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Ливерпуль Манчестер Сити

Суперкубок Англии: «Ман Сити» обыгрывает «Ливерпуль». LIVE

Суперкубок Англии. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

На лондонском стадионе «Уэмбли» проходит матч за Суперкубок Англии, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Финал  |   04 августа 17:00   |  перерыв
Ливерпуль
0:1
Манчестер Сити
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Стерлинг 12'
Де Брёйне 33'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
12 (з)   Джозеф Гомес
4 (з)   Вирджил ван
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
14 (п)   Джордан Хендерсон
3 (п)    Фабиньо
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
27 (н)   Дивок Ориги
11 (н)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино
1 (в)   Клаудио Браво
5 (з)   Джон Стоунс
2 (з)   Кайл Уолкер
30 (з)   Николас Отаменди
11 (п)   Александр Зинченко
16 (п)   Родриго Эрнандес
21 (п)   Давид Сильва
17 (п)   Кевин Де 33'
20 (п)   Бернарду Силва
7 (н)   Рахим Стерлинг 12'
19 (н)   Лерой Зане 13'
Запасной состав
22 (в)   Симон Миньоле
6 (з)   Деян Ловрен
32 (з)   Жоэль Матип
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
20 (п)   Адам Лаллана
8 (п)   Наби Кейта
23 (н)   Шердан Шакири
31 (в)    Эдерсон
50 (з)   Эрик Гарсия
12 (з)   Хосе Тасенде
47 (п)   Филип Фоден
8 (п)   Илкай Гюндоган
9 (н)   Габриэл Жезус 13'
10 (н)   Серхио Агуэро
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Перерыв

Все. На перерыв уходят команды со счетом 1:0 в пользу «Манчестер Сити». Намного лучше играют «горожане», и могли забивать уже не один раз. «Ливерпуль» непривычно много ошибается и совсем скучно выглядит в атаке. Отдохнем немного, после чего вернемся.

`45

Три минуты добавляет судья к первому тайму.

`45

А вот у «горожан» стандарты куда опаснее получаются. В очередной раз Алиссон сыграл не лучшим образом, выронив мяч из рук после углового. Обошлось.

`44

Бернарду Силва возле углового флажка сфолил на Ориги. Ничего опасного «красным» придумать не удалось.

`42

Возвращается Сильва на поле, а Гвардиола орет на своих подопечных. Очень недоволен наставник «горожан». Судья выписывает ему желтую карточку.

`40

Очень опасно сыграл Гомес! Жестко зарядил по ноге Сильве в стыке. Не может пока подняться испанец, а Гвардиола отчаянно кричит на судью.

`38

Александер-Арнольд подавал угловой, но перебросил мяч через всю штрафную и отправив его за пределы поля. Кошмар.

`37

Пока совсем не держат «красные» марку победителя Лиги чемпионов. Под конец тайма совсем мало стало опасных моментов.

`35

Не так активно уже «Ливерпуль» прессингует, давая Браво спокойно разыгрывать мяч в своей штрафной ногами.

`33

А вот и первая желтая карточка. Де Брюйне грубо сорвала атаку «красных», сфолив на Ориги.

`31

Фирмино попал в положение вне игры. Редкий момент в матче.

`29

Де Брюйне забежал за спины игрокам «Ливерпуля» и был один на углу штрафной, но прострел его не прошел. В ответной атаке Салах в очередной раз оказался один перед воротами соперника, и опять ударил выше.

`27

Стерлинг финтил на своем фланге и не пошел в обыгрыш, решившись на навес — выбили игроки «Ливерпуля».

`25

Алиссон который раз уже ошибается. Низом выбил мяч прямо в ноги игрока «Сити».

`23

Успокоился немного темп игры, который с первых минут задали игроки. «Сити» почти без прессинга играет, но это не мешает «горожанам» организовывать самые опасные моменты.

`21

Салах филигранно сыграл на своем фланге, обыграл троих и сделал передачу, но чуть сильно получилось. Хотя и красиво.

`19

Через двух защитников прошла передача на Сильву, испанец ускорился и технично пробивал, но Робертсон успел накрыть хавбека «горожан».

`17

Очень легко пробрались «горожане» к воротам соперника в очередной раз и расстреливали ворота Алиссона. Бразилец на этот раз выручил.

`15

Салах! Побежал спасать родину, обыграл Зинченко, хорошо ускорился и с острого угла пробивал Браво — в штангу попал Мо.

`13

Замена произошла в составе «горожан». Сане в преддверии перехода в «Баварию» получил травму и ушел с поля. Вместо него теперь играет Габриэль Жесус.

`12

ГООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! В отсутствие Сане «красные» потеряли бдительность и допустили грубую ошибку. Зинченко сделал скидку на Сильву в штрафную, а тот отпасовал Стерлингу — Рахим, избавившись от опеки Хендерсона, неловко переправил мяч в ворота. 1:0 — «Сити» впереди.

`10

Александер-Арнольд в очередной раз пропустил себе за спину Сане и ударил немца по ноге. Помощь оказывают Лерою.

`8

Уххх! Сработал прессинг «Ливерпуля», Ориги и Фирмино вывели на ударную позицию Салаха, но египтянин, находясь один против вратаря, ударил рядом со штангой.

`6

Фирмино выгрыз себе мяч в штрафной соперника, хорошо развернулся и пробивал под перекладину — Браво на месте. Сане в ответной атаке выходил на свободное пространство, но прострел его не прошел.

`4

Первый момент! Гомес потерял мяч перед своей штрафной, Сане получил передачу и выходил один на один, но с острого угла ударил мимо.

`3

«Ливерпуль» начал с очень высокого и активного прессинга. «Горожане» пока справляются.

`1

Матч начался! Поехали!

16:55

В последний раз команды встречались в январе, и тогда победа досталась команде Хосепа Гвардиолы. Это поражение стало единственным для «Ливерпуля» в прошлом сезоне в чемпионате Англии и не позволила команде стать чемпионом.

16:50

Юрген Клопп не стал экспериментировать — все боевые единицы «красных» выйдут в стартовом составе.

16:45

Стартовый состав манкунианцев! С первых минут выйдет новичок команды Родри, купленный летом у «Атлетико» за €80 млн.

16:40

Напомним, что в прошлом сезоне «Ман Сити» стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль», набрав лишь на одно очко меньше, остался вторым. Поскольку Кубок Англии тоже достался «горожанам», в финале за Суперкубок страны играют именно «красные» — как вторая команда чемпионата.

16:35

Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

16:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня возвращается большой английский футбол — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся в матче за Суперкубок Англии.