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Дошло дело до удара по воротам Реброва после углового, однако мяч прошел намного выше створа.
Царит Жиго на своей половине поля. Словно тростинку, оттеснил соперника корпусом, не дав создать момент.
Ужасающая ошибка венгров в передаче на своей половине поля, а перехвативший пас Луис Адриано не стал ждать и из-за штрафной нанес разящий и очень красивый обводящий удар.
Жиго снял воздух после подачи венгерских футболистов в штрафную. Крайне неизобретательно действует «Дьор».
Мелкадзе жестко сыграл, не попав в мяч. Вполне на предупреждение тянул фол спартаковского вингера, но арбитр решил обойтись устным внушением. Заряженность при этом у красно-белых очевидна.
Матч возобновился.
Из-за жары пауза на водопой у нас.
Потенциально опасная атака «Дьера» с подачей в штрафную с левого фланга была загублена неочевидным, но зафиксированным арбитром фолом в атаке.
Какой-то сумбурный футбол мы смотрим пока что. Очень много ошибок в передачах. При этом венгры ошибаются чаще, но видно, что они классом пониже.
Спартаковский футбол от Ананидзе и Луиса Адриано, однако у бразильца не получился ответный пас «в стеночку», и момента не случилось.
Пока игра проходит с территориальным преимуществом «Спартака». Скорости, правда, не особенно высоки.
Угловой был у ворот Реброва, но ничего интересного венгерские футболисты из этой подачи выжать не сумели.
Стремительное начало от «Спартака». Быстрый розыгрыш через короткие передачи и хлесткий удар Мелкадзе, не оставивший шансов вратарю.
Стартовый состав «Спартака»:
Ребров — Баду, Гапонов, Жиго, Маслов, Гулиев, Умяров, Ананидзе, Мелкадзе, Глушенков, Луис Адриано.
В запасе: Романьоли, Ещенко, Ташаев, Ломовицкий, С.Бакаев.
Первый матч красно-белых после вчерашней продажи Зе Луиша в «Порту» начнется в 19.00 мск.
Московский «Спартак» на сборе в Австрии проводит контрольный матч с венгерским «Дьером». Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.