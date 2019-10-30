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Испания Примера
21:00
АлавесАтлетико М
1:1
закончен
23:15
БарселонаВальядолид
5:1
закончен
Италия Серия А
21:00
ПармаВерона
0:1
закончен
23:00
БрешияИнтер М
1:2
закончен
КХЛ регулярный чемпионат
15:30
СибирьАвтомобилист
3:0
закончен
16:30
БарысМеталлург Мг
1:2
закончен
19:00
ТорпедоЛокомотив
2:1
закончен
19:30
Динамо МАвангард
1:0
закончен
19:30
СпартакЙокерит
4:2
закончен
19:30
ХК СочиСалават Юлаев
3:1
закончен
20:30
Динамо РКуньлунь Ред Стар
1:3
закончен
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
7:1
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
2:1
закончен
02:00
Бостон БрюинзСан-Хосе Шаркс
5:1
закончен
02:30
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
4:1
закончен
02:30
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
3:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
3:0
закончен
03:30
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
6:3
закончен
05:00
Анахайм ДаксВиннипег Джетс
7:4
закончен
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20:00
Химки Панатинаикос
103:86
закончен
20:30
Анадолу Эфес Црвена Звезда
85:70
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22:00
Альба Олимпия Милан
78:81
закончен
22:45
АСВЕЛ Баскония
66:63
закончен
Еврокубок
20:00
Ритас Умана Рейер
72:81
закончен
21:30
Ратиофарм Ульм Маккаби Ришон
103:89
закончен
22:00
Нантер Брешия
65:73
закончен
22:45
Ховентут Цедевита Олимпия
101:81
закончен
НБА регулярный чемпионат
02:30
Майами ХитАтланта Хоукс
112:97
закончен
04:00
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
106:109
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
120:91
закончен
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Кубок России
17:00
УралАрсенал
2:2 (5:4)
закончен
19:00
ЦСКАУфа
0:0
2 тайм
20:00
ЗенитТомь
1:0
1 тайм
Испания Примера
21:00
Реал СосьедадЛеванте
п11.52x4.7п26.26
21:00
ВаленсияСевилья
п13.12x3.37п22.42
22:00
Атлетик БЭспаньол
п12.02x3.08п24.77
23:00
БетисСельта
п12.13x3.56п23.56
23:15
Реал МадридЛеганес
п11.35x5.27п29.75
Англия Кубок лиги
22:30
ЛиверпульАрсенал
п12.13x3.82п23.25
23:05
ЧелсиМанчестер Юнайтед
п11.96x3.67п23.9
Италия Серия А
21:00
НаполиАталанта
п12.21x3.77п23.2
23:00
КальяриБолонья
п12.95x3.41п22.52
23:00
ЮвентусДженоа
п11.24x6.77п213
23:00
ЛациоТорино
п11.61x4.3п25.73
23:00
СампдорияЛечче
п11.74x3.94п24.99
23:00
СассуолоФиорентина
п13.1x3.42п22.41
23:00
УдинезеРома
п13.81x3.49п22.08
КХЛ регулярный чемпионат
17:00
ТракторДинамо Мн
4:1
закончен
19:00
НефтехимикАмур
1:3
2 период
19:30
Ак БарсАдмирал
0:0
2 период
19:30
ВитязьСКА
2:1
2 период
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
п12.06x4.33п23.19
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФлорида Пантерз
п12.25x4.26п22.86
05:00
Аризона КойотсМонреаль Канадиенс
п12.16x4.13п22.81
05:30
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
не начался
Еврокубок
20:00
Локомотив-Кубань Тофаш
19:16
2 четверть
20:15
Дарушшафака УНИКС
14:13
1 четверть
21:00
Будучность Ольденбург
п11.5xп22.53
21:15
Лимож Партизан
п12.36xп21.57
22:00
Андорра Промитеас
