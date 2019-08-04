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Барселона Арсенал Л

Кубок Гампера: «Барселона» принимает «Арсенал». LIVE

Товарищеский матч. «Барселона» — «Арсенал». ОНЛАЙН

«Барселона» встречается с лондонским «Арсеналом» в товарищеском матче в рамках Кубка Гампера — ежегодного предсезонного турнира, который проводят сине-гранатовые. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  |   04 августа 21:00   |  Матч не начался
Барселона
0:0
Арсенал Л
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья:
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Нето
3 (з)   Жерар Пике
18 (з)   Жорди Альба
23 (з)   Самуэль Юмтити
2 (з)   Нелсон Семеду
4 (п)   Иван Ракитич
21 (п)   Френки де
8 (п)   Рикард Пуч
7 (п)   Карлес Сайоль
17 (н)   Антуан Гризманн
11 (н)   Усман Дембеле
1 (в)   Бернд Лено
18 (з)   Начо Монреаль
5 (з)   Сократис Папастатопулос
21 (з)   Калум Чемберс
10 (п)   Месут Озил
7 (п)   Генрих Мхитарян
34 (п)   Гранит Джака
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
28 (п)   Джозеф Уиллок
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
24 (н)   Рейсс Нелсон
Запасной состав
1 (в)   Марк-Андре тер
26 (з)   Хуан Гонсалес
16 (з)   Мусса Ваг
24 (з)   Хуниор Фирпо
6 (з)   Жан-Клер Тодибо
20 (з)   Серхи Роберто
15 (з)   Клеман Лангле
7 (п)   Филиппе Коутиньо
19 (п)   Карлос Аленья
8 (п)   Артур Рамос
5 (п)   Серхио Бускетс
12 (п)    Рафинья
22 (п)   Артуро Видаль
9 (н)   Луис Суарес
29 (н)   Абель Руис
24 (н)   Алекс Кольядо
10 (н)   Лионель Месси
26 (в)   Дамиан Мартинес
60 (з)   Доминик Томпсон
11 (з)   Лукас Торрейра
20 (з)   Шкодран Мустафи
31 (з)   Зеад Колашинац
29 (п)   Маттео Гюэндузи
8 (п)   Даниель Себальос
87 (п)   Букайо Сака
30 (н)   Эдвард Нкетиа
35 (н)   Габриэл Мартинелли
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Барселона» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.