онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Дьёр Спартак М

Впервые без Зе Луиша: «Спартак» забил «Дьеру». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча «Спартак» — «Дьер»

В товарищеском матче на сборе в Австрии московский «Спартак», накануне продавший Зе Луиша в «Порту», встречается с венгерским «Дьером». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  |   03 июля 19:00   |  перерыв
Дьёр
0:2
Спартак М
Стадион «Это Парк», Дьёр | Главный судья:
Мелкадзе 3'
Адриано 34'
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'38

Дошло дело до удара по воротам Реброва после углового, однако мяч прошел намного выше створа.

'36

Царит Жиго на своей половине поля. Словно тростинку, оттеснил соперника корпусом, не дав создать момент.

'34

Ужасающая ошибка венгров в передаче на своей половине поля, а перехвативший пас Луис Адриано не стал ждать и из-за штрафной нанес разящий и очень красивый обводящий удар.

'34

ГОООООООООООООООООООЛ! Луис Адриано — 0:2!

'31

Жиго снял воздух после подачи венгерских футболистов в штрафную. Крайне неизобретательно действует «Дьор».

'28

Мелкадзе жестко сыграл, не попав в мяч. Вполне на предупреждение тянул фол спартаковского вингера, но арбитр решил обойтись устным внушением. Заряженность при этом у красно-белых очевидна.

'26

«Дьер» заработал штрафной в 25-ти метрах от ворот Реброва. Удар получился опасным — в обвод стенки, но немного над перекладиной.

'23

Матч возобновился.

'21

Из-за жары пауза на водопой у нас.

'19

Просто шикарная диагональ в исполнении Жиго со своей половины поля к чужой штрафной, однако Мелкадзе забрался в офсайд.

'16

Потенциально опасная атака «Дьера» с подачей в штрафную с левого фланга была загублена неочевидным, но зафиксированным арбитром фолом в атаке.

'13

Какой-то сумбурный футбол мы смотрим пока что. Очень много ошибок в передачах. При этом венгры ошибаются чаще, но видно, что они классом пониже.

'10

Спартаковский футбол от Ананидзе и Луиса Адриано, однако у бразильца не получился ответный пас «в стеночку», и момента не случилось.

'8

Пока игра проходит с территориальным преимуществом «Спартака». Скорости, правда, не особенно высоки.

'5

Угловой был у ворот Реброва, но ничего интересного венгерские футболисты из этой подачи выжать не сумели.

'3

Стремительное начало от «Спартака». Быстрый розыгрыш через короткие передачи и хлесткий удар Мелкадзе, не оставивший шансов вратарю.

'3

ГОООООООООООООООООЛ! Георгий Мелкадзе — 0:1!

'1

Поеееехали! Матч начался.

19:00

Стартовый состав «Спартака»:

Ребров — Баду, Гапонов, Жиго, Маслов, Гулиев, Умяров, Ананидзе, Мелкадзе, Глушенков, Луис Адриано.

В запасе: Романьоли, Ещенко, Ташаев, Ломовицкий, С.Бакаев.

18:50

Первый матч красно-белых после вчерашней продажи Зе Луиша в «Порту» начнется в 19.00 мск.

18:45

Московский «Спартак» на сборе в Австрии проводит контрольный матч с венгерским «Дьером». Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.