о том, как Киев ищет ракеты для Patriot и почему союзники не спешат передавать новые партии — в материале «Газеты.Ru».

Во время обращения к Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Зеленский заявил, что Украина остро нуждается в дополнительных ракетах для комплексов Patriot. Он обратился к США и другим странам с просьбой ускорить поставки вооружения.

«Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. И все мы знаем, что у наших партнеров они есть. Сейчас нужна политическая воля, чтобы передать их Украине, прежде всего со стороны Соединенных Штатов. Пожалуйста, помогите сделать это возможным», — сказал украинский президент.

Кроме того, Зеленский призвал союзников не ослаблять санкционное давление на Россию.

«Нужно, чтобы у России было все меньше возможностей адаптироваться к этой войне и чтобы она была вынуждена двигаться к переговорам», — заявил он.

Ранее украинский лидер уже критиковал западных партнеров за задержки с поставками вооружений. После одного из последних ударов он заявил, что Украине необходимы дополнительные ракеты для ПВО и призвал союзников выполнять данные Киеву обещания.

Киев ищет ракеты по всему миру

Нехватка боеприпасов для Patriot стала одной из главных тем последних дней для украинских властей.

Президент Украины обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем . По словам Зеленского, Россия делает ставку на массированные ракетные удары, поэтому пополнение запасов ракет для комплексов Patriot остается одной из приоритетных задач. Он также поблагодарил Берлин за оказываемую военную помощь.

Одновременно министерство обороны Украины начало искать дополнительные боеприпасы у других союзников.

Как сообщили в ведомстве, министр обороны Михаил Федоров направил письма почти 40 государствам с просьбой уже в июле передать Украине ракеты для Patriot из имеющихся запасов.

В министерстве подчеркнули, что существующих запасов и уже заключенных соглашений недостаточно для защиты воздушного пространства страны.

В Польше разгорелся спор

На этом фоне в Польше разгорелась политическая дискуссия вокруг возможной передачи Украине ракет Patriot.

Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил в эфире Kanał Zero, что польские власти могли тайно передать Киеву часть боеприпасов без согласования с парламентом.

Он призвал принять закон, который запретил бы передачу любого польского вооружения за рубеж без одобрения депутатов.

В свою очередь глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий допустил, что решение о передаче ракет могло быть принято правительством без согласования с президентом Каролем Навроцким .

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер также раскритиковал возможные поставки, заявив, что Киев должен возвращать союзникам военную технику, а не ограничиваться вручением наград.

Возможны ли новые поставки

Военный эксперт Александр Михайлов в беседе с kp.ru объяснил, что рассчитывать на масштабные поставки ракет Patriot Киеву не стоит.

По его словам, европейские государства уже не готовы существенно сокращать собственные запасы средств противовоздушной обороны, а США также ограничены возможностями производства новых боеприпасов.

Он отметил, что в ходе боевых действий против Ирана США и союзники израсходовали несколько годовых запасов ракет, на восполнение которых потребуется 2-3 года. Кроме того, на фоне заявлений западных политиков о возможной войне с Россией, страны ЕС могут беречь ракеты для себя.

«Исходя из этой фейковой логики, европейцы будут сами запасаться ракетами ПВО», — пояснил Михайлов.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов заявил «Газете.Ru», что в случае дальнейшей эскалации конфликта с НАТО российские силы могут нанести удары по предприятиям в Германии и Румынии, где в перспективе планируется производство ракет для комплексов Patriot. По его словам, пока такой сценарий не рассматривается, однако при дальнейшем обострении отношений с НАТО ситуация может измениться.

Эксперт отметил, что США вряд ли разместят предприятия по производству ракет ПВО Patriot на Украине, так как опасаются, что секретные технологии попадут в руки российских военных.