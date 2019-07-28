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Ливерпуль Наполи

Битва при Эдинбурге: «Ливерпуль» против «Наполи». LIVE

Товарищеский матч. «Ливерпуль» — «Наполи». ОНЛАЙН

В шотландском Эдинбурге английский «Ливерпуль» и итальянский «Наполи» играют в товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  |   28 июля 19:00   |  2 тайм
Ливерпуль
0:3
Наполи
Стадион «Мюррейфилд», Эдинбург | Главный судья: Бобби Мадден (Шотландия)
Инсинье 17'
Милик 28'
Юнес 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Симон Миньоле
32 (з)   Жоэль Матип 62'
4 (з)   Вирджил ван
26 (з)   Эндрю Робертсон
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
7 (п)   Джеймс Милнер
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
14 (п)   Джордан Хендерсон
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
3 (п)    Фабиньо
27 (н)   Дивок Ориги
1 (в)   Алекс Мерет
44 (з)   Костас Манолас 46'
19 (з)   Никола Максимович 61'
6 (з)   Мариу Руй 46'
22 (з)   Джованни Ди
20 (п)   Пётр Зелиньски
14 (п)   Дрис Мертенс
7 (н)   Хосе Кальехон
9 (н)   Симоне Верди
24 (н)   Лоренцо Инсинье 17'
99 (н)   Аркадиуш Милик 28'
Запасной состав
75 (в)   Эндрю Лонерган
6 (з)   Деян Ловрен 62'
12 (з)   Джозеф Гомес
51 (з)   Ки-Яна Хувеп
72 (з)   Сепп ван
59 (п)   Гарри Уилсон
20 (п)   Адам Лаллана
46 (п)   Адам Льюис
24 (н)   Риан Брустер
56 (н)   Бобби Данкан
67 (н)   Харви Эллиот
16 (в)   Хуберт Давид
27 (в)   Орестис Карнезис
21 (з)   Влад Кирикеш 46'
31 (з)   Фаузи Гулам 46'
13 (з)   Себастьяно Луперто 61'
23 (з)   Эльсеид Хюсай
70 (п)   Джанлука Гаэтано
34 (н)   Амин Юнес 52'
33 (н)   Дженнаро Тутино
Самоечитаемое
Трансляция
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'68
Робертсон сделал скидку на радиус штрафной, Вейналдум пробил в касание, но Кирикеш принял удар на себя.
'66
Александер-Арнольд с фланга вырезал кросс в штрафную, но партнёры не дотянулись до мяча.
'64
Не хватает скоростей атакам «Ливерпуля», слишком медленно играют мерсисайдцы.
'62
Брюстер, Ловрен, Лаллана и Уилсон вошли в игру.
'62
Четыре замены от Юргена Клоппа. Хендерсон, Ориги, Окслейд-Чемберлен и Матип покинули поле.
'61
Гаэтано, Луперто и Хисай вступили в игру.
'61
Максимович, Ди Лоренцо и Верди заменены у «Наполи».
'58
Мерсисайдцы заперли соперника возле чужой штрафной, но нет моментов для удара. Уверенно обороняются итальянцы.
'56
Ещё одна быстрая атака «Наполи»! Гулам с левого края дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, но там никого не оказалось.
'54
Хендерсон опасно пробил после подбора, Кирикеш подставил ногу и перевёл мяч на угловой.
'52
ГОЛ! Инсинье с левого края вошёл в штрафную, качнул Александер-Арнольда и пробил — Миньоле отразил перед собой, но Юнес оказался первым на отскоке и добил мяч в сетку!
'50
Хендерсон сделал длинный заброс по флангу, Кирикеш поставил корпус и не пустил Ориги к мячу.
'48
Мерсисайдцы выиграли подбор, Фабиньо с радиуса штрафной пробил низом — Мерет забрал мяч в руки.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Кирикеш, Гулам и Юнес вошли в игру.
'46
Серия замен у «Наполи». Манолас, Руй и Мертенс покинули поле.
'45+2
Перерыв! 2:0 в пользу «Наполи» после 45 минут. Забитыми мячами отметились Инсинье и Милик. Счёт по игре — неаполитанцы активнее выглядели в первом тайме, а у «Ливерпуля» почти ничего не получалось в атаке.
'45+1
Матип откликнулся на заброс и пробил головой с центра штрафной — получилось слишком высоко.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'45
Классно разыграли мерсисайдцы! Хендерсон с правого края доставил мяч в штрафную, а Вейналдум в касание пробил точно в ближнюю девятку! Но гол не засчитан — офсайд был у голландца.
'43
Окслейд-Чемберлен дошёл до штрафной, пробил низом и попал в Маноласа. Отбились неаполитанцы.
'41
Много верховых забросов стало от «Ливерпуля», но итальянцы выигрывают всю борьбу в воздухе.
'39
Мерсисайдцы провели атаку правым флангом. Милнер вырезал подачу в штрафную, Ди Лоренцо снял мяч с ноги Робертсона.
'37
Манолас получил болезненный удар по ноге. Медики на поле.
'35
Ди Лоренцо красиво ушёл от Робертсона и сделал длинную передачу вперёд, но Инсинье поторопился и залез в офсайд.
'33
Инсинье вновь ускорился по флангу и нанёс полунавес-полуудар, но мяч прошёл чуть выше перекладины.
'31
Неаполитанцы продолжают контролировать ситуацию на поле. Перестал держаться мяч у «Ливерпуля».
'29
ГОЛ! Инсинье открылся на левом фланге и прострелил в центр штрафной, а Милик в падении нанёс точный удар в дальний угол — без шансов для Миньоле!
'27
Мертенс ускорился по центру и сделал передачу к штрафной — Матип перехватил мяч.
'25
У «Ливерпуля» есть подходы к штрафной, но нет ударов. Всё перекрывают неаполитанцы.
'23
Неаполитанцы могли выскочить три в три на чужие ворота, но арбитр усмотрел офсайд у Инсинье.
'21
Ди Лоренцо дошёл до штрафной и вырезал подачу во вратарскую, но Матип помешал Милику добраться до мяча.
'19
Ориги досталось в борьбе с Маноласом за верховой мяч. Небольшая пауза, но помощь медиков не потребуется.
'17
ГОЛ! Скоростная контратака прошла у неаполитанцев! Инсинье дошёл до штрафной, резко сместился к центру и пробил на исполнение в нижний угол — Миньоле не дотянулся!
'15
Мерсисайдцы совершили перехват! Окслейд-Чемберлен сразу сделал проникающую передачу в штрафную, но Милнер немного не успел.
'14
В невысоком темпе идёт игра. «Ливерпуль» перекатывает мяч без продвижения вперёд.
'12
Инсинье со штрафного зарядил в нижний угол, Миньоле сложился и перевёл мяч на угловой.
'11
Мертенсу досталось по ногам в борьбе с Хендерсоном. Штрафной, до ворот метров 27.
'9
Верди! Здорово обработал мяч в штрафной и пробил на исполнение в дальний угол — Миньоле был начеку.
'7
Мерсисайдцы провели атаку правым флангом, Инсинье вернулся в оборону и помешал Арнольду прострелить в штрафную.
'5
Инсинье! С левого края вошёл в штрафную и несильно пробил по воротам — Миньоле на месте.
'4
Момент! Робертсон ускорился по левому флангу и прострелил в штрафную, Ориги подставил ногу, но мяч прошёл рядом со штангой!
'3
Команда Юргена Клоппа сразу забрала мяч под свой контроль, территория за «Ливерпулем».
'1
Матч начался! Мерсисайдцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Ливерпуль» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.