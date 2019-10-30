'45+1

Ничего не стал добавлять к первому тайму арбитр. Плохо играет в обороне ЦСКА, особенно явно это стало проявляться во второй половине тайма. Откровенно повезло армейцам, что гости не сумели воспользоваться возникшими в результате этого шансами. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём немного.