п11.4xп22.88
22:00
Арка Галатасарай
не начался
22:45
Уникаха Доломити Энергия
п11.17xп24.91
23:00
Виртус Болонья Монако
п11.53xп22.46
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
29:24
2 четверть
21:00
Жальгирис Зенит
не начался
22:05
Маккаби Т-А Фенербахче
не начался
22:30
Бавария Реал Мадрид
п12.62xп21.51
23:00
Барселона Валенсия
п11.23xп24.3
НБА регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Орландо МэджикНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
02:30
Торонто РэпторсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
не начался
02:30
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
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Испания Примера
21:00
ЭйбарВильярреал
п12.79x3.43п22.64
21:00
МальоркаОсасуна
п12.7x3.02п23.04
23:15
ХетафеГранада
п11.92x3.34п24.8
Италия Серия А
23:00
МиланСПАЛ
п11.52x4.38п27.04
КХЛ регулярный чемпионат
15:30
СибирьЦСКА
п16.04x4.53п21.55
16:30
БарысАвтомобилист
п12.32x3.95п22.9
19:00
ТорпедоКуньлунь Ред Стар
п11.91x4.21п23.7
19:30
Динамо МСалават Юлаев
п12.27x3.84п23.04
19:30
СпартакСеверсталь
п11.7x4.41п24.67
19:30
ЙокеритЛокомотив
п12.13x4.06п23.18
НХЛ регулярный чемпионат
03:00
Нэшвилл ПредаторзКалгари Флэймз
п12.13x4.3п23.05
05:00
Вегас Голден НайтсМонреаль Канадиенс
п11.94x4.34п23.51
Евролига
21:00
Црвена Звезда Химки
п12.3xп21.64
22:00
Панатинаикос Анадолу Эфес
не начался
НБА регулярный чемпионат
02:00
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
04:30
Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
не начался
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ЦСКА Уфа

Оправдаться за провал: ЦСКА принимает «Уфу». LIVE

Кубок России. 1/8 финала. ЦСКА — «Уфа». ОНЛАЙН

Московский ЦСКА принимает «Уфу» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала  |   30 октября 19:00   |  2 тайм
ЦСКА
0:0
Уфа
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Неделчяру 61'
Аликин 67'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Илья Помазун
31 (з)   Звонимир Шарлия
78 (з)   Игорь Дивеев
14 (з)   Кирилл Набабкин
42 (з)   Георгий Щенников
7 (п)   Ильзат Ахметов 64'
25 (п)   Кристиян Бистрович
20 (п)   Константин Кучаев
98 (п)   Иван Обляков
17 (п)   Арнор Сигурдссон
19 (н)   Такума Нисимура 61'
31 (в)   Александр Беленов
55 (з)   Джемал Табидзе
27 (з)   Йонуц Неделчяру 61'
33 (з)   Александр Сухов
9 (з)   Денис Терентьев
3 (з)   Павел Аликин 67'
8 (п)   Кэтэлин Карп
74 (п)   Даниил Фомин
77 (п)   Азер Алиев
23 (н)   Данила Емельянов
57 (н)   Вячеслав Кротов 69'
Запасной состав
77 (в)   Николай Зириков
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
53 (з)   Максим Елеев
2 (з)   Марио Фернандес
62 (з)   Вадим Карпов
29 (п)   Яка Бийол 64'
8 (п)   Никола Влашич
87 (п)   Константин Марадишвили
11 (п)   Лукас Сантос
71 (п)   Наяир Тикнизян
9 (н)   Фёдор Чалов 61'
16 (в)   Юрий Шафинский
22 (з)   Артём Голубев
15 (з)   Александр Пуцко
13 (п)   Кирилл Фольмер
10 (п)   Оливье Тилл
99 (н)   Андрей Козлов 69'
11 (н)   Ловро Бизяк
32 (н)   Андрес Вомбергар
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Трансляция
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'69
Козлов вместо него.
'69
Кротов отправляется отдыхать.
