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Трансляция
С конца
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'69
'69
'64
'64
'61
'61
'61
'58
С угловым соперника ЦСКА уверенно справился.
'57
Опасно! Кротов от лицевой линии прострелил к углу вратарской, Алиев обработал мяч и пробил в ближний угол — Помазун в прыжке отбил удар в сторону! Мяч отскочил к Емельянову, тот нанёс удар с острого угла, Помазун снова отбил, попал в защитника, и мяч срикошетил за лицевую.
'54
Беленов вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки после кросса в штрафную, опередив Нисимуру.
'52
Алиев с левого фланга прострелил в штрафную, попал в Дивеева, и от него мяч отскочил к Помазуну.
'50
Бистрович достал навес в правом углу штрафной и в касание навесил на дальнюю штангу, где Нисимура не успел на замыкание.
'48
Безадресный навес в штрафную ЦСКА получился, Помазун спокойно забрал мяч в руки.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+1
Ничего не стал добавлять к первому тайму арбитр. Плохо играет в обороне ЦСКА, особенно явно это стало проявляться во второй половине тайма. Откровенно повезло армейцам, что гости не сумели воспользоваться возникшими в результате этого шансами. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём немного.
'45
Полетел мяч к дальней штанге, там Табидзе сделал скидку вдоль ворот, и после серии рикошетов армейцам удалось выбить мяч из штрафной.
'44
Стандарт на левом фланге неподалёку от штрафной заработала «Уфа».
'42
Дивеев плохо сыграл позиционно, позволив Алиеву выйти один на один и пробить по воротам — рядом со штангой!
'40
Кротов получил мяч в правой части штрафной, ушёл от Помазуна и пробил мимо него, но Шарлия успел остановить мяч рядом с линией ворот!
'38
Фомин пробил по воротам из-за пределов штрафной — выше перекладины пролетел мяч.
'36
Беленов спокойно забрал мяч в руки после дальнего навеса.
'34
Алиев ворвался в штрафную после ошибки центрального защитника, но неудачно обработал мяч на заснеженном газоне, и Помазун забрал его в руки!
'32
65% владения мячом у ЦСКА сейчас.
'30
У Ахметова опять не прошёл прострел с фланга в штрафную, перехвачен мяч.
'28
Кротов подыграл себе рукой на чужой половине поля.
'26
Опять попытка атаки гостей завершается свистком из-за офсайда.
'25
Настоящий снегопад начался тем временем.
'23
Сигурдссон резко пробил из-за пределов штрафной, но мяч прямо по центру ворот полетел, так что Беленов легко справился.
'21
Емельянов слишком рано рванул вперёд по правому флангу, оказавшись в офсайде.
'19
Нисимура с правого фланга навесил в штрафную, попытка выбить мяч получилась не слишком удачной — тот достался Бистровичу, и Кристиан резко пробил низом, но мяч пролетел рядом со штангой!
'17
Атака «Уфы» законкчилась офсайдом Кротова.
'15
Нисимура оказался на газоне после столкновения с соперником, но достаточно быстро поднялся на ноги. Холодно сегодня долго лежать, опять же.
'13
Ахметов получил мяч на фланге и низом прострелил в штрафную, где мяч достался защите уфимцев.
'11
В основном в центре поля идёт игра. У ЦСКА пока атаки совсем не получаются.
'8
Снова Помазун спокойно фиксирует мяч в руках в высоком прыжке после навеса.
'7
Прошла атака правым флангом у «Уфы», в результате которой гости заработали ещё один угловой.
'5
Газон слегка припорошен снегом. Зима пытается прийти в Москву.
'3
Помазун уверенно поймал мяч в руки после подачи углового.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: ЦСКА — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.