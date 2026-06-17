Месси огорчил Зидана, Мбаппе обошел Жиру: шестой день ЧМ подарил россыпь рекордов

Героями очередного дня ЧМ-2026 стали Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Они помогли своим командам одержать победы и установили ряд выдающихся достижений. Лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанд стартовал с дубля, а Иордания забила в дебютном матче на мировых первенствах.

Перед стартом чемпионата мира многие эксперты скептически оценивали перспективы Лео проявить себя: все же ему почти 39 лет. Однако лидер аргентинской команды продемонстрировал, что возраст никак не влияет на его мастерство и уровень. Он фактически в одиночку помог своей команде разгромить алжирцев.

Первый мяч Месси забил на 17-й минуте великолепным ударом в верхний угол от радиуса штрафной. Вратарь алжирцев Лука Зидан — сын того самого легендарного Зизу — коснулся мяча, но спасти свою команду не смог. Во второй половине встречи голкипер уже сам подарил гол сопернику, неудачно отбив удар Алексиса Мак Аллистера — Лионель оказался первым на добивании. А точку капитан «альбиселесте» поставил, пробив низом впритирку со штангой.

Благодаря этому выступлению Лео сходу установил ряд достижений. И в первую очередь он довел счет своим голам на чемпионатах мира до 16.

По этому показателю он теперь делит с немцем Мирославом Клозе первое место в списке лучших бомбардиров мундиалей.

Кроме того, аргентинец впервые оформил хет-трик на мировых первенствах — хотя это его шестой ЧМ в карьере.

Также Месси дважды щелкнул по носу своего извечного соперника — Криштиану Роналду. Он отнял у португальца звание самого возрастного автора хет-трика на чемпионатах мира. В 2018 году Криш трижды поразил ворота испанцев, когда ему было 33 года и 130 дней. Лионель существенно поднял планку: алжирцев он раскатал в возрасте 38 лет и 357 дней. Помимо этого, он повторил достижение Роналду, став вторым после него игроком, забивавшим на пяти чемпионатах мира. Сам восьмикратный обладатель «Золотого мяча» скромно оценивает свои бомбардирские достижения.

«Честно говоря, для меня большая честь быть в этом списке, но, в конце концов, это остается просто статистикой. Это просто цифра, которая мало о чем говорит. Я доволен всем, чего достиг. По правде говоря, все, чем я сейчас живу, — это подарок судьбы. По милости Божьей я достиг всего на индивидуальном и коллективном уровнях, и теперь я живу на другом этапе и наслаждаюсь этим. Я просто наслаждаюсь каждым моментом», — цитирует Месси The Touchline.

Форвард «трехцветных» Килиан Мбаппе, впрочем, наступает Лео на пятки. Его дубль помог французам обыграть сборную Сенегала. Он открыл счет на 66-й минуте ударом под дальнюю штангу, а уже на седьмой добавленной минуте закрепил успех своей команды дальним ударом в девятку.

Нельзя не выделить сенегальцев, которые долгое время боролись на равных и не опускали руки даже после двух пропущенных мячей. Дебютный гол 18-летнего Ибрагима Мбайе в компенсированное время, казалось, возродил интригу. Но этому матчу было суждено стать бенефисом Мбаппе.

Нападающий «Реала» добился исторического достижения. Он забил 58 мячей за национальную команду и стал лучшим бомбардиром в ее истории, обойдя Оливье Жиру. Кроме того, на его счету теперь 14 мячей на чемпионатах мира. Он сравнялся с Гердом Мюллером, а больше него забивали только Роналдо (16), а также Месси и Клозе. Но учитывая, что аргентинец явно проводит последний ЧМ, у 27-летнего Мбаппе есть все шансы возглавить этот список — если не на этом турнире, то на последующих. Сам футболист заявил, что его не волнует критика хейтеров и он просто делает свое дело.

«Если бы я начал играть, чтобы заставить замолчать всех, кто меня критикует, мне пришлось бы играть до 80 лет. Я играю, чтобы войти в историю своей страны и помочь своей команде выиграть чемпионат мира.

Это всего лишь первый матч группового этапа. Люди должны увлекаться, критиковать. Мы всегда должны оставаться спокойными в том, что нам нужно делать», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ирак — Норвегия — 1:4

Сборную Норвегии не принято считать серьезным конкурентом, признанным грандам мирового футбола. Но сейчас в ее составе есть футболист, который, пожалуй, может в одиночку изменить статус своей команды и поднять его на новые вершины. Эрлинг Холанд в матче с Ираком впервые вышел на поле в рамках чемпионата мира и начал с места в карьер.

На 29-й минуте он оказался расторопнее всех в чужой штрафной, опередил защитника и в падении буквально занес мяч в ворота. После этого иракцы смогли отыграть один мяч, но звездный форвард за две минуты до конца основного времени первого тайма вновь вывел свою команду вперед. Здесь, надо признать, соперники просто подарили ему гол: защитник ближневосточной команды неточно обыгрался с партнером, Холанд ринулся вперед, вратарь попытался выбить мяч и попал точно в ногу норвежца — от нее мяч полетел в сетку.

Курьезность гола не отменяет его значимость. Парадокс, но с двумя мячами Холанд сходу стал лучшим бомбардиром сборной в истории ЧМ — это многое говорит о том, как команда выступала на мундиалях.

Эрлинг повторил достижение Хьетиля Андре Рекдала, который забил по мячу на турнирах 1994 и 1998 годов.

«Мой первый гол был хорош, второй — еще лучше, так что это фантастика, и я горжусь всеми после такого хорошего начала. Однако мы знаем, что следующие игры будут еще сложнее и нам придется играть еще лучше. От нас ожидали победы, и, к счастью, мы победили. Теперь все в Норвегии будут счастливы, и я надеюсь, что все будут праздновать!» — приводит слова Холанда пресс-служба ФИФА.

Австрийцы подошли к этой игре с интересным статистическим показателем: ни разу на чемпионатах мира они не проигрывали, если открывали счет. И после гола Романо Шмида на 20-й минуте болельщики задались вопросом, продолжится ли эта тенденция.

Усомниться их заставил Али Олван, на 50-й минуте сравнявший счет красивым дальним ударом, после которого мяч от штанги влетел в ворота. Сборная Иордании впервые квалифицировалась в финальную стадию ЧМ, и Олван стал автором исторического гола.

Впрочем, австрийцы все же оказались выше уровнем и продлили успешную серию. После перерыва в игру вступил Марко Арнаутович — и он рвал и метал на поле, стараясь принести результат. Его гол на 67-й минуте был отменен после того, как судья посмотрел повтор и заметил, что мяч коснулся руки партнера Марко, Штефана Поша. А несколько минут спустя австрийский нападающий замыкал головой подачу с углового, но мяч влетел в ворота от Язана Аль-Араба — был зафиксирован автогол.

И все же Арнаутович добился своего. В компенсированное время Салим Обаид сыграл рукой в своей штрафной, и Марко реализовал пенальти на 12-й добавленной минуте. Опытный форвард установил национальный рекорд, став самым возрастным автором гола в истории сборной Австрии на мировых первенствах: он отличился в возрасте 37 лет 59 дней.