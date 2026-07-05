Над Россией уничтожили более 70 украинских БПЛА. Военная операция, день 1593-й

Более 60 украинских БПЛА были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
ТАСС: украинские войска оставили в Константиновке до нескольких сотен тел своих солдат.
РИА Новости: разведчики 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» в Харьковской области вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по станциям Starlink, после чего наносят удары по выявленным позициям.
ТАСС: авиаудар ВС РФ уничтожил 40 военных первого штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Любицком и окрестностях в Запорожской области.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
РИА Новости: расчет РСЗО «Град» 6-й армии группы «Север» уничтожил в Харьковской области полевой склад ВСУ с боеприпасами и продовольствием.
Российские войска обязательно возьмут оставшиеся укрепрайоны ВСУ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ракеты и БПЛА уничтожены ночью в Ростове-на-Дону и Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском, Мясниковском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 71 украинский БПЛА.
Беспилотники сбили над территорией Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым.
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