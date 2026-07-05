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Над Россией уничтожили более 70 украинских БПЛА. Военная операция, день 1593-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1593-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 71 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны России. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей и Республики Крым. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении ракет в Ростове-на-Дону и Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском, Мясниковском районах области. Российские войска обязательно возьмут оставшиеся укрепрайоны ВСУ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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9:29

Более 60 украинских БПЛА были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

9:11

ТАСС: украинские войска оставили в Константиновке до нескольких сотен тел своих солдат.

9:05

РИА Новости: разведчики 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» в Харьковской области вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по станциям Starlink, после чего наносят удары по выявленным позициям.

8:58

ТАСС: авиаудар ВС РФ уничтожил 40 военных первого штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Любицком и окрестностях в Запорожской области.

8:39

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.

8:21

РИА Новости: расчет РСЗО «Град» 6-й армии группы «Север» уничтожил в Харьковской области полевой склад ВСУ с боеприпасами и продовольствием.

8:09

Российские войска обязательно возьмут оставшиеся укрепрайоны ВСУ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

8:03

Ракеты и БПЛА уничтожены ночью в Ростове-на-Дону и Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском, Мясниковском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

8:02

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 71 украинский БПЛА.

Беспилотники сбили над территорией Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым.

8:00

Сегодня 1593-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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