'64
Бийол его заменил.
'64
Ахметов снят с игры.
'61
Чалов вышел вместо Нисимуры.
'61
И тут же первая замена.
'61
Неделчяру в подкате попал Шарлие по ногам. Первая жёлтая в матче.
'58
С угловым соперника ЦСКА уверенно справился.
'57
Опасно! Кротов от лицевой линии прострелил к углу вратарской, Алиев обработал мяч и пробил в ближний угол — Помазун в прыжке отбил удар в сторону! Мяч отскочил к Емельянову, тот нанёс удар с острого угла, Помазун снова отбил, попал в защитника, и мяч срикошетил за лицевую.
'54
Беленов вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки после кросса в штрафную, опередив Нисимуру.
'52
Алиев с левого фланга прострелил в штрафную, попал в Дивеева, и от него мяч отскочил к Помазуну.
'50
Бистрович достал навес в правом углу штрафной и в касание навесил на дальнюю штангу, где Нисимура не успел на замыкание.
'48
Безадресный навес в штрафную ЦСКА получился, Помазун спокойно забрал мяч в руки.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+1
Ничего не стал добавлять к первому тайму арбитр. Плохо играет в обороне ЦСКА, особенно явно это стало проявляться во второй половине тайма. Откровенно повезло армейцам, что гости не сумели воспользоваться возникшими в результате этого шансами. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём немного.
'45
Полетел мяч к дальней штанге, там Табидзе сделал скидку вдоль ворот, и после серии рикошетов армейцам удалось выбить мяч из штрафной.
'44
Стандарт на левом фланге неподалёку от штрафной заработала «Уфа».
'42
Дивеев плохо сыграл позиционно, позволив Алиеву выйти один на один и пробить по воротам — рядом со штангой!
'40
Кротов получил мяч в правой части штрафной, ушёл от Помазуна и пробил мимо него, но Шарлия успел остановить мяч рядом с линией ворот!
'38
Фомин пробил по воротам из-за пределов штрафной — выше перекладины пролетел мяч.
'36
Беленов спокойно забрал мяч в руки после дальнего навеса.
'34
Алиев ворвался в штрафную после ошибки центрального защитника, но неудачно обработал мяч на заснеженном газоне, и Помазун забрал его в руки!
'32
65% владения мячом у ЦСКА сейчас.
'30
У Ахметова опять не прошёл прострел с фланга в штрафную, перехвачен мяч.
'28
Кротов подыграл себе рукой на чужой половине поля.
'26
Опять попытка атаки гостей завершается свистком из-за офсайда.
'25
Настоящий снегопад начался тем временем.
'23
Сигурдссон резко пробил из-за пределов штрафной, но мяч прямо по центру ворот полетел, так что Беленов легко справился.
'21
Емельянов слишком рано рванул вперёд по правому флангу, оказавшись в офсайде.
'19
Нисимура с правого фланга навесил в штрафную, попытка выбить мяч получилась не слишком удачной — тот достался Бистровичу, и Кристиан резко пробил низом, но мяч пролетел рядом со штангой!
'17
Атака «Уфы» законкчилась офсайдом Кротова.
'15
Нисимура оказался на газоне после столкновения с соперником, но достаточно быстро поднялся на ноги. Холодно сегодня долго лежать, опять же.
'13
Ахметов получил мяч на фланге и низом прострелил в штрафную, где мяч достался защите уфимцев.
'11
В основном в центре поля идёт игра. У ЦСКА пока атаки совсем не получаются.
'8
Снова Помазун спокойно фиксирует мяч в руках в высоком прыжке после навеса.
'7
Прошла атака правым флангом у «Уфы», в результате которой гости заработали ещё один угловой.
'5
Газон слегка припорошен снегом. Зима пытается прийти в Москву.
'3
Помазун уверенно поймал мяч в руки после подачи углового.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: ЦСКА — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.