Тяжело болен: звезда Top Gear Джереми Кларксон рассказал о диагнозе

Британский телеведущий Джереми Кларксон сообщил, что у него диагностировали рак. Новость прозвучала в эпизоде его документального сериала «Ферма Кларксона», вышедшем на этой неделе. 66-летний журналист рассказал, что болезнь обнаружена на ранней стадии, и пообещал, что «все будет хорошо».

Диагноз и подробности лечения

В одной из серий пятого сезона «Фермы Кларксона» ведущий сообщил о своем диагнозе фермеру Калебу Куперу и управляющему Чарли Айрленду. По словам Кларксона, он узнал о болезни еще в мае 2025 года, а биопсия подтвердила наличие «агрессивной» формы рака. Телеведущий не уточнил, какой именно тип рака был обнаружен, но рассказал, что в рамках лечения ему удалили часть простаты.

«Я исчез на некоторое время, и мне сделали биопсию. Это рак, и он агрессивный, но его обнаружили действительно на ранней стадии»,

— цитирует Кларксона «Би-би-си».

Он заверил, что ожидает полного выздоровления, однако предупредил, что будет отсутствовать в эфире «какое-то время». В финальной серии сезона Кларксон обратился к зрителям из больничной палаты, отметив, что у него возникли осложнения во время лечения. Он с юмором, но с долей драматизма добавил: «Я хотел сказать: если все пройдет успешно, увидимся в шестом сезоне, а если нет — то не увидимся».

За несколько часов до выхода эпизодов Кларксон предупредил подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что серии будут «тяжелыми для просмотра».

История проблем со здоровьем

Онкологический диагноз стал не первой серьезной проблемой со здоровьем у 66-летнего телеведущего. За последние годы Кларксон неоднократно сталкивался с различными заболеваниями. Так, в 2017 году во время отпуска на Майорке он перенес тяжелую пневмонию и провел несколько дней в отделении интенсивной терапии. Сам Кларксон позже признавался, что эта болезнь сильно его напугала и потребовала длительного восстановления.

В 2024 году у Кларксона диагностировали серьезные проблемы с сердцем.

Во время отпуска он почувствовал резкое ухудшение самочувствия — появились липкий пот, стеснение в груди и онемение в левой руке. Обследование выявило две опасные закупорки артерий, и врачи экстренно установили стенты. Кларксон позже признавался, что был «в шаге от смерти» до операции. Также телеведущий переболел COVID-19 в 2020 году, хотя болезнь прошла без серьезных осложнений. На протяжении многих лет Кларксон известен своим не самым здоровым образом жизни, включавшим курение и употребление алкоголя. В своих колонках он признавался, что выкуривал до 40 сигарет в день, прежде чем бросить.

Кларксон известен своими резкими высказываниями на разные темы, говорил он и о здоровье:

«Когда я иду с сыном на «Стэмфорд Бридж», он идет в нормальном темпе, а мне приходится бежать. В итоге первую половину матча я не могу смотреть на футбол, потому что пытаюсь откашлять селезенку», — признавался он.

В последние годы Кларксон также публично рассуждал о проблемах с лишним весом, слухом и страхе перед деменцией. В одной из колонок он писал, что ему стало трудно даже просто гулять с собаками.

От Top Gear до «Фермы Кларксона»

Джереми Чарльз Роберт Кларксон родился 11 апреля 1960 года в Йоркшире. Его путь на телевидении начался в 1988 году с программы Top Gear, которая тогда была довольно скучным автомобильным шоу. Кларксон привнес в эфир юмор, резкость и провокационность, которые в итоге и сделали программу культовой. Настоящая слава пришла к Кларксону в 2002 году, когда он вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем запустил обновленную версию Top Gear на «Би-би-си».

Шоу быстро стало самым популярным автомобильным телепроектом в мире,

а «трио» полюбилось зрителям за уникальную «химию», склонность к абсурдным экспериментам и, конечно, постоянные споры. Кларксона часто называли «большой обезьяной» или просто «Деззой».

«Я начинал с малого, на Shropshire Star с маленькими Peugeot и Fiat. И только через 10 лет мне разрешили сесть за руль Lamborghini», — говорил Джереми Кларксон о своей карьере в автожурналистике.

Карьера ведущего на «Би-би-си» закончилась скандалом в 2015 году: корпорация не стала продлевать контракт с Кларксоном после того, как он ударил одного из продюсеров шоу во время съемок .

Однако вынужденный уход из Top Gear не остановил телеведущего. Вместе с Хаммондом и Мэем он запустил на Amazon Prime новое шоу The Grand Tour, которое выходило с 2016-го по 2024 год. Параллельно с 2021 года Кларксон снимается в документальном сериале «Ферма Кларксона» для Amazon, где показывает свою жизнь в качестве владельца фермы в Оксфордшире.

Шоу стало неожиданным хитом, показав телезрителям другого Кларксона — не среди суперкаров, а в реалиях сельского хозяйства. Именно в этом сериале он и рассказал о своем диагнозе.

Семья и личная жизнь

Кларксон был женат дважды. С первой супругой Александрой Джеймс он прожил всего год, с 1989-го по 1990-й. В 1993 году он женился на Фрэнсис Кейн, в браке с которой у него родились трое детей: дочери Эмили (1994) и Катя (1996), а также сын Финло (1997). Пара развелась в 2014 году. С 2017 года Кларксон состоит в отношениях с актрисой Лизой Хоган.

В 2025 году Кларксон рассказывал в своей колонке для The Sunday Times о том, что его дети всерьез рассматривали возможность не возвращаться в Великобританию после отпуска в Коста-Рике. По словам телеведущего, их привлекла более спокойная жизнь и более низкие налоги.