Мать и дочь пропали в Красноярском крае. Спустя неделю девочку нашли мертвой

Пятилетнюю девочку, пропавшую неделю назад вместе с мамой в Ачинске Красноярского края, нашли мертвой на железнодорожной насыпи. Поиски 32-летней матери продолжаются. Как рассказали знакомые женщины, она часто вела себя странно и была склонна к бродяжничеству. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

32-летняя жительница Ачинска Екатерина вместе с пятилетней дочерью ушла из дома 27 июня и не вернулась. Спустя восемь дней поисков девочку нашли мертвой. Как рассказали в Следственном комитете, женщина и раньше уходила из дома. Друзья и соседи называли Екатерину странной.

Об исчезновении женщины с ребенком первым сообщил ее муж, он обратился за помощью в полицию. Мужчина рассказал, что между супругами накануне не было ссор. Екатерина с дочерью ушли из дома сразу после празднования дня рождения, уточняет News.ru.

Были организованы масштабные поиски, к которым подключились сотрудники полиции, Следственного комитета и волонтеры. В ходе поисков удалось установить маршрут женщины и ребенка. По данным Следственного комитета, камеры зафиксировали женщину 28 июня в Красноярске, который находится в 150 км от Ачинска. На записи Екатерина была без дочери. Женщина была одета в белые брюки и ярко-голубую ветровку с капюшоном.

Как рассказала News.ru глава отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина, видеозапись была сделана на Норильской улице на западе города. В этом районе находятся частные дома, железная дорога, парк и лесополоса.

Связаться с женщиной было невозможно, так как она потеряла телефон еще до пропажи, уточнила Торгашина.

Неделю спустя, 5 июля, девочку без признаков жизни обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске.

«На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты краевого управления СК», — сообщили в ведомстве.

Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. О следах насильственной смерти в СК не сообщили, пишет aif.ru. Следователи выясняют, при каких обстоятельствах девочка оказалась на железнодорожной насыпи.

Почему погибла девочка: версии СМИ и экспертов

По данным SHOT, следствие рассматривает версию о возможной причастности женщины к гибели дочери. Официально эта информация пока не подтверждалась.

Как сообщает News.ru, версия о похищении Екатерины и ее дочери маловероятна, так как в этом случае злоумышленники должны были потребовать выкуп у мужа.

«Скорее всего, Екатерина куда-то уехала сама», — прокомментировал ситуацию изданию криминалист Михаил Игнатов.

Telegram-канал Baza сообщает, что, по предварительным данным, ребенок мог погибнуть примерно за три дня до обнаружения тела . Эти сведения также официально не подтверждены.

Также «КП — Красноярск» отмечает, что в регионе в последние дни были сложные погодные условия: жара постоянно сменялась грозами и ливнями.

«Девушка со странностями»

В беседе с News.ru друзья Екатерины рассказали, что женщина всегда была странной. Могла долго сидеть в одиночестве в подъезде дома на соседней улице, периодически заряжала телефон в пункте выдачи заказов.

Подруга сообщила, что Екатерина и раньше уходила из дома.

«Это не первый ее нервный срыв. Катя раньше сбегала даже от родителей, но потом всегда возвращалась», — сказала она.

«Еще со школы девушка была со странностями», — рассказали одноклассники Екатерины в беседе с «КП — Красноярск».

Продавцы магазина, куда часто приходила женщина, также называли ее поведение необычным.

«Она к нам в магазин приходила часто. Очень странная девушка», — рассказали они.

«Российская газета» со ссылкой на местных жителей сообщала, что соседи также обращали внимание на странности в поведении женщины.

«Видела, как Катя била дочку на улице, ребенка очень жалко», — сказала одна из соседок семьи. Другие соседи не замечали проявлений агрессии, но обращали внимание на особенности психики Екатерины, отмечает издание.

Муж Екатерины, предположительно, занимается ремонтом бытовой техники, пишет News.ru. Местные жители предполагают, что причиной исчезновения могли стать разногласия и серьезные финансовые проблемы в общем семейном бизнесе пары, уточняет издание.

По данным СК, семья не состояла на профилактическом учете. Других детей у супругов не было. Мать официально нигде не работала, отец является индивидуальным предпринимателем.

Поиски женщины продолжаются. Правоохранительные органы просят жителей Красноярского края сообщать любую информацию, которая может помочь установить ее местонахождение.