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А вот у «горожан» стандарты куда опаснее получаются. В очередной раз Алиссон сыграл не лучшим образом, выронив мяч из рук после углового. Обошлось.
Бернарду Силва возле углового флажка сфолил на Ориги. Ничего опасного «красным» придумать не удалось.
Александер-Арнольд подавал угловой, но перебросил мяч через всю штрафную и отправив его за пределы поля. Кошмар.
Пока совсем не держат «красные» марку победителя Лиги чемпионов. Под конец тайма совсем мало стало опасных моментов.
Не так активно уже «Ливерпуль» прессингует, давая Браво спокойно разыгрывать мяч в своей штрафной ногами.
Де Брюйне забежал за спины игрокам «Ливерпуля» и был один на углу штрафной, но прострел его не прошел. В ответной атаке Салах в очередной раз оказался один перед воротами соперника, и опять ударил выше.
Стерлинг финтил на своем фланге и не пошел в обыгрыш, решившись на навес — выбили игроки «Ливерпуля».
Алиссон который раз уже ошибается. Низом выбил мяч прямо в ноги игрока «Сити».
Успокоился немного темп игры, который с первых минут задали игроки. «Сити» почти без прессинга играет, но это не мешает «горожанам» организовывать самые опасные моменты.
Салах филигранно сыграл на своем фланге, обыграл троих и сделал передачу, но чуть сильно получилось. Хотя и красиво.
Через двух защитников прошла передача на Сильву, испанец ускорился и технично пробивал, но Робертсон успел накрыть хавбека «горожан».
Фирмино выгрыз себе мяч в штрафной соперника, хорошо развернулся и пробивал под перекладину — Браво на месте. Сане в ответной атаке выходил на свободное пространство, но прострел его не прошел.
«Ливерпуль» начал с очень высокого и активного прессинга. «Горожане» пока справляются.
Матч начался! Поехали!
В последний раз команды встречались в январе, и тогда победа досталась команде Хосепа Гвардиолы. Это поражение стало единственным для «Ливерпуля» в прошлом сезоне в чемпионате Англии и не позволила команде стать чемпионом.
Юрген Клопп не стал экспериментировать — все боевые единицы «красных» выйдут в стартовом составе.
Стартовый состав манкунианцев! С первых минут выйдет новичок команды Родри, купленный летом у «Атлетико» за €80 млн.
Напомним, что в прошлом сезоне «Ман Сити» стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль», набрав лишь на одно очко меньше, остался вторым. Поскольку Кубок Англии тоже достался «горожанам», в финале за Суперкубок страны играют именно «красные» — как вторая команда чемпионата.
Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня возвращается большой английский футбол — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся в матче за Суперкубок Англии.