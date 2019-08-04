Тоттенхэм Хотспур

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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Лучше в первой части первого тайма смотрелся «Тотттенхэм», но затем сильно прибавил «Интер» и уже миланцы справедливо сравняли счет. Тем интереснее игра ожидается после перерыва.
'43
Лукас Моура отпасовал на Сиссоко в центральной зоне у чужой штрафной, а тот попытался пробить, но рикошетом от соперника мяч оказался в руках у Хандановича.
'41
Длительное время контролируют мяч футболисты «Интера» в эти минуты матча. Вынуждены лондонцы в основном обороняться.
'39
Удалось «Интеру» выравнять игру после пропущенного гола. Сейчас уже не видно такого очевидного преимущества «Тоттенхэма».
'37
'35
А сейчас уже Харри Кейн сместился на фланг и затем отправил мяч в чужую штрафную, но немного не успел на этот пас Лукас Моура.
'33
Мусса Сиссоко прошел по флангу и попробовал навесить в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'31
Ламела устремился в скоростной прорыв от центра поля, но был остановлен откровенным фолом со стороны Брозовича.
'29
Штанга! Уолтер-Питерс потерял мяч у своей штрафной и в результате Брозович мощно пробил, но отправил мяч в штангу ворот Льориса!
'28
'27
Кандрева исполнил неудачную подачу со стандартного положения в чужую штрафную. Мяч улетел за пределы поля.
'25
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'23
После длинной передачи из глубины поля во вне игры забрался у чужой штрафной Далберт.
'21
Брозович нарушил правила против Роуза в центральной зоне у своей штрафной. Пробить со стандарта взялся Кейн, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'19
Ханданович отпасовал у своей штрафной направо на Д'Амброзио, а тот не сумел обработать мяч, выпустив его за боковую линию поля.
'17
После неплохо разыгранной комбинации Перишич решился на удар по воротам метром с 30-ти, но отправил мяч заметно мимо створа ворот.
'15
Эспозито в грубом подкате сыграл на чужой половине поля при попытке сыграть в отборе. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
'13
После подачи с фланга в центр штрафной «Тотттенхэма» нанес удар головой Перишич, но мяч полетел по центру и прямо в руки Льорису.
'11
Брозович откровенно нарушил правила на чужой половине поля против Эрика Ламелы.
'9
Антонио Конте активно вносит корректировки в игру своей команды. Пока совсем не получаются атаки у «Интера».
'7
Перишич получил пас на левом фланге атаки и попытался пойти в дриблинг, но надежно сыграл против него в отборе Уолкер-Питерс.
'5
Намного лучше стартовал «Тоттенхэм» в нашем матче. Постоянно контролируют мяч лондонцы, тогда как от «Интера» атак мы пока не видели.
'3
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Международного кубка чемпионов: «Тоттенхэм Хотспур» — «Интер». Начало встречи запланировано на 17:05 по московскому времени.