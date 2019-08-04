онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Тоттенхэм Хотспур Интер М

Международный кубок чемпионов: «Интер» отыгрался у «шпор». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча «Тоттенхэм» — «Интер»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» встречается с миланским «Интером» в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
  |   04 августа 17:05   |  перерыв
Тоттенхэм Хотспур
1:1
Интер М
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон | Главный судья:
Лукас Моура 3'
Кандрева 28'
Сенси 36'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
5 (з)   Ян Вертонген
3 (з)   Дэнни Роуз
6 (з)   Давинсон Санчес
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
17 (п)   Мусса Сиссоко
11 (п)   Эрик Ламела
27 (п)    Лукас 3'
8 (п)   Гарри Уинкс
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
10 (н)   Гарри Кейн
1 (в)   Самир Ханданович
6 (з)   Стефан де
33 (з)   Данило Д'Амброзио
37 (з)   Милан Шкриньяр
29 (з)    Далберт
44 (п)   Иван Перишич
87 (п)   Антонио Кандрева 28'
77 (п)   Марсело Брозович
5 (п)   Роберто Гальярдини
12 (п)   Стефано Сенси 36'
70 (н)   Себастьяно Эспозито
Запасной состав
22 (в)   Пауло 
49 (в)   Брэндон Остин
41 (в)   Элфи Уайтмэн
57 (з)   Джафет Танганга
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
52 (п)   Оливер Скипп
14 (п)   Жорж-Кевин Н'Куду
23 (п)   Кристиан Эриксен
72 (п)   Харви Уайт
47 (п)   Джордж Марш
42 (п)   Энтони Георгиу
7 (н)   Сон Хын
71 (н)   Трой Перрот
27 (в)   Даниэле Паделли
46 (в)   Томмазо Берни
13 (з)   Андреа Раноккия
11 (з)   Федерико Димарко
98 (з)   Лоренцо Пирола
20 (п)   Борха Валеро
15 (п)   Жоау Мариу
24 (п)   Николо Барелла
73 (п)   Люсьен Агум
16 (н)   Маттео Политано
97 (н)   Георге Пушкаш
21 (н)   Самуэле Лонго
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+1
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Лучше в первой части первого тайма смотрелся «Тотттенхэм», но затем сильно прибавил «Интер» и уже миланцы справедливо сравняли счет. Тем интереснее игра ожидается после перерыва.
'43
Лукас Моура отпасовал на Сиссоко в центральной зоне у чужой штрафной, а тот попытался пробить, но рикошетом от соперника мяч оказался в руках у Хандановича.
'41
Длительное время контролируют мяч футболисты «Интера» в эти минуты матча. Вынуждены лондонцы в основном обороняться.
'39
Удалось «Интеру» выравнять игру после пропущенного гола. Сейчас уже не видно такого очевидного преимущества «Тоттенхэма».
'37
Гол! 1:1! Эспозито классной передачей низом вывел один на один по месту левого форварда Сенси, а тот уверенно пробил мимо вратаря в дальний угол ворот.
'35
А сейчас уже Харри Кейн сместился на фланг и затем отправил мяч в чужую штрафную, но немного не успел на этот пас Лукас Моура.
'33
Мусса Сиссоко прошел по флангу и попробовал навесить в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'31
Ламела устремился в скоростной прорыв от центра поля, но был остановлен откровенным фолом со стороны Брозовича.
'29
Штанга! Уолтер-Питерс потерял мяч у своей штрафной и в результате Брозович мощно пробил, но отправил мяч в штангу ворот Льориса!
'28
Кандрева получил желтую карточку за грубый фол против Кейна.
'27
Кандрева исполнил неудачную подачу со стандартного положения в чужую штрафную. Мяч улетел за пределы поля.
'25
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'23
После длинной передачи из глубины поля во вне игры забрался у чужой штрафной Далберт.
'21
Брозович нарушил правила против Роуза в центральной зоне у своей штрафной. Пробить со стандарта взялся Кейн, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'19
Ханданович отпасовал у своей штрафной направо на Д'Амброзио, а тот не сумел обработать мяч, выпустив его за боковую линию поля.
'17
После неплохо разыгранной комбинации Перишич решился на удар по воротам метром с 30-ти, но отправил мяч заметно мимо створа ворот.
'15
Эспозито в грубом подкате сыграл на чужой половине поля при попытке сыграть в отборе. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
'13
После подачи с фланга в центр штрафной «Тотттенхэма» нанес удар головой Перишич, но мяч полетел по центру и прямо в руки Льорису.
'11
Брозович откровенно нарушил правила на чужой половине поля против Эрика Ламелы.
'9
Антонио Конте активно вносит корректировки в игру своей команды. Пока совсем не получаются атаки у «Интера».
'7
Перишич получил пас на левом фланге атаки и попытался пойти в дриблинг, но надежно сыграл против него в отборе Уолкер-Питерс.
'5
Намного лучше стартовал «Тоттенхэм» в нашем матче. Постоянно контролируют мяч лондонцы, тогда как от «Интера» атак мы пока не видели.
'3
Гол! 1:0! В ходе быстрой контратаки «Тоттенхэма» прорвался в чужую штрафную с правого фланга Лукас Моура и мощным ударом отправил мяч в ближний угол ворот Хандановича!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Международного кубка чемпионов: «Тоттенхэм Хотспур» — «Интер». Начало встречи запланировано на 17:05 по московскому времени.