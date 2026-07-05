Над Россией уничтожили более 70 украинских БПЛА. Военная операция, день 1593-й

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 71 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны России. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей и Республики Крым. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении ракет в Ростове-на-Дону и Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском, Мясниковском районах области. Российские войска обязательно возьмут оставшиеся укрепрайоны ВСУ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.